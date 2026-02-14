#
Эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу

Компания Audi сняла с производства бензиновый S6 с мотором V6

Немецкий автопроизводитель завершил выпуск бензиновой версии седана Audi S6. У модели не будет преемника на платформе новейшего A6 (C9), вместо этого спортивный сегмент займут электрические версии. Актуальное поколение S6, оснащавшееся 3,0-литровым турбомотором V6 с гибридным наддувом (444 л. с., 600 Нм), останется последним в линейке.

Audi S6
Audi S6

Новая генерация A6 стандартно оснащается 3,0-литровым турбодвигателем V6 мощностью 362 л. с. и 550 Нм, что фактически стирает грань между обычной и «заряженной» модификациями. Разница в характеристиках значительно уменьшилась, поэтому выделять S6 в отдельную модель стало бессмысленно.

В линейке сохраняется исключительно электрический Audi S6 E-Tron, а также готовится к выходу обновленный высокопроизводительный универсал RS6 Avant. В итоге «средний» S6 оказался лишним звеном: обычно покупатели выбирают либо утилитарный A6 с достаточной мощностью, либо имиджевый RS. Модель, 30 лет олицетворявшая спортивный дух марки, стала жертвой жесткой сегментации.

Интерьер Audi S6
Интерьер Audi S6

S6 начали выпускать в 1994 году, это более динамичная альтернатива стандартной «шестёрке». За время своего существования модель пережила несколько генераций, включая редкие дорестайлинговые версии.

Уход бензинового Audi S6 это закономерный итог: модель потеряла нишу между массовым комфортом и абсолютным перформансом. В компании сделали ставку на будущее – и оно, похоже, полностью электрическое.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Ушакова Ирина
Фото:Audi
14.02.2026 
Фото:Audi
