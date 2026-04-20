На российском рынке неожиданно подешевели кроссовер и минивэн известной марки

GAC снизила цены на минивэн M8 и кроссовер GS4 в России на 100-250 тысяч рублей

Китайский автопроизводитель GAC сделал свои машины доступнее на российском рынке. Как выяснилось в ходе мониторинга прайс-листов, подешевели сразу две модели: премиальный минивэн M8 и популярный кроссовер GS4. Правда, скидки коснулись не всех версий, а только тех, что были выпущены в прошлые годы.

Минивэн GAC M8

Цены упали на две средние комплектации бизнес-вэна M8 – GX и GX Premium 2024-2025 годов выпуска. За каждую из них теперь просят на 250 тысяч рублей меньше, что составляет скидку около 3,7-3,8%. При этом базовая версия GT и роскошный четырёхместный Lounge своих цен не изменили, оставаясь на отметках в 5 999 999 и 7 999 999 рублей соответственно.

Вообще, силовая установка у M8 во всех вариантах одинаковая: под капотом стоит 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель на 231 лошадиную силу, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Кстати, уже известны расценки и на M8 2026 года. Они оказались на 250 тысяч выше у всех версий, кроме топовой четырёхместной.

Кроссовер GAC GS4

Со среднеразмерным кроссовером GS4 ситуация немного иная. Его официальная цена в прайс-листе не изменилась, но зато на машины прошлого года выпуска теперь действует прямая скидка в 100 тысяч рублей. Это касается всех трёх доступных комплектаций: переднеприводной GB и полноприводных GB AWD и GL AWD.

По габаритам и внешнему виду GS4 часто сравнивают с Toyota RAV4, что, в общем-то, справедливо. А вот под капотом у разных версий кроссовера стоят разные моторы. Переднеприводные модели оснащены 1,5-литровым турбомотором на 170 л.с. с 7-ступенчатым роботом. Полноприводные же версии, появившиеся в продаже осенью прошлого года, получили более мощный 2,0-литровый агрегат на 231 л.с. от флагмана GS8 в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Что касается новинок 2026 модельного года, то здесь цена базовой переднеприводной версии GS4 осталась прежней, а вот полноприводные варианты, наоборот, подорожали на те же 100 тысяч рублей. Кстати, это уже не первое изменение цен у GAC в этом месяце. Ранее в апреле компания сократила размер скидки на свой флагманский кроссовер GS8, из-за чего он фактически подорожал на 2-2,4%.