Честный тест-драйв Renault Arkana (в роли владельца)

Мы взяли Аркану в новой версии Pulse и окунули ее с головой в реальные жизненные обстоятельства, вместо того чтобы проводить стандартные измерения в лабораторных условиях полигона.

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Не секрет, что Renault Arkana, Kaptur и Duster имеют много общего по технике, поскольку в основе у каждого кроссовера одна и та же платформа. Но при этом все три — совершенно разные, со своими плюсами и недостатками.

Зачем мне Arkana?

Первые несколько дней за рулем этой машины никак не мог ответить на вопрос: «Зачем покупать более дорогую Аркану, если есть Каптюр?». С тем же набором силовых агрегатов, с отличным дорожным просветом, современным интерьером и т.д. Неужели дело в дизайне и все решает стильный силуэт кросс-купе? Не может этого быть, ведь и Каптюр далеко не «уродец»" — у него тоже вполне современный экстерьер и никакого намека на бюджетность.

Arkana — не маленький автомобиль. Длина кузова составляет 4545 мм, примерно столько же у популярного Kia Sportage.

Кроме того, Arkana на 212 мм длиннее Каптюра. Разница немаленькая. Втиснуться между припаркованными вдоль бордюра машинами на Аркане чуть сложнее. Так в чем же смысл покупки Арканы? Ответ нашелся во время первой же семейной вылазки. Аргументов в пользу кросс-купе сразу два, причем весомых:

Аргумент 1. Багажник

Производитель заявил, что объем багажника полноприводной версии Арканы (как раз такая у нас на тесте) — 409 л, а у переднеприводной — 508 л. При сложенных спинках второго ряда 1234/1333 соответственно. Для сравнения:

VW Tiguan — 615* л

Kia Sportage — 466 л

Nissan Qashqai — 430 л

Renault Kaptur — 387 л

* При сдвинутых вперед задних сиденьях.

Электропривода у крышки багажника нет, зато запаска ­полноразмерная. Есть и несколько крючков для фиксации пакетов или сумок.

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Да-да, покатый силуэт кросс-купе вовсе не подразумевает ущербный багажный отсек. В недра Арканы влезет куда больше, чем в Каптюр. Но главное, удобная конфигурация самого багажника, то есть геометрически правильная форма параллелепипеда, без выступающих скругленных колесных арок.

По нашим замерам багажник полноприводной Арканы вмещает всего 304 л. Впрочем, это нормально — практически у всех автомобилей, которые попадают к нам на тест, в паспортных данных чуть бОльшие значения. Все зависит от методики измерения. А лучшая методика — жизненные обстоятельства. Поэтому вместимость Арканы мы в итоге оценили вещами, которые обычно среднестатистический дачник везет на свой участок в самом начале летнего сезона.

Весь этот дачный скарб поместился в Аркану. При этом осталось место для одного пассажира. Проверка дачей пройдена.

Аргумент 2. Колесная база

Колесная база — расстояние между передней и задней осями автомобиля. У Дастера и Каптюра она составляет 2673 мм, а у Арканы — 2721 мм (+48 мм). Обычно, когда речь о соплатформенных автомобилях, разница в величине колесной базы приходится на пространство для пассажиров второго ряда. Так и есть — дополнительные почти 5 см до спинки переднего кресла оценят рослые пассажиры. Или передний пассажир, если за ним ребенок, да еще и в полулежачем положении детского кресла.

На этом фото Renaul Kaptur. У рослого пассажира второго ряда куда меньше простора в ногах... ...чем на галерке Арканы. Небольшую поездку по городу пережить можно в обоих автомобилях, а вот ехать в дальнюю дорогу комфортнее на Аркане.

Эти два преимущества, пожалуй, стоят 60–109 тысяч рублей — именно на столько Arkana дороже, чем Kaptur в сопоставимой комплектации.

А едет Arkana хорошо?

Вполне. Запаса мощности 1,3-литрового турбомотора хватает даже загруженной машине при обгонах на трассе. Управляемость достойная для современного кроссовера. Подвеска не просто отлично справляется с поездкой по разбитому асфальту. В глубинке, где некоторые региональные дороги настолько плохи, что водители Нив предпочитают ехать по накатанной грунтовой обочине, Аркана способна везти по асфальту (вернее, его подобию) с невероятным комфортом — минимум тряски и вибраций. И это, пожалуй, лучшая по своим настройкам подвеска, которую мне доводилось встречать.

