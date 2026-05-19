В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности

В 2026 году Changan локализует выпуск восьми новых моделей на заводе «Автотор»

Китайский автопроизводитель Changan расширяет присутствие в России. Компания объявила о планах по локализации восьми новых и обновленных моделей. Это серьезная заявка на укрепление позиций на нашем рынке.

В планы входит не только выпуск новых кроссоверов и седанов, но и глубокая модернизация уже знакомых автомобилей. Основной упор – на адаптацию машин к российским условиям эксплуатации.

Пока официально раскрыты не все подробности. Известно, что среди новинок будут как полностью новые модели, так и рестайлинговые версии текущих бестселлеров. По сути, речь идет о комплексном обновлении модельного ряда на ближайшие несколько лет.

Важно, что производство планируется наладить на мощностях в России. Это не просто импорт, а именно сборка или даже полный цикл выпуска. Зачем это нужно? Снижение зависимости от курсов валют и логистических цепочек. Плюс – возможность получить более выгодную цену на финальный продукт для покупателя.

На деле такие шаги позволяют брендам быстрее реагировать на спрос. Если модель не идет, ее можно оперативно заменить или доработать. Changan явно делает ставку на долгосрочную работу, а не на разовые поставки.

Конкретные даты запуска каждой модели пока не названы. Но, по информации источников, первые новинки могут появиться у дилеров уже в ближайшие полгода. В целом программа рассчитана до конца 2027 года.

Это серьезный сигнал для конкурентов. Пока одни марки сокращают присутствие, другие – наращивают. Changan, судя по всему, намерен войти в тройку лидеров по продажам среди китайских брендов в России. Планы грандиозные, осталось дождаться, как они воплотятся в жизнь.