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Skoda Kodiaq с пробегом: что с ним не так?

Спойлер: Кодиак – отличная машина. Единственный подвох – дорогой ремонт роботов DSG и турбомоторов.

Среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq делит платформу и агрегаты с моделью Volkswagen Tiguan, но крупнее. Есть семиместная версия и версия Scout (клиренс 194 против базовых 187 мм). Привод полный (70% продаж) или передний. Первые машины везли из Чехии, в 2018 году открыли сборку в Нижнем Новгороде, но дорогие версии продолжали импортировать.

При рестайлинге (2021) осовременили внешность и линейку агрегатов.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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Достоинства

  • Высокий комфорт, хорошая управляемость.
  • Огромный багажник 635 л.
Вот это понравится всем, даже тем, кто не собирается в дальние путешествия вдвоем. И даже в семиместной конфигурации остается 270 л полезного объема.
Вот это понравится всем, даже тем, кто не собирается в дальние путешествия вдвоем. И даже в семиместной конфигурации остается 270 л полезного объема.

Недостатки

  • Нет атмосферного мотора и гидроавтомата.
  • Обслуживание дорого.

Моторы

Бензиновый двигатель 1.4 представлен в трех ипостасях. Начальный CZCA (125 л. с.) дружит только с механической шестиступкой, а CZEA и CZDA (150 л. с.) – со всеми вариантами. Конструкции и недостатки схожие: нетерпимость к некачественному топливу и маслу (засоряются форсунки, прогрессирует закоксовка), подклинивает актуатор турбокомпрессора, подтекает водяная помпа. Жуткий масложор, присущий мотору 1.4 TSI ранних поколений, вроде победили, равно как и разрушение поршней, а слабую цепь ГРМ заменили ремнем. У CZEA, где при малых нагрузках отключаются два цилиндра, отмечен неравномерный износ кулачков распредвалов – сэкономленные на топливе деньги уйдут на ремонт. Ресурс всех моторов 1.4 – в пределах 250–280 тысяч км, при идеальном обслуживании.

8 проблем популярного мотора Volkswagen и Skoda

Двигатель 2.0 (180 л. с.) также подтянули по надежности. Цепь ГРМ стала выдерживать 120–150 тысяч км, угар масла не пугающий. Но появились системные поломки маслонасоса и коробление водяной помпы от нагрева. Ресурс не выше, чем у мотора 1.4, а двухлитровые машины существенно дороже, и даже дороже дизельных.

Самый ресурсный – дизель 2.0 (150 л. с., DFGA или DBGC), выдерживает 300–350 тысяч км. Очень сложный. Но при частой замене масла и благоприятном топливе не просит ремонта до 150–200 тысяч км. Главное – не прозевать шумы ременного привода ГРМ, поскольку мотор «втыковый».

Коробки передач

Долгоиграющая МКП доступна только с мотором 1.4. Всё остальное – роботы DQ250 (для моторов 1.4) и DQ381. Оба с двумя «мокрыми» сцеплениями и, по задумке завода, служат 250–300 тысяч км. Но обычно еще до половины этого пути владельцы встречаются с недомоганиями и норовят сбыть машины.

5 самых массовых кроссоверов с пробегом – гид для покупателя

Почему так скверно – понятно. Роботу не по душе постоянное обитание в городе с циклом переключений передач 1-2-3-2-1 каждую минуту. Не по душе резкие ускорения и езда без прогрева. Стихия DSG – загородные режимы, так они действительно доживают до 250 тысяч км. В любом случае DQ381 более ресурсный, чем DQ250. Но меньшее из зол всё равно выбрать трудно, так как моментный дизель быстрее всех ушатывает сцепления.

Муфта BorgWarner (она же Haldex поколения 5+) в трансмиссии очень надежна, если менять масло каждые 30–40 тысяч км. Следите за угловым редуктором – подтекает.

5 недорогих и популярных кроссоверов 4х4 (и длинный список проблем)

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть очень живучая, за исключением подшипников ступиц – могут сдаться до 100 тысяч км. Всё остальное держится дольше, а сзади – до 200 тысяч км. К рулевому управлению вопросов нет. Скверных системных болезней не выявлено. Мелкие часто связаны с качеством комплектующих и материалов – например, на малых пробегах начинают скрипеть внутренние дверные ручки. Поругивают сбои бесключевого доступа, а омыватель фар может включиться сам. У чешской сборки барахлит кнопка пуска, у российской – самопроизвольно рассыпается стекло задней двери. Моторный отсек собирает дорожную грязь.

Euro NCAP: 2017 – пять зезд. Водитель/пассажир – 92%, ребенок – 77%, пешеход – 71%, системы безопасности – 54%.

Самое массовое предложение на вторичке: Kodiaq 2.0 DSG 4×4

Оптимальный выбор: Kodiaq 1.4 МКП 4×2 или 2.0D DSG 4×4

За те же деньги: Land Rover, Discovery Sport, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Toyota RAV4

  • 2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с вечными моторами тут.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Skoda

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За РулемЗиновьев Сергей
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-4