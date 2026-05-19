Год за рулем: названа реальная цена содержания машины в России

«Авито Авто»: содержание авто в РФ обходится в среднем в 102 тысячи рублей в год

Содержание автомобиля в России обходится автовладельцам в среднем в 102 тысячи рублей в год – такую статистику обнародовали эксперты платформы «Авито Авто».

В эту сумму специалисты включили траты на бензин при стандартном годовом пробеге почти 14 тысяч километров, полис ОСАГО, транспортный налог и одно плановое техобслуживание. Дешевле всего эксплуатировать Skoda Rapid и Lada Granta – около 79 тысяч рублей в год. Ненамного дороже обходятся Ford Focus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio (в районе 82–83 тысяч). Замыкают десятку лидеров по доступности Lada Vesta, Geely Coolray и Renault Logan – до 91 тысячи рублей.

Среди малораспространенных на вторичке моделей приятно удивили Kia Picanto (71 тыс. руб.) и BMW 1 серии (74 тыс. руб.), Ford Fiesta и Mazda 3 (78 тыс. рублей), Audi A3 (80 тыс. рублей), Lifan X50 (82 тыс. рублей) и Volkswagen Golf (83 тыс. рублей).

Если же говорить о странах-производителях, то самые скромные расходы у отечественных и корейских марок (92 и 96 тысяч в год соответственно). Немецкие бренды, напротив, самые дорогие в обслуживании – примерно 122 тысячи.

Сильно влияет на бюджет и география. В Поволжье или центральной России год владения машиной тянет на 94–98 тысяч рублей, тогда как жителям Камчатки и Магаданской области приходится выкладывать уже 120–130 тысяч.