#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности
19 мая
В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности
В 2026 году Changan локализует выпуск восьми...
Год за рулем: названа реальная цена содержания машины в России
19 мая
Год за рулем: названа реальная цена содержания машины в России
«Авито Авто»: содержание авто в РФ обходится в...
GAC GS3
19 мая
Популярный недорогой кроссовер GAC снова можно купить в РФ: называем цены
В России возобновились продажи популярного и...

В России начнут выпускать целых восемь новых моделей Changan: подробности

В 2026 году Changan локализует выпуск восьми новых моделей на заводе «Автотор»

Китайский автопроизводитель Changan расширяет присутствие в России. Компания объявила о планах по локализации восьми новых и обновленных моделей. Это серьезная заявка на укрепление позиций на нашем рынке.

В планы входит не только выпуск новых кроссоверов и седанов, но и глубокая модернизация уже знакомых автомобилей. Основной упор – на адаптацию машин к российским условиям эксплуатации.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Пока официально раскрыты не все подробности. Известно, что среди новинок будут как полностью новые модели, так и рестайлинговые версии текущих бестселлеров. По сути, речь идет о комплексном обновлении модельного ряда на ближайшие несколько лет.

Важно, что производство планируется наладить на мощностях в России. Это не просто импорт, а именно сборка или даже полный цикл выпуска. Зачем это нужно? Снижение зависимости от курсов валют и логистических цепочек. Плюс – возможность получить более выгодную цену на финальный продукт для покупателя.

Рекомендуем
Горит только зеленая стрелка, а сзади неистово сигналят: обязан ли я ехать?

На деле такие шаги позволяют брендам быстрее реагировать на спрос. Если модель не идет, ее можно оперативно заменить или доработать. Changan явно делает ставку на долгосрочную работу, а не на разовые поставки.

Конкретные даты запуска каждой модели пока не названы. Но, по информации источников, первые новинки могут появиться у дилеров уже в ближайшие полгода. В целом программа рассчитана до конца 2027 года.

Это серьезный сигнал для конкурентов. Пока одни марки сокращают присутствие, другие – наращивают. Changan, судя по всему, намерен войти в тройку лидеров по продажам среди китайских брендов в России. Планы грандиозные, осталось дождаться, как они воплотятся в жизнь.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 23
19.05.2026 
Фото:dpa/picture-alliance
Поделиться:
Оцените материал:
0