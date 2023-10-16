Семейное авто за миллион: неожиданный выбор эксперта

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«За рулем» сравнил новую Гранту Кросс и Ford Kuga c пробегом 100 000 км

Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

Гранта первой вернулась на конвейер АВТОВАЗа после его остановки и остается самой доступной и популярной моделью нашего рынка. В том числе и в виде кросс-универсала Гранта Кросс. Хорошая геометрическая проходимость, энергоемкая подвеска и не слишком шокирующая цена: даже в спецверсии Quest Гранта Кросс с мотором 1.6 (90 л. с.) и механической коробкой стоит миллион рублей.

Правда, это рекомендованная цена производителя. На дилерской площадке цены волшебным образом преображаются – бывает, что за такую Гранту просят 1,2–1,3 миллиона! Может, лучше выбрать машину с пробегом?

Узнаем на примере кроссовера Ford Kuga 2015 года – с передним приводом, базовым мотором 2.5 (150 л. с.) и пробегом в районе 100 тысяч км он стоит столько же.

Лада Гранта Кросс и Ford Kuga
Лада Гранта Кросс и Ford Kuga

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Про комфорт

Обновленный салон Гранты явно лучше старого. Материалы простые, зато практично и удобно. Кнопки нажимаются с нормальным усилием, «крутилки» климатики не заедают и не люфтят. Еще бы передние стекла опускались до конца…

Посадка за рулем будет удобна тем, кто любит сидеть высоко. Регулирующийся только по углу наклона руль ограничивает водителей «крайних» комплекций. Впрочем, привыкнуть к высокой посадке гораздо легче, чем к мягковатому креслу с неудобной спинкой.

Ford Kuga

Топовая медиасистема дорестайлинговой Куги сочетает шикарную акустику Sony ­и крохотный экран.
Двухзонный климат-контроль работает эффективно – даже спустя годы. Почти у всех машин есть электрообогрев лобового стекла.
Бескрайняя передняя панель Форда не всем придется по вкусу. Но к качеству сборки и материалов претензий нет.
На втором ряду Форда много места, а спинки ­регулируются по углу наклона.

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Сиденье Форда заметно жестче, но эта жесткость правильная. А профиль – словно из другой вселенной. Даже после нескольких часов непрерывной езды тело не затекает. Стоит ли говорить, что диапазона регулировок руля с сиденьем хватит всем.

А вот выступающий амфитеатр передней панели Форда кто-то назовет странным. Но в целом интерьер Куги на голову круче. Верхняя часть панели целиком затянута в мягкий пластик. Хотя отдельные панельки иногда и подают голос, в целом – ничего критичного. Только кожа руля выдает, что машина разменяла первую сотню тысяч километров.

Лада Гранта

Эффективности отопителя Гранте хватает в любую погоду. В списке опций есть и однозонный климат-контроль.
Салон Гранты довольно практичный.
Материалы отделки просты, но сидеть удобно.
Для ног в Гранте места немного, что неудивительно с такими габаритами. А по высоте запас есть.

Стекла – расходник

Еще нужно быть готовым к замене лобового стекла Форда – оно весьма чувствительно и к камешкам, и к месту их удара. Если камешек влупит где-то близко к краю, трещина появится гарантированно. У тестовой машины стоит уже второе стекло, и оно уже с трещиной. Если имеется электрообогрев и датчик дождя, замена обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Лобовое стекло Куги не отличается прочностью и крайне чувствительно к сколам.
Лобовое стекло Куги не отличается прочностью и крайне чувствительно к сколам.

Для небольшой семьи Kuga несравнимо удобнее – как в плане простора, так и исполнением самых разных мелочей. Пример: вроде у обоих автомобилей есть крюки в багажнике. Но в Гранте их угол таков, что на первом же вираже пакет слетит, рассыпая всё по багажнику. У Форда таких просчетов нет.

Как едут? Какой расход?

Ford Kuga II: 4 достоинства, 2 недостатка и 3 замечания

По идее, Ford должен быть интереснее и на ходу. Но тут всё не так однозначно. Его двигатель почти на литр объемнее и куда мощнее, но и живой вес больше. А потому Kuga набирает ход уверенно, хоть и без искорки – тогда как Гранта даже в загруженном состоянии на центнер легче пустого Форда, и с базовым 90‑сильным моторчиком она на удивление живая. Для уверенного разгона не обязательно крутить двигатель: эластичность у мотора ВАЗ‑11182 ­прекрасная. Очередное доказательство тому, что в Тольятти умеют делать маленькие моторы. Еще бы характерный вой первых двух передач коробки убрать…

И бензина Лада ест в полтора раза меньше, спокойно укладываясь в среднем в 8 л/100 км вместо 12 л у Форда.

Гранта и в новом состоянии не отличается хорошими манерами на асфальте, а на плохих дорогах она остается непробиваемой даже с уставшей подвеской.

Базовый 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑11182 весьма неплохо разгоняет Гранту, а детских болезней у него пока не обнаружено.
На опоре капота Лады нет никакой резинки или пластика.
Атмосферный двигатель 2.5 не шибко мощный, но надежный.
С годами у Куги может проявиться запотевание маслом в районе клапанной крышки.

