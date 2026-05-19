#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер с тормозами «по проводам» появится в России — подробности
19 мая
Кроссовер с тормозами «по проводам» появится в России — подробности
В РФ едет кроссовер Exlantix EX7 с...
Бракованные автозапчасти из Китая часто невозможно вернуть продавцу
19 мая
Бракованные автозапчасти из Китая часто невозможно вернуть продавцу
Эксперты: среди товаров одной группы качество...
Названы дефицитные автомобили из альтернативного импорта
19 мая
Названы дефицитные автомобили из альтернативного импорта
Эксперт Франк: В России стали дефицитными...

Продали машину, а штрафы всё еще приходят? Вот как от этого защититься

Юрист Воропаев: При продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет

Многие автовладельцы сталкиваются с неприятным сюрпризом: продали машину, отдали ключи, а штрафы с камер всё равно летят на имя бывшего хозяина. И это не ошибка системы, а прямое следствие безалаберности продавца.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Горит только зеленая стрелка, а сзади неистово сигналят: обязан ли я ехать?

Автомобильный адвокат Лев Воропаев объяснил механизм этой ловушки. По его словам, вся проблема кроется в простой халатности. Люди, как правило, не проверяют, поставил ли новый владелец машину на учёт в ГИБДД. «Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учет новым покупателем. Люди пускают это дело на самотек, а потом им приходят штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», – отметил юрист.

Значит ли это, что продавец никак не может повлиять на ситуацию? Вовсе нет. Выход, причём довольно простой, существует. Стандартная процедура продажи, как напомнил Воропаев, на самом деле не заканчивается в момент передачи денег и подписания договора. После совершения сделки в течение десяти дней необходимо самостоятельно инициировать прекращение регистрации транспортного средства. Сделать это можно прямо через портал « Госуслуги». Если выполнить это простое действие, все штрафы, выписанные после даты продажи, автоматически перестанут приходить бывшему собственнику.

Источник:  Газета.Ру
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
19.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0