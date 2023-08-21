Volkswagen и Renault из Азии – 5 «европейцев» по выгодным ценам

Именитые европейские модели представлены и на азиатских рынках. Некоторые от «оригиналов» не отличаются ни внешностью, ни комплектациями. А стоят обычно дешевле. Пригнать можно даже автомобиль с небольшим пробегом.

Samsung XM3

Это близнец российской модели Renault Arkana. Хотя отличия, если присмотреться, все же есть.

В первую очередь – в интерьере. Выглядит интереснее и заметно богаче. Ведь и позиционируется корейская Аркана как автомобиль повыше статусом.

Список агрегатов схож. Базовый двигатель 1.6 (123 л.с.) работает в паре с вариатором Jatco. Также есть и знакомый нам турбомотор объемом 1,3 л. Но его мощность немного отличается – 152 л.с. вместо 150. И работает он с роботом, а не с вариатором.

Еще одно принципиальное отличие – привод только на передние колеса. Везут Самсунги из Южной Кореи по цене от 2,2 млн рублей за базовый автомобиль.

Дорогие исполнения с турбомотором 1.3 стоят 3,5-3,7 млн рублей. Можно заказать и трехлетние экземпляры, которые обойдутся 1,5-2 млн рублей.

Внешне Samsung XM3 почти не отличается от нашей Арканы. Внутри корейский Samsung выглядит интереснее и богаче российского аналога.

Skoda Kodiaq

Чешский кроссовер производят не только для европейского, но и для китайского рынка. Причем китайские автомобили отличаются от наших и снаружи, и внутри.

Самые дешевые Skoda Kodiaq с передним приводом и двухлитровым турбомотором (186 л.с.) стоят минимум 3,8 млн рублей. И это за автомобиль с пластиковым рулем и обычным кондиционером (не климат-контролем).

Автомобили в более дорогой комплектации обойдутся дороже 4 млн рублей. А если нужен полный привод, придется выложить 5,5-6 млн рублей за версии с 220-сильным турбомотором (в России можно купить и модель Skoda Kodiaq GT – подробнее тут).

Внешне китайский Kodiaq легко узнать по иному переднему бамперу. Интерьер китайского Кодиака отличается от машин для европейского рынка.

Volkswagen Tiguan

Китайский Volkswagen Tiguan также отличается от привычного европейского. Везут к нам, как правило, хорошо оснащенные полноприводные автомобили с мощными двигателями (двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с.), с удлиненной базой и семиместным салоном. Такие машины стоят от 4,2 млн рублей.

Также можно заказать и Volkswagen Tiguan X – кросс-купе, которое выпускают только в Китае. С оплатой всех пошлин и с учетом доставки этот автомобиль обойдется примерно в 5,5 млн рублей.

Кросс-купе Tiguan выглядит привлекательнее обычного кроссовера. Правда, уступает в практичности – Объем багажника существенно меньше. По архитектуре передней панели китайский Tiguan отличается от европейского. Панель климат-контроля сенсорная.

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