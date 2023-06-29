В России возобновились продажи автомобилей Skoda

Вслед за «параллельными» моделями Volkswagen к головному бренду подтягивается и чешская марка. А машины в обоих случаях – китайские.

В России стартовали продажи новых автомобилей Skoda, ввезенных в страну крупными дилерскими холдингами, сообщает источник. Речь, понятное дело, о параллельном импорте из Китая. По всей вероятности, говорить о явлении именно как о возобновлении продаж позволили объемы ввезенных ТС – это все же не одна-две машины «на пробу», а поставки партий, пусть небольших.

В какой-то степени увлечься идеей о «возобновлении продаж» заставляет и ассортимент, ведь в имеющемся у дилеров арсенале перечисляется аж 4 модели! Все, конечно же, китайской сборки.

Наиболее доступным опять стал Rapid, но доступность эта условная: рестайлинговые машины предлагают за сумму от 2,2 млн рублей. Силовые агрегаты – мотор 1.5 (112 л.с.) и гидромеханическая АКП. Напомним, у калужских Рапидов под капотом был атмосферник 1.6 (90 или 110 л.с.) или 1.4 турбо с отдачей в 125 л.с.

Кстати, калужские машины можно еще найти у некоторых дилеров, и стоить они будут примерно столько же – 2,2 млн. Возможно, есть смысл взглянуть на китайские Skoda Octavia: вот у них цены куда ниже, чем на оставшиеся машины официальных поставок – 2,3–2,5 млн рублей против минимум 3 млн рублей.

Правда, это Октавии предыдущего поколения, продававшиеся у нас до 2020 года. Технически же они аналогичны тем, что делали в Нижнем Новгороде, но имеют ряд упрощений, главной жертвой которых пала фирменная система Simply Clever.

Кроме вышеуказанных, у дилеров можно найти новые китайские Skoda Kamiq GT (не путать с европейским тезкой без приставки GT, тут более простая платформа PQ25 вместо MQB-A0) за 3+ млн рублей, а также кроссоверы Kodiaq, цены на которые, в зависимости от версии, составляют 3,4-5,0 млн рублей.

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Источник: 74.ru

Фото: Unsplash