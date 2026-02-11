Популярный семейный кроссовер Nissan снова можно купить в РФ: цена доступна

В РФ возобновили продажи кроссоверов Nissan X-Trail по цене от 2,95 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок, Nissan X-Trail продолжает появляться на российском рынке, причем напрямую из Китая. Как выяснилось, спрос на эту модель породил целую сеть параллельного импорта, и цены выглядят весьма конкурентоспособно на фоне машин, представленных у нас официально.

Самый доступный вариант сейчас предлагают в Приморье. За 2,95 млн рублей «под ключ» компания из Владивостока готова привезти новый переднеприводный кроссовер. В этой версии стоит 1,5-литровый турбомотор на 204 л. с., вариатор и комплектация Exclusive Edition.

За эти деньги покупатель получает кожаную отделку салона и руля, большой сенсорный экран мультимедиа, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, камеру кругового обзора с парктрониками, электропривод багажника и 18-дюймовые диски.

Предложения гибридных версий

За более высокую цену можно получить и полный привод, причем гибридный. Например, фирма из Сыктывкара просит 3,3 млн рублей за X-Trail с гибридной установкой. В этой схеме колеса приводят в движение два электромотора – 204-сильный спереди и 128-сильный сзади, что в сумме даёт 213 л. с. Бензиновый турбодвигатель на 144 силы здесь вообще не связан с колёсами – он работает только как генератор для подзарядки батареи.

Еще один 204-сильный кроссовер, но уже с традиционным полным приводом, во Владивостоке привезут за 3,5 млн. В Тюмени за аналогичный автомобиль просят уже 3,9 млн, а гибридный полноприводный вариант из наличия в том же городе оценили в 3,977 млн рублей.

Nissan X-Trail

География и ценовой разброс

Предложения есть по всей стране, и цены сильно разнятся в зависимости от региона и комплектации. В Улан-Удэ новый гибридный X-Trail со 144-сильным ДВС из наличия продают за 4,295 млн. В Красноярске за такую машину просят 4,3 млн, в Хабаровске – минимум 4,35 млн. Самое дорогое из обнаруженных предложений – в Перми, куда привезли сразу несколько кроссоверов в топовой комплектации Supreme Edition. За них просят 4,65 млн рублей.

