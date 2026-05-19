Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности
19 мая
В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности
В 2026 году Changan локализует выпуск восьми...
Год за рулем: названа реальная цена содержания машины в России
19 мая
Год за рулем: названа реальная цена содержания машины в России
«Авито Авто»: содержание авто в РФ обходится в...
GAC GS3
19 мая
Популярный недорогой кроссовер GAC снова можно купить в РФ: называем цены
В России возобновились продажи популярного и...

Ford возродит легендарную Fiesta и представит четыре абсолютно новые модели

Ford обновит модельный ряд в Европе пятью новыми моделями в 2029 году

Ford подтвердил свои намерения кардинально обновить европейскую линейку к 2029 году – всего компания выкатит пять новых моделей. Первый тизер уже опубликован, и на нём примечательные детали бросаются в глаза сразу.

Ford возродит легендарную Fiesta и представит четыре абсолютно новые модели

На картинке заметен Bronco, но это не копия американского внедорожника. Для европейцев его будут собирать в Испании, старт производства намечен на 2028 год. Какие именно двигатели и гибридные установки получит машина – пока секрет, но ясно, что выбор будет широким.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Электрический хэтчбек получит легендарное имя Fiesta. Его поставят на платформу AmpR Small от Renault – французы, скорее всего, поделятся и моторами.

Следом за ним выйдет новый электрический кроссовер, который придёт на смену Puma и составит конкуренцию Renault 4. Оба электрокара будут собирать на заводе той же французской компании.

Ford Puma
Ford Puma

Правда, это не все сюрпризы. В 2029 году Ford привезёт ещё два кроссовера – скорее всего, гибридных. Один из них заменит бензиновую Puma, второй – паркетник Kuga. Кстати, анонсирован и пикап Ranger Super Duty для европейских покупателей.

Рекомендуем
Горит только зеленая стрелка, а сзади неистово сигналят: обязан ли я ехать?

Проблема в том, что ставка на электромобили вроде Explorer на базе платформы Volkswagen не оправдала себя – спрос на них низкий. Вдобавок китайцы, особенно BYD, активно теснят Ford в Европе, причём по цене американцы с ними тягаться не могут.

Поэтому «голубой овал» решил сменить тактику: вместо дешёвых массовых электрокаров они сделают упор на машины под индивидуальные запросы и с раллийным характером. Вдохновение черпают из легендарного прошлого – Escort RS Cosworth, Focus WRC и Fiesta WRC.

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 4
19.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0