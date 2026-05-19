Подсчитана стоимость ОСАГО для популярных авто с пробегом

«Согласие»: ОСАГО для Lada Vesta в Москве стоит в три раза дороже, чем в Крыму

Согласно свежему исследованию страховой компании «Согласие» и сервиса «Авито Авто», автомобилисты в Москве платят за полис ОСАГО на популярные модели вторичного рынка вполне конкретные суммы. Например, на Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Kia Picanto страховка стоит 7,1 тыс. рублей.

Расчеты проводились для безаварийного водителя старше 30 лет, чей стаж превышает 10 лет. При этом учитывались машины с самыми распространенными модификациями двигателя.

Чуть дороже – примерно 7,7 тыс. рублей – выйдет полис для Lada Priora, Hyundai Solaris или Mazda 3. А вот владельцам Ford Focus, Skoda Octavia и Ford Fiesta придется выложить уже 9 тыс. рублей. Самый внушительный чек среди рассмотренных моделей у BMW 1 серии: за «автогражданку» попросят 10,3 тыс. рублей.

Как напомнил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами Дмитрий Соколов, итоговая страховая премия по ОСАГО рассчитывается по формуле, утвержденной Банком России. Это базовая ставка плюс корректирующие коэффициенты: территориальный, стаж и возраст водителя, мощность двигателя и история страхования (КБМ).

Механизм, по словам эксперта, позволяет справедливо распределять финансовую нагрузку исходя из реальных рисков. Хороший пример – разница в цене для одной и той же модели. Так, «автогражданка» на Lada Vesta в Москве обойдется примерно в 7,7 тыс. рублей, а в Крыму – всего в 2,8 тыс. рублей. Именно территориальный коэффициент, установленный регулятором, играет здесь ключевую роль.