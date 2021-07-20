Китайский кроссовер - на него заглядываются владельцы BMW. В чем подвох?

Выбор комплектаций — минимальный. Полный привод с 238-сильным бензиновым 2.0 и автоматом в двух вариантах оснащения — богато и очень богато.
Один из немногих «китайцев», способный за 7 секунд достигнуть сотни. И уже поэтому многим интересен.
Если не считать, что обогревом и вентиляцией снабжены только подушки сидений, больше и придраться не к чему. Или есть к чему?
Обоснование выбора
Все первые впечатления — сугубо положительные. Оно и понятно, вряд ли кто станет покупать за большие деньги (почти 3 млн. рублей) то, что ему не нравится.
Владелец Dezik из подмосковного Королёва приводит ряд аргументов в пользу своего выбора:
«Что можно купить за аналогичные деньги? Sportage, Tucson, RAV4, СХ-5, Kodiaq. Но в моем понимании они не конкуренты Тугелле.
Во-первых, это очень красивое авто, прямо с первого вида западает в душу. Дизайн — просто бомба.
Во-вторых, построено на платформе Volvo, только за разумные деньги (но это пока). Соответственно все агрегаты и узлы проверенные и надежные.
В-третьих, баланс мощности/шумки и управления создает должный комфорт.
В-четвертых, реально рабочий полный привод — а не муляж, как в «корейцах» и некоторых «японцах».
Ну и последнее — динамика. Стоит на ней прокатиться, чтобы понять разницу с другими кроссоверами».
Конкурентами владелец считает VW Tiguan R-Line, Volvo XC40 (родственник по платформе), Audi Q3 Sportback. Но они получались намного дороже. Так что в итоге остался только один вариант — Tugella.
Полный отчет о логистике выбора представлен здесь.
«В 2011 году я покупал Элантру. Все вокруг говорили: зачем тебе этот „кореец“, возьми нормальное авто — европейское. Прошло 10 лет… и где теперь „корейцы“? Возглавляют рейтинги продаж и надежности! И вот сейчас я сижу за рулем новенького китайского авто».
А вот и косячки
Все машины молодые, пробег самых «старых» едва превысил 10 тысяч, поэтому пока нет замечаний к подвеске и основным агрегатам. Но есть ряд претензий к электронному оборудованию, причем они совпадают у разных владельцев.
Наиболее подробно высказался Александр «AleksGres» из Москвы по итогам 2000 км пробега:
1) Не знаю, как они настраивали автомат, но она может откатываться, как на механике. Есть небольшие пинки в момент троганья с AutoHold.
2) Отставание звуковой дорожки на головном устройстве по блютузу. Это не бесит, но раздражает. Буду задавать вопросы дилеру.
3) MirrorLink работает только через кабель, навигации нет, онлайн-приложений тоже. Почему не реализовали EasyConnection через вай-фай? Приложение может, голова нет.
4) Не все радиостанции работают корректно. Часто голова теряет станцию и уже не находит. Отсутствует нормальная подпись радиостанций.
5) Есть вопросы к акустике и штатному эквалайзеру.
Найти машину вообще без каких-либо шероховатостей, наверное, нереально. Из того, что ожидает всех: у Тугеллы быстро ржавеют декоративные накладки системы выпуска. Иногда их удается заменить по гарантии. А то, что бортовые часы за пару месяцев отстают на 5 минут — не самая большая беда.
Полный перечень плюсов и минусов здесь.
«Машина — зажигалка и в техническом плане, и в визуальном. Расход остановился на стадии 11,7 л, что считаю отличным показателем при условии пробок и обкатки».
Устраняем недоработки!
Многие Тугеллы сразу подвергли различным доработкам. Владельцы проводят операцию «антихром», разными способами вытравляя все наружные детали с хромовым покрытием. Часто устанавливают недостающие противотуманки. Не всех устраивает базовый свет — за изрядные деньги ставят адаптивные матричные фары.
Самая распространенная переделка — проставка под водительское сиденье. Озаботились ею в первую очередь рослые водители, добавляя 30–35 мм. Один из них — JeckPrado из Екатеринбурга.
«Выкрутил винт крепления салазок пассажирского сиденья для образца. В специализированном магазине крепежа подобрал нужные по шагу резьбы, форме головки и длине (+30 мм к оригиналу) винты и шайбы. За все про все, включая инструмент, отдал 700 рублей.
Потратив 15 минут, получил совершенно иное рабочее место! Качество посадки, удобство кардинально улучшились! Более того, появилась возможность пододвинуться ближе к рулю и приподняться. Это решило еще один просчет производителя — недостаточный вылет руля».
Более подробное описание работ с иллюстрациями здесь.
«Сижу как влитой, посадка получилась удобнее, чем в Прадо. Всем, кто испытывает дискомфорт за рулем, а также высоким пилотам (у меня рост 189 см) настоятельно рекомендую!»