Немецкий автопром может встать из-за антироссийских санкций

Handelsblatt: антироссийские санкции грозят оставить автопром ФРГ без микрочипов

После введения санкций в отношении китайского производителя электроники Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie) немецкие автокомпании испытывает трудности с поставками китайских микрочипов, пишет Handelsblatt. Причиной стало включение Брюсселем китайской компании Yangjie в 20-й пакет антироссийских санкций, пишет немецкая пресса.

По словам Доминика Цилльнера, главы компании-поставщика комплектующих Components at Service, потеря Yangjie стала серьезным ударом для отрасли. Как он отметил в интервью Handelsblatt, еще прошлой осенью этот китайский производитель частично занял нишу на рынке, освободившуюся после того, как другой гигант полупроводников – Nexperia – столкнулся с трудностями из-за действий властей Нидерландов.

Проблема в том, что объемы поставок от Nexperia европейским клиентам до сих пор не вернулись на прежний уровень. А конкуренты Yangjie, как выясняется, уже работают на пределе своих мощностей – быстро наращивать выпуск продукции они просто не в состоянии.

Причём, по данным издания, запасов чипов Nexperia европейским автозаводам хватит от силы до осени. На деле это грозит срывом производственных планов и, как следствие, ростом цен на автомобили, собранные в Европе. В статье отмечается, что клиенты Yangjie уже весьма нервно отреагировали на введенные санкции.

Напомним, в 20-й пакет антироссийских санкций, как сообщается в пресс-релизе Совета ЕС, попали 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси. В их числе оказалась и Yangjie – крупный производитель чипов и полупроводников. В ответ на это 24 апреля 2026 года посольство КНР в ЕС заявило «решительный протест» и официально внесло представление в Брюссель.

Источник:  Handelsblatt
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
Количество просмотров 2
19.05.2026 
