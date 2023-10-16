Семейное авто за миллион: неожиданный выбор эксперта
Гранта первой вернулась на конвейер АВТОВАЗа после его остановки и остается самой доступной и популярной моделью нашего рынка. В том числе и в виде кросс-универсала Гранта Кросс. Хорошая геометрическая проходимость, энергоемкая подвеска и не слишком шокирующая цена: даже в спецверсии Quest Гранта Кросс с мотором 1.6 (90 л. с.) и механической коробкой стоит миллион рублей.
Правда, это рекомендованная цена производителя. На дилерской площадке цены волшебным образом преображаются – бывает, что за такую Гранту просят 1,2–1,3 миллиона! Может, лучше выбрать машину с пробегом?
Узнаем на примере кроссовера Ford Kuga 2015 года – с передним приводом, базовым мотором 2.5 (150 л. с.) и пробегом в районе 100 тысяч км он стоит столько же.
Про комфорт
Обновленный салон Гранты явно лучше старого. Материалы простые, зато практично и удобно. Кнопки нажимаются с нормальным усилием, «крутилки» климатики не заедают и не люфтят. Еще бы передние стекла опускались до конца…
Посадка за рулем будет удобна тем, кто любит сидеть высоко. Регулирующийся только по углу наклона руль ограничивает водителей «крайних» комплекций. Впрочем, привыкнуть к высокой посадке гораздо легче, чем к мягковатому креслу с неудобной спинкой.
Ford Kuga
Сиденье Форда заметно жестче, но эта жесткость правильная. А профиль – словно из другой вселенной. Даже после нескольких часов непрерывной езды тело не затекает. Стоит ли говорить, что диапазона регулировок руля с сиденьем хватит всем.
А вот выступающий амфитеатр передней панели Форда кто-то назовет странным. Но в целом интерьер Куги на голову круче. Верхняя часть панели целиком затянута в мягкий пластик. Хотя отдельные панельки иногда и подают голос, в целом – ничего критичного. Только кожа руля выдает, что машина разменяла первую сотню тысяч километров.
Лада Гранта
Стекла – расходник
Еще нужно быть готовым к замене лобового стекла Форда – оно весьма чувствительно и к камешкам, и к месту их удара. Если камешек влупит где-то близко к краю, трещина появится гарантированно. У тестовой машины стоит уже второе стекло, и оно уже с трещиной. Если имеется электрообогрев и датчик дождя, замена обойдется примерно в 50 тысяч рублей.
Для небольшой семьи Kuga несравнимо удобнее – как в плане простора, так и исполнением самых разных мелочей. Пример: вроде у обоих автомобилей есть крюки в багажнике. Но в Гранте их угол таков, что на первом же вираже пакет слетит, рассыпая всё по багажнику. У Форда таких просчетов нет.
Как едут? Какой расход?
По идее, Ford должен быть интереснее и на ходу. Но тут всё не так однозначно. Его двигатель почти на литр объемнее и куда мощнее, но и живой вес больше. А потому Kuga набирает ход уверенно, хоть и без искорки – тогда как Гранта даже в загруженном состоянии на центнер легче пустого Форда, и с базовым 90‑сильным моторчиком она на удивление живая. Для уверенного разгона не обязательно крутить двигатель: эластичность у мотора ВАЗ‑11182 прекрасная. Очередное доказательство тому, что в Тольятти умеют делать маленькие моторы. Еще бы характерный вой первых двух передач коробки убрать…
И бензина Лада ест в полтора раза меньше, спокойно укладываясь в среднем в 8 л/100 км вместо 12 л у Форда.
Гранта и в новом состоянии не отличается хорошими манерами на асфальте, а на плохих дорогах она остается непробиваемой даже с уставшей подвеской.
Ford тоже классно глотает все ямы, но только когда подвеска цела и здорова. Главное, что ее состояние сказывается на управляемости. А она у Куги прекрасная – до сих пор один из эталонов класса. Стоит хоть раз проехать на Форде по извилистой дорожке – и пересаживаться в Гранту уже не хочется ни за какие деньги.
Что с ресурсом?
Как показывает практика, с надежностью вазовского двигателя всё хорошо. Это же можно сказать и про атмосферный двигатель Форда – но при условии своевременного обслуживания. Ему тоже периодически требуется регулировка клапанов, а вот вместо ремня привода ГРМ трудится цепь.
