Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Падают обороты и мотор глохнет на холостом ходу: диагностика основных причин

В жаркую погоду многие водители сталкиваются с неожиданной проблемой: двигатель начинает работать неустойчиво на холостом ходу, обороты плавают, а на светофоре мотор и вовсе глохнет. Причин может быть несколько, и большинство из них можно проверить самостоятельно.

Почему мотор глохнет на холостом ходу

Автомобили прошлого века, у которых за приготовление горючей смеси отвечал карбюратор, могли глохнуть в жару из-за образования паровых пробок в бензонасосе. Бензонасос был механический, с приводом от одного из валов двигателя. У Жигулей – от вала привода вспомогательных агрегатов, у остальных отечественных моторов – от распредвалов. На холостом ходу производительность насоса, как и потребление топлива карбюратором, невелики – бензин закипал в жару и мотор глох.

У современных автомобилей такой проблемы нет. Электрический бензонасос поддерживает давление в системе больше 3 бар, что делает закипание невозможным. Засорение фильтра или снижение производительности насоса от износа первым делом скажутся при работе двигателя на высоких оборотах, когда потребность в топливе становится больше. А во время остановки на светофоре при минимальных холостых оборотах эти проблемы не проявляются.

Подсос воздуха во впускном тракте

Это самая распространенная причина плавающих оборотов в жару у современных двигателей – неконтролируемый подсос воздуха во впускной коллектор.

На больших оборотах, когда двигатель потребляет много воздуха, небольшой «лишний» ручеек воздуха практически не влияет на работу. А вот на минимальных холостых оборотах этот неучтенный воздух создает серьезную конкуренцию штатному потоку, из-за чего смесь становится слишком бедной и мотор глохнет.

Как найти подсос воздуха во впускной коллектор?

С годами резиновые патрубки и шланги систем вентиляции картера, адсорбера или вакуумного усилителя тормозов трескаются. На впускном трубопроводе нередко обламываются небольшие штуцеры для подачи разрежения к исполнительным механизмам.

Впускной трубопровод Chevrolet Cobalt. Обратите внимание на множество патрубков. На возрастной машине они могут быть обломаны, что вызовет неконтролируемый подсос воздуха.
Осмотрите двигатель на холостом ходу: иногда шипение в результате подсоса воздуха слышно. Если сомневаетесь, полейте подозрительное место очистителем карбюратора. Если работа мотора изменилась – причина найдена.

Неисправности датчиков

1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) может выдавать неверные показания. Электронный блок управления не понимает, сколько воздуха на самом деле попало в двигатель, и неправильно рассчитывает топливную смесь. На холостом ходу это часто приводит к остановке.

2. Датчик абсолютного давления (MAP-датчик)измеряет разрежение во впускном коллекторе. Часто одна функция совмещена с другой в одном корпусе. Если датчик врет на минимальных нагрузках, мотор будет глохнуть.

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости тоже может давать сбой. На его основе рассчитывается состав смеси для холодного и прогретого двигателя. Неправильный сигнал – и смесь становится неправильной.

Проверить работу датчиков можно самостоятельно, подключив к разъему любой OBDII сканер. Например:

Совет эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Любая диагностическая программа для смартфона покажет неисправности датчиков.

Кстати, подсос воздуха во впускной тракт легко определяется по топливным коррекциям. Если долгосрочная коррекция больше +10%, значит, воздуха поступает больше нормы.

Загрязнение дроссельной заслонки

На современных автомобилях установлена электронная дроссельная заслонка. Со временем на ее стенках и на самой заслонке оседают маслянистые отложения и продукты сгорания, образуя плотный нагар. Этот налет мешает заслонке точно и быстро изменять положение на холостом ходу. Как итог — обороты плавают, а мотор глохнет на светофоре.

Такое состояние дроссельной заслонки не способствует устойчивой работе двигателя...
...заслонку нужно чистить от нагара.

Решается чисткой специальными средствами. После чистки на многих машинах требуется адаптация заслонки через диагностическую программу. Ручная регулировка, как на старых карбюраторах, тут уже не работает.

Проблемы с системой зажигания

Изношенные свечи, пробитые высоковольтные провода или катушки зажигания — еще одна распространенная причина. Если свечи покрыты нагаром или электроды изношены, возникают перебои искрообразования. На холостом ходу это приводит к пропускам зажигания и остановке двигателя. Пропуски зажигания хорошо видны в диагностической программе или на приборе вроде Multitronics.

Ревин Алексей
Фото:Depositphotos и из архива «За рулем»
19.05.2026 
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+18