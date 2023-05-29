5 кроссоверов до миллиона, которые сейчас рискованно покупать

Основная причина – ненадежность основных агрегатов. Их ремонт сейчас не только подорожал, но еще и может сильно затянуться из-за отсутствия запчастей.

Что сейчас творится на вторичке?

Весной отмечали падение числа предложений – в пределах 2-5% за март и апрель, в зависимости от региона. А продажи при этом немного подросли, равно как и средневзвешенная цена. Попутно отметили снижение импорта подержанных иномарок.

Иными словами: доля мало востребованных машин на вторичном рынке постепенно становится больше, а хороших вариантов – меньше.

На прилавках трейд-ин одновременно пребывает порядка 200 тысяч машин, а около 900 тысяч – товар от частных владельцев. Под которых, впрочем, маскируются сотни перекупщиков.

Еще одна тенденция — неизбывный дефицит запчастей. В наибольшей степени он коснулся японских и немецких марок. Особенно сильно – Nissan, Mitsubishi, Audi, Volkswagen. С французскими и корейскими тоже есть проблемы, но терпимые.

А детали для китайских машин, напротив, стало достать проще. Это связано с растущей активностью и самих китайских марок, и поставщиков запчастей из Китая.

В этой ситуации, намереваясь приобрести кроссовер б/у, желательно четко осознавать риски, связанные именно с нехваткой запчастей. Неприятно купить машину и через месяц обнаружить, что ее трансмиссии пришел конец – и надо где-то найти не только 200-300 тысяч рублей, но и саму коробку передач или ее компоненты. Сильно подорожал и ремонт двигателей.

Некоторых моделей или модификаций следовало опасаться в подержанном виде и в лучшие годы, а сейчас их число выросло. Речь, в основном, о машинах с агрегатами, которые на Западе и Востоке считают передовыми.

На этом преамбула, пожалуй, закончена, перейдем к конкретным примерам.

Nissan Qashqai

Ежедневно на вторичке выставлено около 2000 Кашкаев, почти половина – первого поколения (до 2013 года). И только первое укладывается в цену 0,7-1,0 млн рублей. Машин с пробегом менее 100 тысяч км среди них почти нет. И три четверти из всех – с вариатором.

Для Ниссанов чертовски выросли в цене (в два-три раза) многие кузовные детали – бамперы, двери, фары и другие. Но это ладно – ездить можно и с мятым крылом. А вот с отказавшим вариатором – не получится.

У тех CVT, что с моторами 1.6, первые неполадки, связанные с износом, часто вылезают после 50 тысяч км, а к 120-150 тысячам км (или раньше) назревает полная переборка. С двигателем 2.0 и дизелем работает более крепкий агрегат, но и его жизненный цикл нечасто превышает 180-200 тысяч.

Много Кашкаев второго поколения предлагают с заявленным пробегом менее 50 тысяч км. В этом случае покупка оправданна.

Но у первого поколения подавляющее большинство — с пробегами за 150-200 тысяч км. К ним даже прицениваться не стоит, если продавец документами не может подтвердить проведенную замену вариатора. Впрочем, берут и такие машины, но наверняка требуется сложный торг – с учетом предстоящего дорогостоящего ремонта.

Цена восстановления CVT трудно предсказуема. В легких случаях можно уложиться в 100-150 тысяч рублей. Проблема при покупке на вторичке еще и в том, что без вскрытия сложно оценить реальное состояние агрегата. Тогда как некоторые недомогания можно нивелировать «волшебными» жидкостями.

Кашкаи с механической коробкой можно брать и с большими пробегами. Все бензиновые моторы вполне жизнестойкие – ходят 300 тысяч км. Подвеска слабовата, но содержать ее сравнительно недорого.

Volkswagen Tiguan

Из 1200 продаваемых с пробегом Тигуанов первого поколения в 1 млн рублей укладывается треть. Почти все за эту цену – с пробегом выше 100 тысяч км. У подавляющего большинства пробег около 200 тысяч км.

Отличная подвеска, прекрасные МКП, неплохой классический автомат (на Тигуанах с двухлитровыми моторами применен японский Aisin TF-62SN). Но нет атмосферного двигателя. Наддувные 1.4 и 2.0 TSI раннего периода насколько капризные, что лучшим выбором обычно называют дизель. Хотя он, как и все нынешние дизели, чрезвычайно чувствителен к качеству топлива и масла, дико дорог в ремонте и обслуживании. Да и цена солярки сейчас не радует.

Моторы 1.4 и 2.0, страдающие закоксовкой и быстрым растяжением цепей ГРМ, теоретически могут без приключений дожить до 150 тысяч км. Если их прогревать, не перегревать, не стоять в пробках, не лить сомнительный бензин, не подвергать нагрузкам и идеально обслуживать.

Это же касается и роботизированных коробок DSG – железная часть крепка, но электроника и исполнительные механизмы часто хандрят, убивая сцепление. И если речь о покупке Тигуана с пробегом «за 150», нужно очень-очень крепко подумать.

Все названные агрегаты без конца модифицировали и привели в терпимое состояние к 2014-2015 годам, но стоят такие машины дороже миллиона.

Совершенно понятно, чего в подержанном виде покупать не нужно точно: 1.4 в сочетании с DSG (и у Шкоды Yeti – тоже). Остальное можно пробовать, но реально надежного и долговечного сочетания нет.

Продолжение – на следующей странице.