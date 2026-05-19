Продали машину, а штрафы всё еще приходят? Вот как от этого защититься

Юрист Воропаев: При продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет

Многие автовладельцы сталкиваются с неприятным сюрпризом: продали машину, отдали ключи, а штрафы с камер всё равно летят на имя бывшего хозяина. И это не ошибка системы, а прямое следствие безалаберности продавца.

Автомобильный адвокат Лев Воропаев объяснил механизм этой ловушки. По его словам, вся проблема кроется в простой халатности. Люди, как правило, не проверяют, поставил ли новый владелец машину на учёт в ГИБДД. «Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учет новым покупателем. Люди пускают это дело на самотек, а потом им приходят штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», – отметил юрист.

Значит ли это, что продавец никак не может повлиять на ситуацию? Вовсе нет. Выход, причём довольно простой, существует. Стандартная процедура продажи, как напомнил Воропаев, на самом деле не заканчивается в момент передачи денег и подписания договора. После совершения сделки в течение десяти дней необходимо самостоятельно инициировать прекращение регистрации транспортного средства. Сделать это можно прямо через портал « Госуслуги». Если выполнить это простое действие, все штрафы, выписанные после даты продажи, автоматически перестанут приходить бывшему собственнику.