Можно ли съезжать на такой машине на бездорожье? Запросто. А застрять можно? Тоже запросто. Но если преодолевать сложные участки с умом, не соваться в самое месиво и глубокую колею, то проблем не будет. Дорожного просвета в 205 мм хватает в большинстве ситуаций.

Прочная металлическая защита входит в стандартное оснащение Арканы. Но моторный отсек недостаточно хорошо защищен от грязи, летящей из-под колес. Видите это пятно грязи? А теперь представьте, что будет при регулярных поездках по бездорожью.

Каков реальный расход топлива?

Объем топливного бака у Арканы 50 л — так заявлено производителем. Но заправить до отсечки при горящем индикаторе низкого уровня топлива получилось немногим больше сорока литров. 41–42 л, если точнее. Этого запаса хватает на 430–450 км по федеральной трассе. Таким образом, реальный расход топлива составил порядка 9,5 л. Неплохой результат, учитывая условия, в которых приходилось ехать (почти полная загрузка и регулярные обгоны большегрузов).

Способна ли Аркана проехать столько, сколько обещает бортовой компьютер? Не исключено, если ехать на незагруженной машине и поддерживать скорость в районе 80–90 км/ч.

Что с обзорностью?

Особых проблем нет. Разве что нужно привыкнуть к узкому заднему стеклу. Через него мало что видно. К тому же на пятой двери не предусмотрено щетки стеклоочистителя. Так что в дождь, снег, грязь или что там еще налипает в непогоду на заднюю часть машины, остается уповать только на боковые зеркала. Впрочем, не вижу в этом проблемы. К тому же у Арканы имеется функция кругового обзора.

Камеры по кругу очень выручают при парковке в ограниченном пространстве. Особенно когда на дороге много городских «мин» в виде бетонных полусфер или столбиков. А еще оцените качество изображения при плохом освещении — фото сделано в темное время суток. Все отлично видно.

Есть куда телефон пристроить?

Материалы по теме Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы Вот с этим проблемка. Телефон можно пристроить в нишу перед селектором вариатора, но только таким образом, что не будет видно его экран. В подстаканник между сиденьями — неудобно. Они перекрыты подлокотником. Лучше всего приобрести отдельное крепление для телефона. Для остальной мелочевки, которая может понадобиться в дороге, есть вместительные боковые карманы в дверях и бардачок. Ниша в переднем подлокотнике неприлично мала — на нее лучше не рассчитывать.

В остальном эргономика хорошая. Каких-то неудобств при включении тех или иных функций с водительского места не возникло. Версия Pulse — чем она отличается от обычной Арканы? Материалы по теме Renault Arkana на трассе: реальный расход Внешне — черными элементами отделки кузова. У версии Pulse черные 17-дюймовые легкосплавные диски Montis и множество соответствующих шильдиков. А еще эта модификация подразумевает шикарный синий цвет Blue Iron. Кроме синего доступны белый, красный, серебристый, темно-серый и черный цвета. Из особенностей оснащения стоит отметить систему выбора режимов вождения Multi-Sense, мультимедийную систему Easy Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Bose, камеру заднего вида, климат-контроль, обогревы лобового стекла, форсунок омывателя и рулевого колеса. Моноприводная Renault Arkana стоит 1 717 000 рублей. А полноприводная версия — 1 797 000 рублей.

Аркану можно конфигурировать «под себя» и сохранять настройки в личном профиле. Например, цвет и яркость фоновой подсветки или настройку усилителя руля.

Для семьи сгодится? Да. Система крепления детских кресел Isofix предусмотрена на втором ряду. Можно установить два кресла. Про простор на втором ряду и ездовой комфорт уже все сказано. Чтобы воспользоваться креплениями Isofix, фиксаторы детского кресла нужно просунуть вот в такие щелочки обивки. Выглядит не очень эстетично, но особых неудобств при установке и снятии детского кресла не возникло.

Супруга, севшая за руль Арканы впервые, освоилась быстро. Скорый отклик на нажатие педали акселератора и интенсивное ускорение с «низов», свойственные вариаторным трансмиссиям, ее не отпугнули. Замеры шума показали, что при езде на небольших скоростях (в пробке), в салоне очень тихо. А вот на скорости 50 и 100 км/ч внутри шумновато. 70 дБ — не лучший, но и не самый плохой показатель в классе.

