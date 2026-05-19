Эти российские электромобили стали лидерами продаж в апреле

«Автостат»: продажи новых электромобилей в апреле выросли на 14%

В апреле этого года в России продали 906 новых электромобилей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Отечественный бренд Evolute в апреле не просто удержал позиции, а фактически захватил почти половину рынка. Из всех проданных за месяц электрических машин 409 штук – а это 45% – пришлись именно на них.

Следом, с заметным отставанием, расположился свежий игрок – Umo, реализовавший 184 автомобиля. А вот пятёрку сильнейших замкнули китайские Avatr (85 машин), Geely (41 экземпляр) и BYD (35 штук).

По словам замначальника отдела аналитики « Автостата» Дмитрия Ярыгина, прошлогодний лидер Zeekr в апреле и вовсе не попал в топ-5. Самой же популярной моделью в стране стал Evolute i-Joy с результатом 401 единица. На второй строчке – Umo 5 (184 штуки), дальше идут Avatr 12 и Avatr 11 (47 и 38 соответственно), а замыкает список Geely EX5 с 37 проданными автомобилями.

Что интересно, за первые четыре месяца 2026 года рынок электромобилей в целом показал рост на 20% относительно аналогичного периода прошлого года – всего россияне купили 3 178 таких машин.