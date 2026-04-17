Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку

Эксперт предупредил об опасностях езды по лужам: от аквапланирования до гидроудара двигателя

В годы работы на заводе у меня был начальник, ездивший на ГАЗ-24, – тогда это было круто. В качестве противоугонки он использовал огромную невысыхающую лужу во дворе: загонял в нее свою Волгу, натягивал сапоги и шел домой. Ему эта лужа приносила пользу. Но большинству автомобилистов лужи приносят только неприятности, а подчас и серьезные опасности. Вспомним основные из них.

Аквапланирование

Это, пожалуй, самая известная неприятность от луж. Между шинами и дорожным покрытием на мокрой дороге образуется водяной клин, вследствие чего автомобиль как бы всплывает над дорогой, теряя сцепление с твердой поверхностью и становясь неуправляемым.

Смена курса

Чаще всего лужи располагаются по краям дороги, которая, согласно строительным нормативам, имеет выпуклый профиль. В таких условиях левые колеса машины часто остаются на сухой поверхности, в то время как правые начинают вязнуть в воде, испытывая резко возросшее сопротивление. Как следствие, возникает разворачивающий момент, изменяющий траекторию машины. Дальше – как повезет. Водитель машинально орудует рулем, пытаясь сохранить правильный курс, но удастся ему это или нет – неизвестно. Если в это время машина все-таки выскочит на твердую поверхность, то может, благодаря вывернутым колесам, устремиться и на встречку. В общем, будет неприятно.

Очень серьезная опасность может скрываться на дне лужи: яма, выбоина, промоина и даже открытый канализационный люк… Угодив на скорости в подобную ловушку, автомобиль почти наверняка станет инвалидом. И хорошо, если только автомобиль.

Гидроудар двигателя

Гидроудар – это гарантированный капремонт двигателя. И все из-за того, что вода – практически несжимаемая жидкость. Достаточно ей при форсировании относительно глубокой лужи угодить через воздушный фильтр внутрь цилиндров, как при первом же такте сжатия поршень мгновенно останавливается, как при ударе о бетонный куб. Вместе с ним мгновенно тормозятся все подвижные части двигателя – гнутся шатуны, обрываются шпильки, деформируется коленчатый вал и т. п.

Если глубина водной преграды достигает метра, то небольшую машину водный поток может просто унести.

Такое возможно не только в теленовостях, но и в городском тоннеле, где машины, попавшие в пробку, начинают всплывать. В таких случаях зачастую лучше открыть двери и самостоятельно притопить автомобиль, чем наблюдать, как стихия колотит его об ограждения и сталкивает с другими машинами. А салон потом можно будет капитально просушить.

Теряем «документы»

В городах в период капитальных затоплений машина, угодив в глубокую лужу, нередко теряет пластиковые элементы своего наружного обвеса: спойлеры, бамперы и т.п. С напором встречного воздуха они справляются легко, а вот мощный водяной вал способен сокрушить их. При этом зачастую уплывают и государственные регистрационные знаки.

Остаемся без тормозов

При езде по лужам тормозные диски и колодки намокают, а потому могут не обеспечить привычного замедления. В этом периодически убеждаешься, выезжая с автомойки. При первом нажатии на педаль тормозов как будто нет – ощущение не из приятных. После проезда лужи их рекомендуется подсушить, несколько раз прижав тормозную педаль. Но возможна и другая неприятность: раскаленные тормозные диски при резком охлаждении водяным потоком могут покоробиться. И в этом случае, скорее всего, их придется заменить.

Электричество в воде

При попадании воды внутрь моторного отсека может отказать что угодно. Так, датчик массового расхода воздуха, хлебнув воды, способен перевести мотор в аварийный режим работы, сопровождающийся повышенным расходом топлива. Генератор и стартер, искупавшиеся в воде, могут породить замыкание. А система зажигания в мокром виде почти сразу же откажется работать: все высоковольтные импульсы начнут «утекать» куда-то на «массу».

Как правильно проезжать глубокую лужу на автомобиле?

Никогда не въезжайте в лужу ради спортивного интереса. При возможности постарайтесь ее объехать.

Если после ливня город основательно затопило, то сначала оцените, спокойно ли выбираются из образовавшихся «водоемов» другие участники движения на аналогичных машинах. И не искушайте судьбу, безрассудно въезжая в подтопленные тоннели и им подобные низинки. Чем это зачастую кончается, можно увидеть в наборе интернетовских «страшилок». Не спешите стать их действующим лицом.