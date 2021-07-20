Китайский кроссовер - на него заглядываются владельцы BMW. В чем подвох?

14 000 км с Geely Tugella: ей бы шины «помясистее»...

Выбор комплектаций — минимальный. Полный привод с 238-сильным бензиновым 2.0 и автоматом в двух вариантах оснащения — богато и очень богато.

Один из немногих «китайцев», способный за 7 секунд достигнуть сотни. И уже поэтому многим интересен.

Если не считать, что обогревом и вентиляцией снабжены только подушки сидений, больше и придраться не к чему. Или есть к чему?

Все первые впечатления — сугубо положительные. Оно и понятно, вряд ли кто станет покупать за большие деньги (почти 3 млн. рублей) то, что ему не нравится.

Красотка! Это массовое мнение, и оно совершенно не мешает избавляться от наружных хромовых деталей, а крышу закатывать черной пленкой.

Владелец Dezik из подмосковного Королёва приводит ряд аргументов в пользу своего выбора:

«Что можно купить за аналогичные деньги? Sportage, Tucson, RAV4, СХ-5, Kodiaq. Но в моем понимании они не конкуренты Тугелле.

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Во-первых, это очень красивое авто, прямо с первого вида западает в душу. Дизайн — просто бомба.

Во-вторых, построено на платформе Volvo, только за разумные деньги (но это пока). Соответственно все агрегаты и узлы проверенные и надежные.

В-третьих, баланс мощности/шумки и управления создает должный комфорт.

В-четвертых, реально рабочий полный привод — а не муляж, как в «корейцах» и некоторых «японцах».

Ну и последнее — динамика. Стоит на ней прокатиться, чтобы понять разницу с другими кроссоверами».

Конкурентами владелец считает VW Tiguan R-Line, Volvo XC40 (родственник по платформе), Audi Q3 Sportback. Но они получались намного дороже. Так что в итоге остался только один вариант — Tugella.

Полный отчет о логистике выбора представлен здесь.



«В 2011 году я покупал Элантру. Все вокруг говорили: зачем тебе этот „кореец“, возьми нормальное авто — европейское. Прошло 10 лет… и где теперь „корейцы“? Возглавляют рейтинги продаж и надежности! И вот сейчас я сижу за рулем новенького китайского авто».

А вот и косячки

Все машины молодые, пробег самых «старых» едва превысил 10 тысяч, поэтому пока нет замечаний к подвеске и основным агрегатам. Но есть ряд претензий к электронному оборудованию, причем они совпадают у разных владельцев.

В числе выявленных эргономических просчетов — недостаточный диапазон регулировки руля по вылету.

Наиболее подробно высказался Александр «AleksGres» из Москвы по итогам 2000 км пробега:

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1) Не знаю, как они настраивали автомат, но она может откатываться, как на механике. Есть небольшие пинки в момент троганья с AutoHold.

2) Отставание звуковой дорожки на головном устройстве по блютузу. Это не бесит, но раздражает. Буду задавать вопросы дилеру.

3) MirrorLink работает только через кабель, навигации нет, онлайн-приложений тоже. Почему не реализовали EasyConnection через вай-фай? Приложение может, голова нет.

4) Не все радиостанции работают корректно. Часто голова теряет станцию и уже не находит. Отсутствует нормальная подпись радиостанций.

5) Есть вопросы к акустике и штатному эквалайзеру.

Найти машину вообще без каких-либо шероховатостей, наверное, нереально. Из того, что ожидает всех: у Тугеллы быстро ржавеют декоративные накладки системы выпуска. Иногда их удается заменить по гарантии. А то, что бортовые часы за пару месяцев отстают на 5 минут — не самая большая беда.

Полный перечень плюсов и минусов здесь.



«Машина — зажигалка и в техническом плане, и в визуальном. Расход остановился на стадии 11,7 л, что считаю отличным показателем при условии пробок и обкатки».

Устраняем недоработки!

Многие Тугеллы сразу подвергли различным доработкам. Владельцы проводят операцию «антихром», разными способами вытравляя все наружные детали с хромовым покрытием. Часто устанавливают недостающие противотуманки. Не всех устраивает базовый свет — за изрядные деньги ставят адаптивные матричные фары.

Объем багажника заявлен в 580 л — и это недалеко от истины. Радует также его форма без вредоносных выступов.

Самая распространенная переделка — проставка под водительское сиденье. Озаботились ею в первую очередь рослые водители, добавляя 30–35 мм. Один из них — JeckPrado из Екатеринбурга.

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«Выкрутил винт крепления салазок пассажирского сиденья для образца. В специализированном магазине крепежа подобрал нужные по шагу резьбы, форме головки и длине (+30 мм к оригиналу) винты и шайбы. За все про все, включая инструмент, отдал 700 рублей.

Потратив 15 минут, получил совершенно иное рабочее место! Качество посадки, удобство кардинально улучшились! Более того, появилась возможность пододвинуться ближе к рулю и приподняться. Это решило еще один просчет производителя — недостаточный вылет руля».

Более подробное описание работ с иллюстрациями здесь.



«Сижу как влитой, посадка получилась удобнее, чем в Прадо. Всем, кто испытывает дискомфорт за рулем, а также высоким пилотам (у меня рост 189 см) настоятельно рекомендую!»