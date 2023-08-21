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Volkswagen и Renault из Азии – 5 «европейцев» по выгодным ценам

Именитые европейские модели представлены и на азиатских рынках. Некоторые от «оригиналов» не отличаются ни внешностью, ни комплектациями. А стоят обычно дешевле. Пригнать можно даже автомобиль с небольшим пробегом.

Samsung XM3

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Это близнец российской модели Renault Arkana. Хотя отличия, если присмотреться, все же есть.

В первую очередь – в интерьере. Выглядит интереснее и заметно богаче. Ведь и позиционируется корейская Аркана как автомобиль повыше статусом.

Список агрегатов схож. Базовый двигатель 1.6 (123 л.с.) работает в паре с вариатором Jatco. Также есть и знакомый нам турбомотор объемом 1,3 л. Но его мощность немного отличается – 152 л.с. вместо 150. И работает он с роботом, а не с вариатором.

Еще одно принципиальное отличие – привод только на передние колеса. Везут Самсунги из Южной Кореи по цене от 2,2 млн рублей за базовый автомобиль.

Дорогие исполнения с турбомотором 1.3 стоят 3,5-3,7 млн рублей. Можно заказать и трехлетние экземпляры, которые обойдутся 1,5-2 млн рублей.

Внешне Samsung XM3 почти не отличается от нашей Арканы.
Внутри корейский Samsung выглядит интереснее и богаче российского аналога.
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Skoda Kodiaq

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Чешский кроссовер производят не только для европейского, но и для китайского рынка. Причем китайские автомобили отличаются от наших и снаружи, и внутри.

Самые дешевые Skoda Kodiaq с передним приводом и двухлитровым турбомотором (186 л.с.) стоят минимум 3,8 млн рублей. И это за автомобиль с пластиковым рулем и обычным кондиционером (не климат-контролем).

Автомобили в более дорогой комплектации обойдутся дороже 4 млн рублей. А если нужен полный привод, придется выложить 5,5-6 млн рублей за версии с 220-сильным турбомотором (в России можно купить и модель Skoda Kodiaq GT – подробнее тут).

Внешне китайский Kodiaq легко узнать по иному переднему бамперу.
Интерьер китайского Кодиака отличается от машин для европейского рынка.

Volkswagen Tiguan

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Китайский Volkswagen Tiguan также отличается от привычного европейского. Везут к нам, как правило, хорошо оснащенные полноприводные автомобили с мощными двигателями (двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с.), с удлиненной базой и семиместным салоном. Такие машины стоят от 4,2 млн рублей.

Также можно заказать и Volkswagen Tiguan X – кросс-купе, которое выпускают только в Китае. С оплатой всех пошлин и с учетом доставки этот автомобиль обойдется примерно в 5,5 млн рублей.

Кросс-купе Tiguan выглядит привлекательнее обычного кроссовера. Правда, уступает в практичности – Объем багажника существенно меньше.
По архитектуре передней панели китайский Tiguan отличается от европейского. Панель климат-контроля сенсорная.

Продолжение – на следующей странице.

Внешне Samsung XM3 почти не отличается от нашей Арканы.
Внутри корейский Samsung выглядит интереснее и богаче российского аналога.
Внешне китайский Kodiaq легко узнать по иному переднему бамперу.
Интерьер китайского Кодиака отличается от машин для европейского рынка.
Кросс-купе Tiguan выглядит привлекательнее обычного кроссовера. Правда, уступает в практичности – Объем багажника существенно меньше.
По архитектуре передней панели китайский Tiguan отличается от европейского. Панель климат-контроля сенсорная.
Внешне корейский Land Rover Discovery Sport ничем не отличается от европейских машин.
По меркам премиум-бренда салон «корейца» выглядит простоватым.
Если Х1 пригнан из Кореи, обратите внимание на состояние бамперов и порогов – на них обычно есть повреждения.
Салон Х1 второго поколения качественнее предшественника. Это относится и к «европейцам», и к «азиатам».
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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
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