Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Названы самые перспективные автомобили для параллельного импорта в 2026 году

Далеко не все российские автомобилисты готовы пересаживаться на модели, официально представленные на рынке, поэтому спрос на привоз автомобилей из-за рубежа сохраняется на стабильно высоком уровне.

«За рулем» выяснил, какие модели и каких марок самые перспективные для параллельного импорта в 2026 году.

Ключевые направления импорта автомобилей

На сегодняшний день основными направлениями поставок остаются Китай, Южная Корея, Германия, США, а также страны ЕАЭС. При этом именно Китай в 2026 году продолжит играть ключевую роль как основной источник наполнения российского рынка автомобилей, ввезенных по параллельным каналам.

Китай как источник автомобилей

Китай стал ключевым источником параллельного импорта, прежде всего, потому, что сегодня именно он задает мировые тренды в автомобилестроении. За последние 5–7 лет китайские производители совершили качественный рывок: появились сильные локальные бренды, о которых еще несколько лет назад практически никто не знал.

Современные китайские автомобили – технологичные, качественные и хорошо оснащенные продукты. Особенно важно, что китайская промышленность оказалась в нужное время в нужной точке, сделав ставку на гибридные технологии – как последовательные, так и параллельные гибриды. В этом сегменте китайские бренды сегодня демонстрируют одни из лучших результатов в мире. Кроме того, производство гибридных силовых установок менее затратно, чем классическое производство ДВС, что позволяет формировать более привлекательную конечную цену для потребителя. Российские покупатели это оценили.

Отдельно стоит отметить наличие в Китае локальной сборки не только китайских, но и европейских брендов — таких как Audi и BMW. За счет внутреннего производства отсутствуют высокие импортные пошлины, а европейские автоконцерны, конкурируя с сильными китайскими игроками, вынуждены предлагать свои модели по конкурентным ценам.

Автомобили европейских брендов китайской сборки

Одними из самых перспективных моделей для импорта в 2026 году являются кроссоверы BMW X1, X3 и X5 китайской сборки. Все они представлены в версиях Long с удлиненной колесной базой, что обеспечивает больший комфорт для задних пассажиров.

Показателен пример BMW X5 с 2,0-литровым двигателем: благодаря меньшему объему мотора и локальной сборке стоимость такого автомобиля укладывается в сумму до 10 млн рублей, тогда как европейские версии с 2,0-литровыми двигателями с учетом новых ставок утильсбора могут стоить более 15 млн рублей.

Отдельного внимания заслуживает Audi, которая в 2025–2026 годах существенно обновила модельный ряд. На рынок вышли Audi Q5 Long, Q3 Long и A5 Long, а в ближайшее время ожидается новый Audi A6. Локальная сборка в Китае и более низкие внутренние пошлины формируют конкурентоспособный ценник, делая эти модели крайне перспективными для импорта в Россию.

Приобретая такие автомобили сегодня, покупатель получает максимально актуальный продукт, а следующее серьезное обновление будет нескоро. Именно этот фактор делает текущие модели Audi особенно привлекательными в контексте параллельного импорта.

Китайские автобренды с устойчивым спросом

Среди китайских марок стабильно высоким спросом пользуются Li Auto L7 и L9, а также модели Zeekr, в частности Zeekr 9X. Эти автомобили сохранят актуальность в 2026 году. Дополнительный интерес ожидается и к будущим моделям Zeekr.

Автомобили Li Auto и Zeekr уверенно продаются не только на внутреннем китайском рынке, но и за его пределами – в том числе в России и других странах. Покупатели ценят их за сочетание современных технологий, комфорта и реальной потребительской ценности.

Мнение эксперта по параимпорту 2026

Дмитрий Карандин, собственник компании Agent.Kar и резидент международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto:

– В сегменте «цена–качество» одним из наиболее привлекательных вариантов остается Mazda CX-5. В Китае модель продается с существенными скидками, что делает ее выгодной для импорта. Также высоким потенциалом обладают локальные модели Volkswagen – Tiguan L Pro, Tavendor, Tayron и другие, предлагаемые в богатых комплектациях и удлиненных версиях.

Среди японских автомобилей стоит выделить обновленную Toyota RAV4, Toyota Highlander и Lexus RX 350. Эти модели традиционно пользуются доверием российских покупателей и отличаются высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Дополнительным преимуществом китайского направления остается рынок подержанных автомобилей с дефорсированными до 160 л.с. двигателями, подходящими под льготный утильсбор. К таким моделям относятся BMW 318Li, Audi A3 Limousine и Audi Q3 предыдущего поколения. Их ключевое преимущество – доступная итоговая стоимость.

В премиальном и люксовом сегменте основными направлениями импорта остаются Германия, Южная Корея и США. В 2026 году акцент смещается с автомобилей возрастом 3–5 лет на модели до трех лет, что позволяет при меньшем утильсборе получить фактически новый автомобиль. Наиболее востребованы BMW X5, X6, X7, Mercedes-Benz GLE, GLS, G-Class, Range Rover, Audi Q7 и Q8.

Итоги и перспективы параллельного импорта

В целом, основной вектор параллельного импорта в 2026 году – это Китай и страны ЕАЭС, в частности Кыргызстан, выступающий крупным транзитным хабом. Быстрые сроки доставки, автомобили в наличии и конкурентные цены делают это направление одним из самых перспективных для российского рынка.

