MHEV, HEV, PHEV или EREV? Специалисты объяснили, как выбрать гибрид, который нужен именно вам
17 апреля
Эксперты СберАвто назвали пять критериев выбора...
Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку

Эксперт предупредил об опасностях езды по лужам: от аквапланирования до гидроудара двигателя

В годы работы на заводе у меня был начальник, ездивший на ГАЗ-24, – тогда это было круто. В качестве противоугонки он использовал огромную невысыхающую лужу во дворе: загонял в нее свою Волгу, натягивал сапоги и шел домой. Ему эта лужа приносила пользу. Но большинству автомобилистов лужи приносят только неприятности, а подчас и серьезные опасности. Вспомним основные из них.

Аквапланирование

Это, пожалуй, самая известная неприятность от луж. Между шинами и дорожным покрытием на мокрой дороге образуется водяной клин, вследствие чего автомобиль как бы всплывает над дорогой, теряя сцепление с твердой поверхностью и становясь неуправляемым.

Смена курса

Чаще всего лужи располагаются по краям дороги, которая, согласно строительным нормативам, имеет выпуклый профиль. В таких условиях левые колеса машины часто остаются на сухой поверхности, в то время как правые начинают вязнуть в воде, испытывая резко возросшее сопротивление. Как следствие, возникает разворачивающий момент, изменяющий траекторию машины. Дальше – как повезет. Водитель машинально орудует рулем, пытаясь сохранить правильный курс, но удастся ему это или нет – неизвестно. Если в это время машина все-таки выскочит на твердую поверхность, то может, благодаря вывернутым колесам, устремиться и на встречку. В общем, будет неприятно.

Очень серьезная опасность может скрываться на дне лужи: яма, выбоина, промоина и даже открытый канализационный люк… Угодив на скорости в подобную ловушку, автомобиль почти наверняка станет инвалидом. И хорошо, если только автомобиль.

Гидроудар двигателя

Гидроудар – это гарантированный капремонт двигателя. И все из-за того, что вода – практически несжимаемая жидкость. Достаточно ей при форсировании относительно глубокой лужи угодить через воздушный фильтр внутрь цилиндров, как при первом же такте сжатия поршень мгновенно останавливается, как при ударе о бетонный куб. Вместе с ним мгновенно тормозятся все подвижные части двигателя – гнутся шатуны, обрываются шпильки, деформируется коленчатый вал и т. п.

Если глубина водной преграды достигает метра, то небольшую машину водный поток может просто унести.

Такое возможно не только в теленовостях, но и в городском тоннеле, где машины, попавшие в пробку, начинают всплывать. В таких случаях зачастую лучше открыть двери и самостоятельно притопить автомобиль, чем наблюдать, как стихия колотит его об ограждения и сталкивает с другими машинами. А салон потом можно будет капитально просушить.

Теряем «документы»

В городах в период капитальных затоплений машина, угодив в глубокую лужу, нередко теряет пластиковые элементы своего наружного обвеса: спойлеры, бамперы и т.п. С напором встречного воздуха они справляются легко, а вот мощный водяной вал способен сокрушить их. При этом зачастую уплывают и государственные регистрационные знаки.

Остаемся без тормозов

При езде по лужам тормозные диски и колодки намокают, а потому могут не обеспечить привычного замедления. В этом периодически убеждаешься, выезжая с автомойки. При первом нажатии на педаль тормозов как будто нет – ощущение не из приятных. После проезда лужи их рекомендуется подсушить, несколько раз прижав тормозную педаль. Но возможна и другая неприятность: раскаленные тормозные диски при резком охлаждении водяным потоком могут покоробиться. И в этом случае, скорее всего, их придется заменить.

Электричество в воде

При попадании воды внутрь моторного отсека может отказать что угодно. Так, датчик массового расхода воздуха, хлебнув воды, способен перевести мотор в аварийный режим работы, сопровождающийся повышенным расходом топлива. Генератор и стартер, искупавшиеся в воде, могут породить замыкание. А система зажигания в мокром виде почти сразу же откажется работать: все высоковольтные импульсы начнут «утекать» куда-то на «массу».

Как правильно проезжать глубокую лужу на автомобиле?

Никогда не въезжайте в лужу ради спортивного интереса. При возможности постарайтесь ее объехать.

Если после ливня город основательно затопило, то сначала оцените, спокойно ли выбираются из образовавшихся «водоемов» другие участники движения на аналогичных машинах. И не искушайте судьбу, безрассудно въезжая в подтопленные тоннели и им подобные низинки. Чем это зачастую кончается, можно увидеть в наборе интернетовских «страшилок». Не спешите стать их действующим лицом.

Колодочкин Михаил
Количество просмотров 23
17.04.2026 