Надежна и шестиступенчатая «гидромеханика» 6F35 – при регулярной замене масла каждые 60 тысяч км. Для полной замены потребуется 8 литров жидкости Mercon LV ATF по 1400 рублей за литр. Экономить не стоит: этот автомат очень чувствителен к чистоте масла.
Кто выгоднее?
Понятно, что расходники на Гранту существенно дешевле. Даже несмотря на то, что в двигателе ВАЗ‑11182 используются более дорогие толкатели и «тонкие» свечи зажигания, аналогичные тем, что можно встретить в двигателях Renault-Nissan.
Впрочем, расходники для Форда тоже не повергнут в шок ценой. В относительном соотношении разница четырех-пятикратная. Но в абсолюте речь идет о суммах меньше тысячи рублей.
А вот различия в ценах на тормозные колодки и особенно на элементы ходовой части больше. Для Куги это принципиально.
Осторожно — проблемные моторы!
Если хотите взять дорестайлинговую Кугу второго поколения, выбирать нужно исключительно атмосферную версию. Машины с турбомотором EcoBoost лучше обходить стороной. Этот двигатель объемом 1.6 встречается в двух вариантах мощности – 150 л. с. и 182 л. с. Проблема в том, что, в отличие от более позднего мотора 1.5, он так и не избавился от проблем.
Во‑первых, нужно внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости, особенно у экземпляров первых выпусков. Источниками утечки обычно становятся водяной насос и уплотнения отопителя.
Во‑вторых, на протяжении всего периода выпуска двигатели страдали от неисправностей топливных форсунок. Из-за нарушения распыла и перелива топлива поршни могут оплавиться или даже разрушиться – а они не продаются как отдельные запасные части, и придется менять весь шорт-блок целиком. Стоимость ремонта может составить до половины цены всего автомобиля.
Выбор «За рулем»
Гранта остается неплохим и надежным автомобилем за свои деньги. Только этих самых денег теперь нужно гораздо больше. Цены на новые автомобили растут быстрее зарплат – и быстрее цен на автомобили с пробегом.
Альтернатив новой Ладе хватает, и Ford Kuga – яркий тому пример. Даже в возрасте восьми лет Kuga будет надежным и удобным кроссовером. При условии, что вы выберете Кугу с атмосферным двигателем 2.5 – к машине с турбомотором EcoBoost 1.6 вопросов будет больше.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Ford Kuga
|
Лада Гранта Кросс
|
Снаряженная / полная масса
|
1698 / 2200 кг
|
1160 / 1560 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,7 с
|
11,2 с
|
Максимальная скорость
|
185 км/ч
|
172 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
11,2 / 6,4 / 8,1 л / 100 км
|
9,1 / 5,3 / 6,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2488 см³
|
1596 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин
|
66 кВт / 90 л.с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
230 Н·м при 4500 об/мин
|
143 Н·м при 3800 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка
|
A6
|
М5
|
Передаточные числа:
|
4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,44 / 1,00 / 0,75 / 2,94
|
3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / 3,53
|
Главная передача
|
3,51
|
3,9
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая скручивающаяся балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые/дисковые
|
дисковые, вентилируемые/барабанные
|
Шины
|
235 / 55 R17
|
195 / 55 R15
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽
|
|
Ford Kuga
|
Лада Гранта Кросс
|
Расходы на плановое ТО
|
74 000
|
44 800
|
ОСАГО
|
33 780
|
26 520
|
Расходы на топливо
|
349 800
|
254 400
|
Потеря стоимости
|
289 000 (22%)
|
341 000 (28%)
|
Транспортный налог
|
15 750
|
3 240
|
Итого
|
762 330
|
669 960
|
Стоимость 1 км пробега
|
12,71
|
11,17
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽
|
|
Ford Kuga
|
Лада Гранта Кросс
|
Воздушный фильтр
|
1500
|
400
|
Масляный фильтр
|
1500
|
370
|
Комплект свечей зажигания
|
6 300
|
1600
|
Комплект зимних шипованных шин
|
47 000
|
32 000
|
Передние тормозные колодки
|
6 200
|
1000
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