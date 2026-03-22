Лада Искра из парка «За рулем»: первые расходы после выезда из салона

Неправильные углы установки колес на Искре вынудили посетить сервис на пробеге 200 км

На пробеге 200 км Искра вынудила заехать в сервис. Случай не попадал под гарантию, поэтому пришлось раскошелиться почти на 3000 рублей. Мелочь, но для абсолютно новой машины – неприятно.

Искра SW Кросс в ярком колере, безусловно, радует глаз. Посмотрим, порадует ли кошелек и нервы.

Искра выехала из салона с «кривым» рулем: для прямолинейного движения его приходилось держать довернутым вправо.

По-хорошему, нужно было сразу же возвращаться и требовать проверки углов установки колес. Но времени на этот форс-мажор не было. Плюс неизменная эйфория от первых километров на новой машине. Да и, если честно, подумали, что дело может быть в недостаточном давлении в одной из шин. Свою лепту внесла и колейность, этой весной проявившаяся почему-то особенно сильно.

Давление в шинах оказалось сильно завышенным (вместо положенных 2,2 атм накачали до 2,5), однако одинаковым во всех колесах и причиной увода быть не могло. Стравил до нужной величины – и Искра поехала заметно мягче. Но всё так же криво. Для машины с околонулевым пробегом это означало только одну оставшуюся причину – неправильный сход-развал.

Три разных дилера уверили нас, что на регулировочные работы гарантии нет.

Шанс на бесплатное устранение у владельца есть только в том случае, если он вернется буквально через несколько минут после получения машины, когда очевидно, что ничего сбиться в процессе эксплуатации не могло.

И так же одинаково все три дилера предложили нам запись через неделю или около того. Да и на работы нужно было закладывать минимум половину дня: фирменный сервис – дело крайне неспешное. Искре же с ходу предстоял достаточно интенсивный график, поэтому решили справляться своими силами.

Искра продается с июля 2025 года. Но в марте 2026-го в сторонних мастерских ее еще нет базе с данными по углам установки колес.

Вот уж не ожидал, что массовая отечественная модель на восьмом месяце продаж всё еще будет экзотикой для сторонних сервисов. Заехал в несколько – и нигде Искры не нашлось в базе с данными по углам установки колес. Решили ориентироваться на Весту SW Кросс. Сработало: после корректировки схождения передних колес руль встал прямо, а машина начала рулиться заметно послушнее. Работы обошлись в 2,9 тысячи рублей.

Конечно, буду наблюдать за поведением автомобиля и равномерностью износа шин. Все-таки подход к ремонту был, скажем так, «альтернативным». Возможно, исправили не весь букет проблем, что может аукнуться.

