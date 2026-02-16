Искру сравнили с «китайцами»: названы преимущества отечественного авто

Lada Iskra: сравнение с китайскими аналогами

Lada Iskra изначально задумывалась как преемница давно выпускающейся Granta, но в реальности все пошло не совсем по плану. Запуск модели затянулся, а ее цена оказалась ощутимо выше, чем у предшественницы. В итоге на конвейере АВТОВАЗа остались обе машины.

Granta сохранила статус самого доступного нового автомобиля в стране, а Iskra по стоимости частично накладывается на более старшую Vesta и ряд китайских предложений.

Ценовой сегмент и конкуренты

Цены на Искру начинаются с 1,28 млн рублей за базовый седан и доходят до 1,85 млн рублей за топ-версию SW Cross. В этом бюджете прямые конкуренты среди новых китайских моделей ограничены Changan Alsvin (1,89-2,12 млн) и Belgee S50 (1,9-2,03 млн), кроссоверы вроде Tenet T4, Haval M6, Jolion или Москвич 3 стартуют от 1,73-2,04 млн, а новый электромобиль Evolute i-Joy – от 1,85 млн.

Сильные стороны Lada Iskra

Универсальный кузов – пока что уникальное предложение в этом классе. Ни один из китайских конкурентов на нашем рынке не предлагает компактный универсал, не говоря уже о приподнятой версии Cross. Ближайший аналог по формату – Solaris KRX, но он значительно дороже.

Внешне Искра получилась вполне удачной, с узнаваемой передней частью и оригинальным задком, и привлекает на улицах внимание, особенно в ярких расцветках.

Адаптация к российским условиям выглядит серьезным преимуществом модели АВТОВАЗа. Кузов универсалов полностью оцинкован, у седанов обработано всё, кроме крыши. Многие «китайцы» в бюджетном сегменте по этому параметру до сих пор отстают. Дорожный просвет тоже радует: у седанов и обычных универсалов он составляет 170 мм, а у версии SW Cross – все 200, что больше, чем у многих кроссоверов.

Комплект «теплых» опций в Искре полный, чего не скажешь о ряде конкурентов. Подогреваются все сиденья, руль, форсунки омывателя и зона стекла. Управлять ими удобно через физические кнопки. В старших комплектациях установлена мультимедийная система Enjoy Evo с 8-дюймовым экраном. Она может показаться скромной на фоне китайских аналогов, зато работает шустро, не зависает и полностью русифицирована. Штатно интегрированы сервисы Яндекса с навигатором, музыкой и голосовым помощником Алисой.

Lada Iskra

При компактных габаритах салон Искры оказался просторным, почти как у Весты. Четверо взрослых разместятся с комфортом. Универсал SW Cross выигрывает у старшей модели по высоте, что дает больше пространства над головами пассажиров сзади. Багажник практичный: есть штатная полка, крючки, двухслойный пол и полноразмерная запаска. Спинка заднего ряда складывается в пропорции 60/40.

Высокая локализация – еще один козырь. Машина считается российским продуктом, что обещает меньше проблем с запчастями и обслуживанием. Сеть дилерских центров Lada – самая большая в стране. На модель распространяется госсубсидия для отдельных категорий покупателей. Стоимость технического обслуживания сравнительно невысока, а межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров или год.

Lada Iskra SW Cross

