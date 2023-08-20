В Россию привезли спортивную версию Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq GT отличается от обычного Kodiaq другими бамперами, решеткой радиатора, формой кузова, линией остекления и покатой крышей.
Под капотом 2-литровый двигатель мощностью 186 или 220 л. с., который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроме того, автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Габариты кроссовера составляют 1649 х 4634 х 1883 мм. Колесная база – 2791 мм.
Внутри Skoda Kodiaq GT кожаные спортивные сиденья, панорамная крыша и фоновая подсветка салона. Также автомобиль оснащен интерфейсами MirrorLink, Apple CarPlay и Baidu Carlife.
В Россию приехало сразу несколько комплектаций. Цены варьируются от 4 350 000 до 5 890 000 рублей – в зависимости от комплектации и двигателя.
Источник: Российская газета
Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)
Вместительный
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((