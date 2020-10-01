Mitsubishi Pajero IV с пробегом: все слабые места

Достоинства
- Настоящий полный привод, отличная трансмиссия Super Select II.
- Надежные агрегаты родом из XX века.
- Достойная для внедорожника управляемость.
Недостатки
- Недостаточно жесткий кузов — на бездорожье неизбежны перекосы проемов.
- Тонкое и мягкое ЛКП.
- Слабая «шумка», у машин с пробегом много посторонних звуков.
- Бензиновые двигатели прожорливы.
Моторы
Турбодизель 3.2 (165–200 л.с.) с системой Common Rail требователен к качеству топлива. От плохого хандрят различные элементы топливной системы и клапан EGR. Периодическая чистка клапана — рекомендованная операция наряду с регулировкой зазоров и подтягиванием ремня генератора. Форсунки и цепь ГРМ ходят 150–200 тысяч км, турбина — свыше 250 тысяч. В целом долговечный мотор с ресурсом в полмиллиона километров.
Коробки передач
Первые признаки естественного износа обычно вылезают после 150 000 км в виде толчков при переходе с третьей на четвертую передачу, но и в таком состоянии коробка может работать еще долго. Предписанный заводом интервал замены масла (90 000 км) лучше сократить вдвое.
У всех КП надо отслеживать состояние прокладок и уплотнителей — возможны течи.
Полноприводная трансмиссия Super Select II считается одной из лучших в мире по способностям, неприхотливости и надежности. Правда, при пробегах 120–150 тысяч км появляются люфты и стуки в карданных шарнирах и шлицевых соединениях валов.
Эксплуатационные болячки
- Все элементы подвески и рулевого управления служат разумные сроки.
- Родные тормозные диски часто «ведет» при пробегах 20–40 тысяч км, что проявляется в биениях на руле; рекомендуют заменять неоригиналом известных брендов. Также невелик ресурс колодок. Каждые 100–120 тысяч км полезна ревизия суппортов.
- Регулировочные болты сход-развала закисают через три-четыре года, если ими не пользоваться.
- Ветровое стекло очень расположено ловить летящие камни. И оно не очень прочное.
Euro NCAP: не проводился; тест по австралийской методике ANCAP — на 4 звезды из пяти, низкая оценка по защите пешехода при наезде.
Самое массовое предложение на вторичке: Pajero 3.0 АКП
Оптимальный выбор: Pajero 3.0, АКП или МКП
За те же деньги: Toyota LC Prado, Land Rover Discovery, Nissan Pathfinder, Kia Mohave
Фото: фирма-производитель
- Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!