Испытали 11 шаровых опор — рекомендовать можем только две!

«За рулем» провел экспертизу шаровых опор для автомобилей Лада

Если сегодня шаровая опора – это необслуживаемая, неремонтируемая и невосстанавливаемая деталь, то какую выбрать?

Конструкции шаровой опоры фактически 40 лет: для очередной экспертизы мы приобрели шаровые опоры 11 производителей для автомобилей семейств ВАЗ‑2108, 2110, а также Приора, Калина и Гранта. Стоимость образцов, представленных в нашей фотогалерее по алфавиту – от 380 до 830 рублей. То есть разница в цене – почти двойная. Видимо, и качество серьезно различается. Но разве за десятилетия не должны были быть устранены все недостатки?

На автомобилях с подвеской McPherson шаровые опоры нагружены в основном тормозными и тяговыми силами, а также боковыми усилиями на поворотах. Вырыв пальца из корпуса, в отличие от прежних Жигулей, сегодня встречается редко.

Однако именно усилия вырыва и выдавливания, оговариваемые действующими стандартами, позволяют косвенно оценить стойкость шаровых опор при боковых нагрузках. Эти испытания мы провели на разрывной машине Р‑20 с помощью специальной оснастки. Кроме того, измерили твердость шаровых поверхностей по методу Роквелла на твердомере ТР‑5006‑М. Твердость поверхности шара, само собой, должна быть возможно более высокой.

Проверка легкости вращения пальца в корпусе динамометрическим ключом. Заряжаем очередную опору в разрывную машину.

Помимо этого, с помощью спектрометрического анализа на приборе СПАС‑05 определили ориентировочную марку стали шарового пальца.

Шероховатость сферической поверхности пальца проверили измерителем TR‑220. Шероховатость непосредственно влияет на момент проворачивания пальца в корпусе, который проверили с помощью сертифицированного динамометрического ключа.

Для проведения спектрального анализа пальца его поверхность необходимо сошлифовать до внутренних слоев металла. Измеряем шероховатость поверхности шара – низкая шероховатость важна для снижения износа вкладыша и легкости вращения руля.

Конечно, отправили пыльники опор в морозильную камеру с цифровым управлением Tefcold SE30-45‑P, оценив их устойчивость сначала к морозу в –40 ˚С, а затем и к –50 ˚С.

Как обычно, оценили коррозионную стойкость изделий при воздействии соляного тумана.

Надежная опора

Какие требования предъявляются к опорам? За основу мы брали ГОСТ Р 52433–2005, в котором приведены минимально допустимые значения силы вырыва и силы выдавливания шарового пальца из корпуса шарнира.

Это не лунные кратеры – так выглядит шар в исполнении компании Трек. Похоже, поверхность не подвергалась обработке. Поверхностная твердость шара определяется по методу Роквелла – вдавливанием алмазной пирамидки.

При диаметре шара от 21 до 25 мм включительно указанные силы должны составлять 1500 и 2100 кгс соответственно, а в диапазоне от 25 до 29 мм – 2100 кгс и 3000 кгс. Конкретные значения твердости стандарт не оговаривает: она «должна соответствовать конструкторской документации».

Результаты наших замеров относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной ­продукции в целом.

Естественный отбор

Результаты испытаний не порадовали. Из 11 шаровых опор без единого замечания добрались до финиша только две – Pekar и Zent. Им – наше предпочтение.

В принципе, к рекомендованным можно добавить опоры Surai, Höfer, Lada и Fenox, которые не прошли испытаний на 50‑градусном морозе. Если в вашем регионе таких морозов не бывает (а скорее всего, не бывает) – берите их на заметку.

Для жителей теплых регионов подойдут также шаровые Stellox и AMD. Оставшиеся три бренда – Belmag, Pilenga и Трек – рекомендовать, увы, не можем.

Здесь шаровые опоры «принимают соляные ванны» в течение 96 часов.

Стойкость образцов к коррозии разная. Слева направо – Трек, Höfer, Pilenga. Пыльник шаровой опоры Höfer колется как стеклянный после выдержки при –50 °C.

