Ford возродит легендарную Fiesta и представит четыре абсолютно новые модели

Ford обновит модельный ряд в Европе пятью новыми моделями в 2029 году

Ford подтвердил свои намерения кардинально обновить европейскую линейку к 2029 году – всего компания выкатит пять новых моделей. Первый тизер уже опубликован, и на нём примечательные детали бросаются в глаза сразу.

На картинке заметен Bronco, но это не копия американского внедорожника. Для европейцев его будут собирать в Испании, старт производства намечен на 2028 год. Какие именно двигатели и гибридные установки получит машина – пока секрет, но ясно, что выбор будет широким.

Электрический хэтчбек получит легендарное имя Fiesta. Его поставят на платформу AmpR Small от Renault – французы, скорее всего, поделятся и моторами.

Следом за ним выйдет новый электрический кроссовер, который придёт на смену Puma и составит конкуренцию Renault 4. Оба электрокара будут собирать на заводе той же французской компании.

Ford Puma

Правда, это не все сюрпризы. В 2029 году Ford привезёт ещё два кроссовера – скорее всего, гибридных. Один из них заменит бензиновую Puma, второй – паркетник Kuga. Кстати, анонсирован и пикап Ranger Super Duty для европейских покупателей.

Проблема в том, что ставка на электромобили вроде Explorer на базе платформы Volkswagen не оправдала себя – спрос на них низкий. Вдобавок китайцы, особенно BYD, активно теснят Ford в Европе, причём по цене американцы с ними тягаться не могут.

Поэтому «голубой овал» решил сменить тактику: вместо дешёвых массовых электрокаров они сделают упор на машины под индивидуальные запросы и с раллийным характером. Вдохновение черпают из легендарного прошлого – Escort RS Cosworth, Focus WRC и Fiesta WRC.

