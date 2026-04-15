Три способа купить новую машину без наценки (и что не так с автомобильными маркетплейсами)
Пресс-служба АВТОВАЗа поведала о трех способах купить новую Ладу без переплаты – по рекомендованной розничной цене:
- у любого официального дилера;
- у завода;
- на ведущих маркетплейсах.
Купить у дилера
Как происходит покупка у официального дилера? Многие этого не знают, потому что 75% автовладельцев покупали только подержанные автомобили.
Менеджер, эпизодически отвлекаясь на другие дела, долго рассказывает о недостатках выбранной комплектации, скидках за трейд-ин, пакетах опций и преимуществах продленной (за доплату) гарантии. В правое ухо страховщик вещает о выгодах расширенной страховки. В левое банк убеждает, что самый лучший кредит – со штрафами за преждевременное погашение.
Получится ли не заплатить за ненужные опции и услуги? Это как повезет.
Купить у завода
Официальная онлайн-витрина на заводском сайте показывает все машины в наличии (в выбранном регионе). Например, в Самаре на начало марта имеются 400 седанов Лада Гранта и есть минимальная комплектация Стандарт Плюс – которая даже без усилителя руля. В Москве же в наличии 284 машины, и комплектации Стандарт Плюс нет, самая дешевая – Классик (но и она без кондиционера). Ее рекомендованная цена на 137 тысяч рублей выше.
Что поделать, издержки маркетинга. Решение – отлавливать момент, когда и если появится нужное предложение. Затем выбираем модель, комплектацию и дополнительные условия (скидка по госпрограмме, трейд-ин, кредит).
Затем… едем в дилерский центр, где расположен выбранный автомобиль. Там происходит оформление всех бумаг и вручение покупки. Несомненно, встретимся и с менеджером, и со страховщиком.
Основное отличие от покупки у дилера – возможность взять кредит и оплатить сделку на сайте, не глядя на покупаемый товар и не слушая советы продавца.
Купить на маркетплейсе
На популярных маркетплейсах Гранта-седан представлена несколькими десятками машин. Цена в карточке товара фиксированная, торг исключен. Автомобиль могут доставить на дом – если продавец и покупатель обитают в одном городе. И Стандарт Плюс за 850 тысяч рублей есть не везде. В начале марта такую Гранту на маркетплейсе продавал единственный официальный дилер из Тамбова.
Основной недостаток схемы – оплата полной суммы сразу, банковской картой, и никак иначе. И еще: два-три дня после оплаты покупатель может пребывать в томительном неведении.
Наконец, следует звонок менеджера автосалона. Первым делом он надиктует список дополнительного оборудования, после чего свяжет со страховщиком.
Имейте в виду, на маркетплейсах такое же оборудование зачастую дешевле. А продают не только Лады, но и многие иномарки.
А ГДЕ ДЕШЕВЫЕ?
Найти на маркетплейсе что-нибудь в «минимальной комплектации» затруднительно. Так, в магазине Ozon в начале марта Гранты дешевле 1 007 000 рублей не было: комплектация Классик без кондиционера, в Воронеже. Рекомендованная цена на 30 тысяч ниже. Но тут еще обещан пакет «допов» на 55 тысяч рублей в подарок. Правда, что в него входит – не указано.
Как лучше?
Ладу без переплаты действительно купить можно. По большому счету, наиболее прозрачная форма покупки – в салоне дилера. Всё равно без его участия не обойтись, и только там автомобиль можно пощупать, понюхать и примерить. Онлайн-форматы этого не позволяют, а на фото многие нюансы не разглядишь.
Покупка столь дорогой вещи на маркетплейсе вдобавок требует железобетонной психики – из-за затяжной паузы между оплатой и первым контактом с продавцом.
Что касается переплаты, то ценники по-любому везде надо сверять – соответствуют они рекомендованной цене или нет.
