Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
«Былого роста уже не видно»: что будет дальше с ценами на машины

Эксперт Целиков: на минувшей неделе в РФ продажи новых авто снизились на 7,3%

С 13 по 19 апреля в России было реализовано чуть более 23 тысяч новых легковых машин. Это на 7,3% меньше, чем неделей ранее. Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года остается положительной, но былого роста уже не видно (+4%). Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) также наблюдается снижение (-5,3% к предыдущей неделе и −14,5% к аналогичной неделе прошлого года).

Грузовой сегмент (от 3,5 т) показал недельное понижение на 12,8%. Однако по отношению к низкой базе 2025 года наблюдается положительная динамика - чуть выше 10%.

Единственный сегмент авторынка, где зафиксирован рост, — это автобусы. За неделю на учет встало более 200 единиц. Рост по отношению к предыдущей неделе +47%, а к аналогичной неделе 2025 года почти +8%.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
20.04.2026 