Ford тоже классно глотает все ямы, но только когда подвеска цела и здорова. Главное, что ее состояние сказывается на управляемости. А она у Куги прекрасная – до сих пор один из эталонов класса. Стоит хоть раз проехать на Форде по извилистой дорожке – и пересаживаться в Гранту уже не хочется ни за какие деньги.

Что с ресурсом?

Гранта вместо иномарки: как справляется? Какие расходы?

Как показывает практика, с надежностью вазовского двигателя всё хорошо. Это же можно сказать и про атмосферный двигатель Форда – но при условии своевременного обслуживания. Ему тоже периодически требуется регулировка клапанов, а вот вместо ремня привода ГРМ трудится цепь.

Надежна и шестиступенчатая «гидромеханика» 6F35 – при регулярной замене масла каждые 60 тысяч км. Для полной замены потребуется 8 литров жидкости Mercon LV ATF по 1400 рублей за литр. Экономить не стоит: этот автомат очень чувствителен к чистоте масла.

Кто выгоднее?

Ford Kuga на вторичке: все его неисправности

Понятно, что расходники на Гранту существенно дешевле. Даже несмотря на то, что в двигателе ВАЗ‑11182 используются более дорогие толкатели и «тонкие» свечи зажигания, аналогичные тем, что можно встретить в двигателях Renault-Nissan.

Впрочем, расходники для Форда тоже не повергнут в шок ценой. В относительном соотношении разница четырех-пятикратная. Но в абсолюте речь идет о суммах меньше тысячи рублей.

А вот различия в ценах на тормозные колодки и особенно на элементы ходовой части больше. Для Куги это принципиально.

Осторожно — проблемные моторы!

Если хотите взять дорестайлинговую Кугу второго поколения, выбирать нужно исключительно атмосферную версию. Машины с турбомотором EcoBoost лучше обходить стороной. Этот двигатель объемом 1.6 встречается в двух вариантах мощности – 150 л. с. и 182 л. с. Проблема в том, что, в отличие от более позднего мотора 1.5, он так и не избавился от проблем.

Во‑первых, нужно внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости, особенно у экземпляров первых выпусков. Источниками утечки обычно становятся водяной насос и уплотнения отопителя.

Во‑вторых, на протяжении всего периода выпуска двигатели страдали от неисправностей топливных форсунок. Из-за нарушения распыла и перелива топлива поршни могут оплавиться или даже разрушиться – а они не продаются как отдельные запасные части, и придется менять весь шорт-блок целиком. Стоимость ремонта может составить до половины цены всего автомобиля.

Выбор «За рулем»

Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор

Гранта остается неплохим и надежным автомобилем за свои деньги. Только этих самых денег теперь нужно гораздо больше. Цены на новые автомобили растут быстрее зарплат – и быстрее цен на автомобили с пробегом.

Альтернатив новой Ладе хватает, и Ford Kuga – яркий тому пример. Даже в возрасте восьми лет Kuga будет надежным и удобным кроссовером. При условии, что вы выберете Кугу с атмосферным двигателем 2.5 – к машине с турбомотором EcoBoost 1.6 вопросов будет больше.

Погрузочная высота небольшая, а сам багажник Куги довольно вместителен. Объем немного меняется за счет регулировок спинок сидений.
В подполье Лады нашлось место для полноценного запасного колеса.
Нижняя часть кузова Форда отделана некрашеным пластиком – можно залезать в сугробы, не боясь поцарапать краску.
Гранта Кросс по геометрической проходимости может поспорить со многими кроссоверами.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ford Kuga

Лада Гранта Кросс

Снаряженная / полная масса

1698 / 2200 кг

1160 / 1560 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,7 с

11,2 с

Максимальная скорость

185 км/ч

172 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,2 / 6,4 / 8,1 л / 100 км

9,1 / 5,3 / 6,8 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

2488 см³

1596 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин

66 кВт / 90 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

230 Н·м при 4500 об/мин

143 Н·м при 3800 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка
передач

A6

М5

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,44 / 1,00 / 0,75 / 2,94

3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / 3,53

Главная передача

3,51

3,9

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая скручива­ющаяся балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые/дисковые

дисковые, вентилируемые/барабанные

Шины

235 / 55 R17

195 / 55 R15

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ*, ₽

Ford Kuga

Лада Гранта Кросс

Расходы на плановое ТО

74 000

44 800

ОСАГО

33 780

26 520

Расходы на топливо

349 800

254 400

Потеря стоимости

289 000 (22%)

341 000 (28%)

Транспортный налог

15 750

3 240

Итого

762 330

669 960

Стоимость 1 км пробега

12,71

11,17

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ₽

Ford Kuga

Лада Гранта Кросс

Воздушный фильтр

1500

400

Масляный фильтр

1500

370

Комплект свечей зажигания

6 300

1600

Комплект зимних шипованных шин

47 000

32 000

Передние тормозные колодки

6 200

1000

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За РулемВиноградов Александр
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