Не всегда наибольшая цена определяет высокое качество продукции. Например, недорогой Höfer показал вполне приемлемые результаты для жителя средней полосы и юга. А вот самый дорогой Трек получил далеко не одно замечание. Впрочем, возможно, что в вашем регионе распределение цен будет иным.

Обратите особое внимание на те шаровые, в комплект к которым входят болты для крепления опоры к поворотному кулаку. Таким образом производитель проявляет уважение к потребителю и знание особенностей конструкции узла – эти болты корродируют, и порой отворачиваются только после ударов по головке, а то и нагрева. Такие болты нужно обязательно заменить.

AMD Примерная цена 380 ₽

Самое дешевое изделие в выборке. Момент проворота шарового пальца – один из самых высоких: руль может оказаться тугим. Усилия вырыва и выдавливания достойные. Стойкость к воздействию соли средняя. Морозоустойчивость пыльника низкая: раскололся уже на первом этапе испытаний. Рекомендуем разве что при отсутствии альтернативы для жителей теплых регионов. Belmag «Оригинал» Примерная цена 900 ₽ (за две штуки в одной коробке)

Шероховатость самая низкая в выборке: это хорошо. А вот минимальное усилие вырыва пальца – это плохо: всего 1840 кг при норме 2100 кг. Стойкость к воздействию соляного тумана – одна из лучших. Пыльник не выдержал мороза в –50 ˚С. Цена – средняя. В целом рекомендовать не можем. Fenox Примерная цена 550 ₽

С килограммами и микрометрами всё в порядке, но вот соляной туман оказался не по зубам: предпоследнее место в выборке. А пыльник не выдержал мороза в –50 ˚С. Рекомендуем с оговорками – для жителей сухих теплых регионов.

Höfer Примерная цена 430 ₽

Усилия вырыва и выдавливания солидные. Все показатели на среднем уровне, подвел чехол в мороз –50 ˚С. Рекомендуем всем, кроме жителей совсем уж холодных регионов. Lada Примерная цена 720 ₽

Все показатели в норме, однако не сдюжил пыльник на морозе в –50 ˚С. Отметим высокую устойчивость к воздействию соляного тумана. Рекомендуем с оговорками – кроме районов с экстремально низкими температурами. Pilenga Примерная цена 420 ₽

Момент проворота довольно большой. С твердостью шарового пальца – откровенный провал: это металл или пластилин? Устойчивость к соляному туману – самая низкая в выборке. За данный образец – незачет. Не рекомендуем.

Stellox Примерная цена 450 ₽

Момент проворота шарового пальца – самый низкий: руль должен быть легким. А твердость пальца – самая высокая. Пыльник испугался мороза: треснул уже при –40 ˚С. Рекомендуем ограниченное применение в теплых регионах. Surai Примерная цена 450 ₽

Момент проворота пальца небольшой. Шероховатость шара – одна из самых низких в выборке. Соляной туман опора перенесла плохо: результат второй от конца. А пыльник не выдержал мороза в –50 ˚С. Рекомендуем с оговорками – для теплых сухих регионов. Трек Примерная цена 830 ₽

Цена – самая высокая в выборке. Момент проворота пальца – также самый высокий: руль покажется тугим, и это неудивительно, поскольку шероховатость шара значительная. Зато стойкость к воздействию соляного тумана – лучшая в выборке. Ездить с такой опорой можно, но… В общем, рекомендуем разве что при отсутствии альтернативы.

Pekar Примерная цена 620 ₽

Все результаты в норме, замечаний нет – вообще. Рекомендуем в первую очередь. Zent Примерная цена 620 ₽

Усилия вырыва и выдавливания очень солидные – это хорошо. Остальные результаты средние, замечаний нет. Рекомендуем в первую очередь.

Результаты испытаний шаровых опор

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»

Комментарий специалиста

Образцы шаровых опор прошли комплекс испытаний согласно ГОСТ Р 52433–2005. Во время проведения теста было обнаружено два изделия с серьезными замечаниями – у одного крайне малая поверхностная твердость, у другого низкое усилие вырыва шарового пальца. Недостаточная коррозионная стойкость была выявлена у трех шаровых опор.

Как своими силами диагностировать состояние шаровой опоры

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