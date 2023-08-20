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Новые Skoda Kodiaq GT 2023 года выпуска...

В Россию привезли спортивную версию Skoda Kodiaq

Новые Skoda Kodiaq GT 2023 года выпуска появились в продаже в России

Skoda Kodiaq GT отличается от обычного Kodiaq другими бамперами, решеткой радиатора, формой кузова, линией остекления и покатой крышей.

Под капотом 2-литровый двигатель мощностью 186 или 220 л. с., который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроме того, автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Габариты кроссовера составляют 1649 х 4634 х 1883 мм. Колесная база – 2791 мм.

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В России возобновились продажи автомобилей Skoda

Внутри Skoda Kodiaq GT кожаные спортивные сиденья, панорамная крыша и фоновая подсветка салона. Также автомобиль оснащен интерфейсами MirrorLink, Apple CarPlay и Baidu Carlife.

В Россию приехало сразу несколько комплектаций. Цены варьируются от 4 350 000 до 5 890 000 рублей – в зависимости от комплектации и двигателя.

Источник: Российская газета

Фото: Skoda

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-4