Кузов хорошо окрашен? Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Капот — 141 мкм. Крыло — 157 мкм. Порог/дверь — 140 мкм. Дверь задка —151 мкм. Отличные результаты. Для большинства современных автомобилей нормой считается 110 — 130 мкм. У Арканы — с запасом. Что-то глючило, ломалось? Мультимедиа работает достаточно быстро, но один раз за время теста система все же зависла и не реагировала на включение задней передачи — при этом на экран должна выводится картинка с камеры заднего вида. Как это было, смотрите на видео:

Чтобы решить проблему, пришлось выключить зажигание. После повторного запуска двигателя все заработало и больше не повторялось. К слову, подобное случается с головными устройствами и на автомобилях других марок. Чем сложнее электронная начинка, тем больше шансов, что в каком-то режиме она заглючит.



Материалы по теме 5 хитрых приемов, чтобы быстрее прогреть машину А функционал у головного устройства действительно широк. Российские инженеры адаптировали давно работающую в Европе систему Renault Connect. В итоге у пользователей появился ряд новых возможностей, очень полезных в наших условиях. Достаточно установить приложение My Renault (версия для Android, iOS) на свой телефон и синхронизировать с автомобилем. После этого владелец может дистанционно запускать двигатель (максимум на 10 минут, но неограниченное количество раз), чтобы прогреть салон или наоборот, охладить его, в зависимости от погоды. А еще убедиться в том, что машина заперта, отследить местоположение и даже записаться на ТО. Словом, штука классная. Не у всех конкурентов такая есть.



Что в итоге — можно брать? Если нравится этот автомобиль, то, конечно, брать. А если проживаете в регионе, где качество дорог оставляет желать лучшего, брать обязательно. Для семьи с одним или двумя детьми машина вполне подходящая: достаточно вместительная и очень комфортная. К нашей зиме тоже приспособлена неплохо: есть штатный дистанционный запуск, подогревы всех сидений и руля, а еще подогреваются лобовое стекло и форсунки омывателя. По крайней мере, в версии Pulse все это предусмотрено. А вот стоит ли гнаться за 1,3-литровым турбомотором — не уверен. Если нужен надежный и проверенный временем агрегат, то лучшего сочетания, чем базовый двигатель 1.6 в паре с механикой и передним приводом, не найти. С другой стороны кроссовер, тем более с таким большим дорожным просветом, должен быть полноприводным. Почему? Для того чтобы его геометрическая проходимость, которая порой провоцирует штурмовать настоящее бездорожье, была подкреплена еще и возможностями трансмиссии. Иначе, рано или поздно, придется идти за трактором, чтобы вытащить застрявшую в грязи или снегу Аркану.

Важно знать Цены и комплектации Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Life 1.6, 114 л.с., 4x2, M5 1 286 000 Drive 1.6, 114 л.с., 4x2, M5 1 356 000 Drive 1.6, 114 л.с., 4x2, CVT 1 411 000 Drive 1.6, 114 л.с., 4x4, M6 1 436 000 Drive TCe 150 1.33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 521 000 Style 1.6, 114 л.с., 4x2, CVT 1 512 000 Style 1.6, 114 л.с., 4x4, M6 1 537 000 Style TCe 150 1.33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 622 000 Style TCe 150 1.33, 150 л.с., 4x4, CVT 1 702 000 LE Pulse 1.33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 717 000 LE Pulse 1.33, 150 л.с., 4x4, CVT 1 797 000 Prime TCe 150 1.33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 732 000 Prime TCe 150 1.33, 150 л.с., 4x4, CVT 1 812 000 Гарантийные условия Гарантия на автомобиль: 3 года или 100 000 км

Гарантия на кузов: 6 лет Габаритные размеры Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база Renault Arkana 4545 / 1820 / 1565 / 2721 мм Nissan Qashqai 4394 / 1806 / 1595 / 2646 мм Kia Sportage 4480 / 1855 / 1655 / 2670 мм Hyundai Creta 4300 / 1790/ 1620 / 2610 мм За те же деньги Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Hyundai Creta, Geely Atlas Pro, Kia Sportage ;

; Среди автомобилей с пробегом: Mazda CX-5, Kia Sorento, Volvo XC60 1-го поколения. Китайский кроссовер — на него заглядываются владельцы BMW. В чем подвох?