#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Популярный семейный кроссовер Nissan снова можно купить в РФ: цена доступна

В РФ возобновили продажи кроссоверов Nissan X-Trail по цене от 2,95 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок, Nissan X-Trail продолжает появляться на российском рынке, причем напрямую из Китая. Как выяснилось, спрос на эту модель породил целую сеть параллельного импорта, и цены выглядят весьма конкурентоспособно на фоне машин, представленных у нас официально.

Рекомендуем
Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Самый доступный вариант сейчас предлагают в Приморье. За 2,95 млн рублей «под ключ» компания из Владивостока готова привезти новый переднеприводный кроссовер. В этой версии стоит 1,5-литровый турбомотор на 204 л. с., вариатор и комплектация Exclusive Edition.

За эти деньги покупатель получает кожаную отделку салона и руля, большой сенсорный экран мультимедиа, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, камеру кругового обзора с парктрониками, электропривод багажника и 18-дюймовые диски.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Предложения гибридных версий

За более высокую цену можно получить и полный привод, причем гибридный. Например, фирма из Сыктывкара просит 3,3 млн рублей за X-Trail с гибридной установкой. В этой схеме колеса приводят в движение два электромотора – 204-сильный спереди и 128-сильный сзади, что в сумме даёт 213 л. с. Бензиновый турбодвигатель на 144 силы здесь вообще не связан с колёсами – он работает только как генератор для подзарядки батареи.

Еще один 204-сильный кроссовер, но уже с традиционным полным приводом, во Владивостоке привезут за 3,5 млн. В Тюмени за аналогичный автомобиль просят уже 3,9 млн, а гибридный полноприводный вариант из наличия в том же городе оценили в 3,977 млн рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

География и ценовой разброс

Предложения есть по всей стране, и цены сильно разнятся в зависимости от региона и комплектации. В Улан-Удэ новый гибридный X-Trail со 144-сильным ДВС из наличия продают за 4,295 млн. В Красноярске за такую машину просят 4,3 млн, в Хабаровске – минимум 4,35 млн. Самое дорогое из обнаруженных предложений – в Перми, куда привезли сразу несколько кроссоверов в топовой комплектации Supreme Edition. За них просят 4,65 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 1602
11.02.2026 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+4