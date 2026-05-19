Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Падают обороты и мотор глохнет на холостом ходу: диагностика основных причин

В жаркую погоду многие водители сталкиваются с неожиданной проблемой: двигатель начинает работать неустойчиво на холостом ходу, обороты плавают, а на светофоре мотор и вовсе глохнет. Причин может быть несколько, и большинство из них можно проверить самостоятельно.

Почему мотор глохнет на холостом ходу

Автомобили прошлого века, у которых за приготовление горючей смеси отвечал карбюратор, могли глохнуть в жару из-за образования паровых пробок в бензонасосе. Бензонасос был механический, с приводом от одного из валов двигателя. У Жигулей – от вала привода вспомогательных агрегатов, у остальных отечественных моторов – от распредвалов. На холостом ходу производительность насоса, как и потребление топлива карбюратором, невелики – бензин закипал в жару и мотор глох.

У современных автомобилей такой проблемы нет. Электрический бензонасос поддерживает давление в системе больше 3 бар, что делает закипание невозможным. Засорение фильтра или снижение производительности насоса от износа первым делом скажутся при работе двигателя на высоких оборотах, когда потребность в топливе становится больше. А во время остановки на светофоре при минимальных холостых оборотах эти проблемы не проявляются.

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Подсос воздуха во впускном тракте

Это самая распространенная причина плавающих оборотов в жару у современных двигателей – неконтролируемый подсос воздуха во впускной коллектор.

На больших оборотах, когда двигатель потребляет много воздуха, небольшой «лишний» ручеек воздуха практически не влияет на работу. А вот на минимальных холостых оборотах этот неучтенный воздух создает серьезную конкуренцию штатному потоку, из-за чего смесь становится слишком бедной и мотор глохнет.

Как найти подсос воздуха во впускной коллектор?

С годами резиновые патрубки и шланги систем вентиляции картера, адсорбера или вакуумного усилителя тормозов трескаются. На впускном трубопроводе нередко обламываются небольшие штуцеры для подачи разрежения к исполнительным механизмам.

Впускной трубопровод Chevrolet Cobalt. Обратите внимание на множество патрубков. На возрастной машине они могут быть обломаны, что вызовет неконтролируемый подсос воздуха.

Осмотрите двигатель на холостом ходу: иногда шипение в результате подсоса воздуха слышно. Если сомневаетесь, полейте подозрительное место очистителем карбюратора. Если работа мотора изменилась – причина найдена.

Неисправности датчиков

1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) может выдавать неверные показания. Электронный блок управления не понимает, сколько воздуха на самом деле попало в двигатель, и неправильно рассчитывает топливную смесь. На холостом ходу это часто приводит к остановке.

2. Датчик абсолютного давления (MAP-датчик)измеряет разрежение во впускном коллекторе. Часто одна функция совмещена с другой в одном корпусе. Если датчик врет на минимальных нагрузках, мотор будет глохнуть.

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости тоже может давать сбой. На его основе рассчитывается состав смеси для холодного и прогретого двигателя. Неправильный сигнал – и смесь становится неправильной.

Проверить работу датчиков можно самостоятельно, подключив к разъему любой OBDII сканер. Например:

Промокод от «За рулем» для дополнительной скидки: TM54LZE6

Совет эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Любая диагностическая программа для смартфона покажет неисправности датчиков.

Кстати, подсос воздуха во впускной тракт легко определяется по топливным коррекциям. Если долгосрочная коррекция больше +10%, значит, воздуха поступает больше нормы.

Загрязнение дроссельной заслонки

На современных автомобилях установлена электронная дроссельная заслонка. Со временем на ее стенках и на самой заслонке оседают маслянистые отложения и продукты сгорания, образуя плотный нагар. Этот налет мешает заслонке точно и быстро изменять положение на холостом ходу. Как итог — обороты плавают, а мотор глохнет на светофоре.

Решается чисткой специальными средствами. После чистки на многих машинах требуется адаптация заслонки через диагностическую программу. Ручная регулировка, как на старых карбюраторах, тут уже не работает.

Проблемы с системой зажигания

Изношенные свечи, пробитые высоковольтные провода или катушки зажигания — еще одна распространенная причина. Если свечи покрыты нагаром или электроды изношены, возникают перебои искрообразования. На холостом ходу это приводит к пропускам зажигания и остановке двигателя. Пропуски зажигания хорошо видны в диагностической программе или на приборе вроде Multitronics.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Реклама. "ООО Маркетспейс" ИНН 7720647362 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJPjZgF