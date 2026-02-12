#
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ

Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России по цене от 2,3 млн рублей

На классифайдах снова появились объявления о продаже новых Skoda Rapid, выпущенных еще до ухода бренда.

Речь идет о проверенных временем лифтбеках калужской сборки, которые многие до сих пор ценят за вместительный багажник и неприхотливость. Сейчас за машину 2022 года выпуска просят от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.

Предложения на рынке

Один из автомобилей находится в Ростове-на-Дону, его цена – 2,3 миллиона рублей. Продавец утверждает, что это абсолютно новый экземпляр, который прошел сервисное обслуживание у официального дилера. Под капотом – атмосферный двигатель 1.6 на 90 лошадиных сил в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Машина заявлена в комплектации Active. В списке оборудования значатся кожаный руль, мультимедийная система с экраном, кондиционер и даже круиз-контроль. Зимний пакет с подогревами сидений, зеркал и стекла тоже в наличии. В придачу продавец отдает кожаные чехлы, сетку в багажник, коврики и уже установленную сигнализацию с автозапуском.

Второй Rapid, за 2,5 млн рублей, ждет покупателя в Чебоксарах. Этот вариант мощнее – 110-сильный и оснащен шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, автомобиль с момента покупки хранился в теплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи, так что юридически он остается новым. Комплектацию в объявлении не указали, но на фото виден тканевый салон, мультируль, климат-контроль и простые стальные диски.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Особенности калужской сборки

Вообще, Rapid собирали в Калуге с 2014 по 2022 год, и за это время модель сменила два поколения. Интересно, что на том самом заводе, где сейчас делают кроссоверы Tenet, работала специальная лаборатория. Она следила, чтобы зазоры и размеры деталей соответствовали жестким стандартам.

Все автомобили, сошедшие с той конвейерной линии, изначально готовили к российским реалиям. У них усиленная подвеска для наших дорог, аккумуляторы повышенной емкости и особо прочное лакокрасочное покрытие, которое лучше защищено от реагентов и морозов. Так что эти машины, по сути, изначально были адаптированы для долгой службы в местных условиях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+8