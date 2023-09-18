Крутой внедорожник по цене Нивы – 4 престижные (и надежные) модели

Lada Niva Travel сегодня стоит до 1,2 млн рублей. За эти деньги на вторичке можно найти машину, которая будет однозначно комфортнее и не хуже по проходимости.

Suzuki Grand Vitara

Вместо новой Нивы можно взять этого «японца» 2011-2012 года выпуска. Большинство машин на вторичке оснащены двухлитровым атмосферным двигателем, работающим в паре с механической коробкой или четырехступенчатым автоматом.

У мотора надо проверить состояние роликов приводного ремня, которые редко служат больше 50 тысяч км. Не отличается долговечностью и цепь ГРМ. Она изнашивается к 150 тысячам км – о необходимости замены извещает характерный звук.

Особое внимание – переднему редуктору. При регулярных вылазках на бездорожье туда попадает вода, превращая масло в эмульсию. Редуктор редко «ходит» больше 160-170 тысяч км. Ремонт обходится в круглую сумму, ведь необходимо заменить не только подшипники, но и шестерни главной пары с прокладками и сальниками.

На Витарах быстро провисает распашная дверь багажника, которую утяжеляет запаска. Если «калитку» часто открывали, регулировка замков обычно не помогает – петли приходится менять.

Материалы салона довольно быстро теряют товарный вид. В первую очередь изнашиваются оплетка руля и обивки сидений.

Subaru Forester

Примерно того же возраста будет Forester третьего поколения. Чаще всего встречаются машины с атмосферным оппозитником объемом 2,0 л (150 л.с.) или 2,5 л (173 л.с.). Это самые надежные двигатели в линейке, но и у них есть характерные болячки.

Некоторые моторы страдают масложором – причина устраняется заменой поршневых колец. Не отличается надежностью натяжитель цепи ГРМ. Еще у двигателей серии FB стоит проверить герметичность уплотнения клапанной крышки – течи случаются часто.

Проблем с системой полного привода ждать не стоит. Это справедливо и для четырехступенчатого автомата. А вот механическая коробка может потребовать вмешательства еще при пробеге до 200 тысяч км. Сцепление и выжимной подшипник редко работают дольше.

На этом же пробеге начинает гудеть подвесной подшипник карданного вала. По технологии нужно менять кардан в сборе. Но многие мастерские наловчились ремонтировать этот узел. Ступичные подшипники сдаются раньше — примерно на 150-160 тысячах км.

Лакокрасочное покрытие у Форестера тонкое — капот и бампер быстро становятся матовыми.

Качество материалов салона низкое. Обивки быстро изнашиваются, пластик царапается. Такого не ожидаешь от надежной (в целом) Subaru.

Mitsubishi Pajero IV

Mitsubishi Pajero четвертого поколения за эти деньги будет старше – 2007-2008 года. Самый маломощный 178-сильный трехлитровый бензиновый двигатель является одновременно и самым беспроблемным. Жаль, встречается этот мотор редко.

На большинстве машин стоит агрегат 3.8 (250 л.с.). Уже на пробеге 80-120 тысяч км при любом срабатывании системы изменения фаз газораспределения MIVEC появляется тарахтение. Ничего опасного для мотора в этом нет – просто конструктивная особенность.

На больших пробегах повышается расход масла, который в большинстве случаев лечится заменой маслосъемных колпачков. Ремень ГРМ меняется каждые 90 тысяч км.

В трансмиссии слабых мест нет. Автомат надежен и при регулярной смене масла (раз в 50-60 тысяч км) живет столько же, сколько и двигатель.

На многих машинах слышны стуки «где-то сзади», которые возникают из-за люфта кардана в заднем редукторе. Ничего страшного в этом нет, хотя многих владельцев это раздражает.

Краска во всех проемах дверей быстро протирается до металла.

Интерьер выглядит устаревшим. Сверчки и скрипы - обычное дело.

Land Rover Freelander

По цене новой Нивы Трэвел можно найти Land Rover Freelander 2011-2012 года выпуска. Хотя этот автомобиль сделан по кроссоверной схеме – на платформе с поперечным расположением мотора, по проходимости он ближе к настоящим внедорожникам. И из всех моделей Land Rover тех лет Freelander второго поколения самый надежный.

Во многом это заслуга турбодизеля 2.2. Единственную детскую болячку: быстрый износ кулачков распредвала – устранили в 2008 году. И больше эта проблема не появлялась.

Обязательно проверьте состояние вентиляции картера – при ее неисправности масло попадает в систему EGR или сажевый фильтр. Проблемы с турбиной или топливными форсунками начинаются не раньше 250 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат Aisin надежен при смене масла каждые 60 тысяч км. На этом же пробеге надо обслуживать муфту Haldex (четвертого поколения) в системе полного привода.

После 150 тысяч км мутнеет передняя оптика.

Интерьер далеко не самый стойкий по сравнению с другими «европейцами». Руль к 200 тысячам км может потребовать перетяжки.

Совет покупателям

Эти полноприводники, даже подержанные, действительно хороши на бездорожье и на фоне прочих автомобилей-ровесников надежны в эксплуатации и не разорительны в обслуживании.

Но есть один важный нюанс. Многое зависит не только от состояния конкретного экземпляра, но и от выбора конкретной модификации.

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Фото: unsplash и фирмы-производители