Пострадали 11 человек: легковушка и автобус столкнулись в Ярославле
Дешевле «китайцев»: в продаже появился последний новый Rapid российской сборки

Единственный новый Skoda Rapid российской сборки продают за 2,3 млн рублей

Последний новый Skoda Rapid российской сборки выставлен на продажу в Ростове-на-Дону.

Автомобиль 2022 года выпуска, четвертый год простаивающий в гараже, является, по сути, единственным экземпляром среди некогда массовых лифтбеков с калужского завода, который до сих пор не нашел владельца. При этом продавец утверждает, что машина ежегодно проходила плановое техническое обслуживание у официального дилера.

Цена на этот раритет установлена в 2,3 млн рублей. Для сравнения, даже устаревшие комплектации китайского седана Changan EadoPlus 2023 года сейчас начинаются от 2 379 900 рублей, что делает предложение по «чешскому» автомобилю, на первый взгляд, более привлекательным. Продавец подчеркивает, что автомобиль был куплен за наличные, не имеет штрафов и каких-либо обременений.

Комплектация и оснащение

Skoda Rapid

Машина относится к базовой версии Active. Из оборудования в списке – кожаный руль, штатная мультимедийная система с цветным экраном, кондиционер и круиз-контроль.
Также присутствуют задние парктроники, электростеклоподъемники и так называемый зимний пакет, включающий подогревы сидений, зеркал и заднего стекла. Колеса – стальные, 15-дюймовые, с декоративными пластиковыми колпаками.

Под капотом – давно известный на российском рынке 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Вдобавок к автомобилю продавец предлагает целый набор аксессуаров: кожаные чехлы на сиденья, центральный подлокотник, сетку в багажное отделение, коврики Evo и уже установленную сигнализацию с автозапуском.

Ушакова Ирина
Фото: Skoda
17.04.2026 
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+8