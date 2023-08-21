Skoda Kodiaq с пробегом: что с ним не так?

Спойлер: Кодиак – отличная машина. Единственный подвох – дорогой ремонт роботов DSG и турбомоторов.

Среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq делит платформу и агрегаты с моделью Volkswagen Tiguan, но крупнее. Есть семиместная версия и версия Scout (клиренс 194 против базовых 187 мм). Привод полный (70% продаж) или передний. Первые машины везли из Чехии, в 2018 году открыли сборку в Нижнем Новгороде, но дорогие версии продолжали импортировать.

При рестайлинге (2021) осовременили внешность и линейку агрегатов.

Skoda Kodiaq

Достоинства

Высокий комфорт, хорошая управляемость.

Огромный багажник 635 л.

Вот это понравится всем, даже тем, кто не собирается в дальние путешествия вдвоем. И даже в семиместной конфигурации остается 270 л полезного объема.

Недостатки

Нет атмосферного мотора и гидроавтомата.

Обслуживание дорого.

Моторы

Бензиновый двигатель 1.4 представлен в трех ипостасях. Начальный CZCA (125 л. с.) дружит только с механической шестиступкой, а CZEA и CZDA (150 л. с.) – со всеми вариантами. Конструкции и недостатки схожие: нетерпимость к некачественному топливу и маслу (засоряются форсунки, прогрессирует закоксовка), подклинивает актуатор турбокомпрессора, подтекает водяная помпа. Жуткий масложор, присущий мотору 1.4 TSI ранних поколений, вроде победили, равно как и разрушение поршней, а слабую цепь ГРМ заменили ремнем. У CZEA, где при малых нагрузках отключаются два цилиндра, отмечен неравномерный износ кулачков распредвалов – сэкономленные на топливе деньги уйдут на ремонт. Ресурс всех моторов 1.4 – в пределах 250–280 тысяч км, при идеальном обслуживании.

Двигатель 2.0 (180 л. с.) также подтянули по надежности. Цепь ГРМ стала выдерживать 120–150 тысяч км, угар масла не пугающий. Но появились системные поломки маслонасоса и коробление водяной помпы от нагрева. Ресурс не выше, чем у мотора 1.4, а двухлитровые машины существенно дороже, и даже дороже дизельных.

Самый ресурсный – дизель 2.0 (150 л. с., DFGA или DBGC), выдерживает 300–350 тысяч км. Очень сложный. Но при частой замене масла и благоприятном топливе не просит ремонта до 150–200 тысяч км. Главное – не прозевать шумы ременного привода ГРМ, поскольку мотор «втыковый».

Коробки передач

Долгоиграющая МКП доступна только с мотором 1.4. Всё остальное – роботы DQ250 (для моторов 1.4) и DQ381. Оба с двумя «мокрыми» сцеплениями и, по задумке завода, служат 250–300 тысяч км. Но обычно еще до половины этого пути владельцы встречаются с недомоганиями и норовят сбыть машины.

Почему так скверно – понятно. Роботу не по душе постоянное обитание в городе с циклом переключений передач 1-2-3-2-1 каждую минуту. Не по душе резкие ускорения и езда без прогрева. Стихия DSG – загородные режимы, так они действительно доживают до 250 тысяч км. В любом случае DQ381 более ресурсный, чем DQ250. Но меньшее из зол всё равно выбрать трудно, так как моментный дизель быстрее всех ушатывает сцепления.

Муфта BorgWarner (она же Haldex поколения 5+) в трансмиссии очень надежна, если менять масло каждые 30–40 тысяч км. Следите за угловым редуктором – подтекает.

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть очень живучая, за исключением подшипников ступиц – могут сдаться до 100 тысяч км. Всё остальное держится дольше, а сзади – до 200 тысяч км. К рулевому управлению вопросов нет. Скверных системных болезней не выявлено. Мелкие часто связаны с качеством комплектующих и материалов – например, на малых пробегах начинают скрипеть внутренние дверные ручки. Поругивают сбои бесключевого доступа, а омыватель фар может включиться сам. У чешской сборки барахлит кнопка пуска, у российской – самопроизвольно рассыпается стекло задней двери. Моторный отсек собирает дорожную грязь.

Euro NCAP: 2017 – пять зезд. Водитель/пассажир – 92%, ребенок – 77%, пешеход – 71%, системы безопасности – 54%.

Самое массовое предложение на вторичке: Kodiaq 2.0 DSG 4×4

Оптимальный выбор: Kodiaq 1.4 МКП 4×2 или 2.0D DSG 4×4

За те же деньги: Land Rover, Discovery Sport, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Toyota RAV4

2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с вечными моторами тут.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Skoda