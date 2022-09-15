Гремит подвеска? Тугой руль? Кидает по дороге? Возможно, то негодная шаровая опора просит заменить ее на новую. А какую купить?

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Шар — простое, а потому красивое геометрическое тело. Но совершенство мысленного образа зачастую искажается в «земном» воплощении — например, в негодной или изношенной шаровой опоре. Если она начнет капризничать, то про нормальную езду придется забыть.

Для экспертизы мы приобрели детали 13 производителей, которые подходят для множества моделей Hyundai/Kia, включая популярные Kia Rio и Solaris. Та же опора идет и на большое количество седанов, хэтчбеков и даже минивэнов Mitsubishi, а также на пару моделей Volvo. Стоимость приобретенных образцов, представленных в нашей фотогалерее, - от 650 до 1300 рублей. Разброс цен — двойной.

Ashika 73-05-512 Примерная цена 800 ₽

Не самый известный итальянский производитель запчастей выстрелил в десятку. Требования стандарта соблюдены с запасом, 50-градусный мороз оказался нипочем, коррозионная стойкость нормальная, а твердость поверхностного слоя — одна из самых высоких в нашей выборке. Да и цена не запредельная. Рекомендуем в первую очередь. Belmag BM SBJ 030 Примерная цена 650 ₽

Белорусская опора показала средние результаты в силовых упражнениях, а также нормальную коррозионную стойкость и приемлемую поверхностную твердость. А вот в морозильнике как-то не задалось: пыльник треснул при — 40 ˚С. Соответственно, можем рекомендовать только ограниченное применение в теплых регионах. CTR CB0186 Примерная цена 750 ₽

Почти все испытания опора прошла лихо, но на последнем температурном рубеже все-таки не выдержала: пыльник рассыпался на кусочки. Конечно, «полтинник» на градуснике — это редкость, но можем рекомендовать только ограниченное применение в регионах с умеренным климатом.

Delphi TC2664 Примерная цена 1100 ₽

Дорогая опора показала довольно скромный запас при испытаниях на вырыв — это самый слабый результат в выборке. Выдержала все испытания, кроме проверки морозостойкости при — 50 ˚С. Можем порекомендовать только ограниченное применение при отсутствии альтернативы. Fenox BJ 10 126 Примерная цена 850₽

Из достоинств — самая высокая твердость поверхностного слоя. А главный недостаток — очень низкая коррозионная стойкость: сплошная ржавчина на пальце и корпусе. Кроме того, боится мороза: пыльник в морозильнике быстро треснул. Не рекомендуем.

Hanse HB 900 203 Примерная цена 800 ₽

При замерах усилия вырыва срезало резьбу гайки. Твердость очень низкая, морозостойкость тоже. Не рекомендуем. Hyundai/Kia 54530-DV000 Примерная цена 1000 ₽

Опора, приобретенная как оригинальная, спокойно выдержала почти все испытания, но неожиданно оказалась в компании неженок с очень низкой коррозионной стойкостью. Ржавчина на пальце и на корпусе — это как понимать? Не ездить в дождь? Рекомендуем ограниченное применение при отсутствии альтернативы. KYB KB J1162 Примерная цена 1100 ₽

Лучшая коррозионная стойкость в нашем тесте. А единственный прокол — в морозильнике на последнем рубеже: пыльник рассыпался в прах. Да и цена одна из самых высоких. Рекомендуем ограниченное применение вдали от сибирских морозов.

Lemförder 29666 02 Примерная цена 1300 ₽

Еще один выстрел в «десятку» — замечаний нет. Правда, цена — самая высокая в выборке. Рекомендуем. Marshall MB 100370 Примерная цена 750 ₽

Боится ржавчины, поверхность практически незакаленная, а пыльник — не морозостойкий. Не рекомендуем.





Miles DB 35003 Примерная цена 650 ₽

Шар практически не закален, а пыльник боится мороза. Не рекомендуем. Pilenga TS-P 373 Примерная цена 750 ₽

При замерах усилия вырыва срезало резьбу гайки. Коррозионная стойкость — никакая. Твердость также никакая. Мороза боится. Не рекомендуем. Stellox 52-00056A-SX Примерная цена 650 ₽

Почти отличник: единственная осечка — на морозе в 50 ˚С. Рекомендуем ограниченное применение там, где зимой не так холодно.

На современных автомобилях с подвеской MacPherson шаровые опоры нагружены, в основном, тормозными и тяговыми силами, а также боковыми усилиями на поворотах. Вырыв пальца из корпуса, в отличие от Жигулей, происходит редко. Но именно усилия вырыва и выдавливания, оговариваемые действующими стандартами, позволяют косвенно оценить стойкость шаровых опор и при боковых нагрузках.

Эти испытания мы провели на разрывной машине Р‑20 с помощью специальной оснастки. Кроме того, мы измерили твердость шаровых поверхностей по методу Роквелла на твердомере ТР‑5006‑М.

В момент вырыва пальца из корпуса усилие фиксируется.

По традиции отправили пыльники опор в морозильную камеру с цифровым управлением Tefcold SE30–45‑P, оценив их устойчивость сначала к температуре минус 40 ˚С, а затем и к минус 50 ˚С. Как обычно, оценили коррозионную стойкость изделий.

На корпус всех образцов нанесено антикоррозионное покрытие. Но эффективность защиты сильно разнится. Ржавеет не только корпус, но и палец, гайка, стопорное кольцо и даже пружинное кольцо, удерживающее пыльник.

Какие параметры шаровых опор считать нормальными? Точка отсчета — ГОСТ Р 52433–2005, в котором приведены минимально допустимые значения силы вырыва и силы выдавливания шарового пальца из корпуса шарнира. При диаметре шара 21–25 мм указанные силы должны соответствовать 1500 и 2100 кгс соответственно, а в диапазоне от 25 до 29 мм — 2100 кгс и 3000 кгс. Конкретные значения твердости стандарт не оговаривает: она «должна соответствовать конструкторской документации».

Не все пыльники «одинаково полезны» в условиях сибирских морозов. Образец № 2: с таким пыльником ресурс шарнира измеряется несколькими сотнями километров.

Результаты испытаний и наши рекомендации — на следующей странице