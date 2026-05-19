Вырывали пальцы, морозили, давили... И нашли хорошие шаровые для Лады!

Эксперты «За рулем» провели испытания 12 шаровых опор для Весты и XRAY Cross

Если загрохотала передняя подвеска, потяжелел руль, а курсовая устойчивость ухудшилась, то вполне вероятно, что пора менять шаровую опору. Полноценному ремонту такие детали не подлежат.

Для очередной экспертизы мы приобрели дюжину опор разных производителей, которые подходят для Лады Весты и XRAY Cross. У этих моделей шаровые справа и слева немного отличаются формой корпуса, мы брали и такие, и такие.

Некоторые шаровые опоры продаются попарно – правая и левая, а некоторые можно приобрести отдельно. Цену указываем за одну опору.

Странное решение

В подавляющем большинстве автомобилей, а тем более в бюджетных, используются одинаковые шаровые опоры справа и слева. Если нужен какой-то особый угол установки пальца, то вопрос решают с помощью специальной формы рычагов и поворотных кулаков. Эти детали априори неодинаковы для разных сторон, что и позволяет применять одинаковые опоры справа и слева.

А вот для производства разных шаровых опор нужны две разные партии горячекованых заготовок вместо одной. При этом затрудняется мехобработка и усложняется подбор запчастей: ведь опор стало две вместо одной. Случается даже неправильная установка шаровых в неквалифицированных автосервисах.

Зачем конструкторы АВТОВАЗа ввели разунификацию шаровых на Весте – вопрос открытый.

Как отличить левую от правой?

Следует положить шаровую опору на стол так, чтобы площадка крепления смотрела на вас, а палец был направлен вверх. Если ее левый край будет ниже, чем правый, то это – опора для правого борта. Если левый край выше, то – для левого борта. Производители, заботящиеся о покупателях, ставят обозначение в виде буквы: R – правая и L – левая. Каталожные номера: правая – 8450006741, левая – 8450006742.

Эта опора должна стоять слева!

Как испытывали?

На современных автомобилях с подвеской McPherson шаровые опоры, в отличие от Жигулей, нагружены в основном тормозными и тяговыми силами, а также боковыми усилиями на поворотах. Поэтому вырыв пальца из корпуса – редкое явление.

Для испытания шаровой опоры на выдавливание пальца ее помещают в специально изготовленную оснастку и фиксируют усилие. Палец выдавлен. Нижняя крышка вывалилась.

Однако именно усилия вырыва и выдавливания, оговариваемые действующими стандартами, позволяют косвенно оценить стойкость шаровых опор при воздействии боковых нагрузок. Эти испытания мы провели на разрывной машине Р‑20 с помощью специальной оснастки.

Для замера усилия вырыва корпус опоры, закрепленной в оснастке, и ее палец тянут в разные стороны, фиксируя усилие. Палец вырван из корпуса.

Кроме того, измерили твердость шаровых поверхностей по методу Роквелла на твердомере ТР‑5006‑М. Она, само собой, должна быть возможно более высокой – тогда есть шанс, что износ наступит позже.

Твердость сферической части пальца ­определяли по методу Роквелла.

Шероховатость сферической поверхности пальца оценили измерителем TR‑220. Данный параметр непосредственно влияет на крутящий момент проворачивания пальца в корпусе, который проверили с помощью сертифицированного динамометрического ключа.

Шероховатость пальца проверяли ­профилометром. При большом увеличении видно, что шар пальца имеет отнюдь не зеркальную поверхность.

Для контроля стойкости пыльников опор к низким температурам их поместили в морозильную камеру с цифровым управлением Tefcold SE30–45‑P. Испытания проводили сначала при –40 ˚С, а затем и при –50 ˚С.

Требования к опорам

За основу для нашей методики мы брали ГОСТ Р 52433–2005 «Шарниры шаровые», в котором приведены минимально допустимые значения силы вырыва и силы выдавливания шарового пальца из корпуса шарнира. При диаметре шара от 21 до 25 мм включительно указанные силы должны соответствовать 1500 и 2100 кгс соответственно, а в диапазоне от 25 до 29 мм – соответственно 2100 кгс и 3000 кгс.

Этот пыльник не выдержал сорокаградусного мороза. Температура в –50 °C оказалась для пыльника критической.

Конкретные значения твердости стандарт не оговаривает: она «должна соответствовать конструкторской документации». Нормативные требования к левой и правой опорам одинаковы.

Шаровые опоры – участницы экспертизы «За рулем»

Результаты наших замеров относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.

Belmag Примерная цена1000 ₽

Все показатели – лучшие в нашей выборке: минимальное усилие проворота плюс максимальные усилия вырыва и выдавливания. Климатические испытания прошли без замечаний.

Рекомендуем в первую очередь. Brave Примерная цена 680 ₽

По усилиям показатели средние, а вот шар оказался «мягкотелым»: твердость по Роквеллу ниже минимального значения для замеров по стандартам. На морозе в –50 °С пыльник сдался.

Рекомендовать не можем. CS20 Примерная цена 1300 ₽

Усилие проворота – самое большое в выборке: руль будет тугим. Усилие выдавливания не дотянуло до требуемых значений. Морозостойкость ­плохая. Цена – самая высокая.

Рекомендовать не можем.

DMAF Примерная цена 750 ₽

По усилиям всё неплохо, а вот шар оказался излишне мягким: износ не заставит себя ждать. Морозостойкость пыльника негодная.

Рекомендовать не можем. Genezing Примерная цена 750 ₽

Всё бы хорошо, но усилие выдавливания оказалось ниже требуемого.

Рекомендовать не можем. RS Примерная цена 700 ₽ (продаются только парой)

Пыльник не выдержал охлаждения до –50 °С. Усилие проворота довольно большое: рулить будет некомфортно. Если морозостойкость не волнует, а выбора всё равно нет, то пользоваться можно.

Хвалить не за что.

TRT Примерная цена 1100 ₽

Усилие вырыва слишком низкое. Твердость шара недостаточная – скорее всего, и ресурс будет небольшим. Мороза боятся.

Рекомендовать не можем. Автостандарт Примерная цена 530 ₽

Отметим низкое усилие проворота: руль будет «легким». Замечаний по испытаниям нет, но видно, что опора «слабая»: она уступает победителям по усилиям в несколько раз.

Можно брать при отсутствии альтернативы. АСтон с силиконовым пыльником Примерная цена 1000 ₽ (продаются парой)

Солидное усилие проворота – это полбеды. А вот мороза такие пыльники боятся – увы.

Рекомендовать не можем.

Белмаг Примерная цена900 ₽

Неприятно удивило отсутствие упаковки – странно. Но показатели – одни из лучших в выборке.

Рекомендуем. Кедр Примерная цена 930 ₽

Все показатели по усилиям – одни из лучших в данной компании. Однако в морозильной камере пыльник сразу же сдался.

Рекомендовать не можем. Трек Примерная цена 1150 ₽

Руль с такой опорой будет чуть тяжелее, чем хотелось бы, но в целом замечаний нет.

Рекомендуем.

Что брать? Рекомендуем Продавцы на маркетплейсах зачастую именуют товары по собственному разумению. Примерно так в наш тест попали «однофамильцы»: опора Белмаг шла в целлофановом пакетике, а Belmag – в коробочке. Похоже, обе оказались не поддельными и нам повезло, но так бывает далеко не всегда. А итог испытаний безрадостный: из 12 шаровых опор только четыре добрались до финиша без замечаний. Помимо «однофамильцев» Belmag и Белмаг, это Автостандарт и Трек. При этом опоры Автостандарт, будучи самыми дешевыми, уложились в требования с трудом: на фоне победителей они довольно слабые. Жителям теплых регионов может подойти и RS, испугавшийся лишь «полтинника» в морозильнике.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»:

– Только три образца шаровых опор для Весты прошли испытания без критических замечаний. Изделия Автостандарт в норматив уложились только благодаря уменьшенному диаметру шара, требования к которому ниже. У лучших опор запас прочности значительно выше.

