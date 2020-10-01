Mitsubishi Pajero IV с пробегом: все слабые места

Надежные агрегаты и честный полный привод — вот почему машина хорошо идет на вторичке.

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Четвертое поколение Pajero — ­глубокая модернизация третьего, при сохранении лучших решений. До 2013 года официально ввозили из Японии, затем собирали в Калуге и Таиланде (некоторые модификации). Дважды освежили внешность и интерьер, основной конструктив не трогали. Доступны трехдверные версии с короткой базой, а также семиместные — вариаций исполнения больше двух десятков.

Достоинства

Настоящий полный привод, отличная трансмиссия Super Select II.

Надежные агрегаты родом из XX века.

Достойная для внедорожника управляемость.

Mitsubishi Pajero IV Заявленный объём багажника — от 663 до 1790 л при полностью сложенных сиденьях. Запаска — на пятой двери.

Недостатки

Недостаточно жесткий кузов — на бездорожье неизбежны перекосы проемов.

Тонкое и мягкое ЛКП.

Слабая «шумка», у машин с пробегом много посторонних звуков.

Бензиновые двигатели прожорливы.

Моторы

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Бензиновые атмосферники V6 3.0 (174 или 178 л.с.) и 3.8 (250 л.с.) древние, простые и очень надежные. При пробегах от 100 000 км наблюдается повышенный расход масла — лучше заменить кольца и колпачки, чем постоянно доливать. Об износе гидрокомпенсаторов свидетельствуют стуки, а плавающие обороты часто говорят о неисправности регулятора холостого хода. При хорошем обслуживании оба мотора живут свыше 400 000 км.

Турбодизель 3.2 (165–200 л.с.) с системой Common Rail требователен к качеству топлива. От плохого хандрят различные элементы топливной системы и клапан EGR. Периодическая чистка клапана — рекомендованная операция наряду с регулировкой зазоров и подтягиванием ремня генератора. Форсунки и цепь ГРМ ходят 150–200 тысяч км, турбина — свыше 250 тысяч. В целом долговечный мотор с ресурсом в полмиллиона километров.

Коробки передач

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Коробки передач под стать двигателям — старые кони, прошедшие несколько модернизаций и не портящие борозды. Беспроблемная и почти вечная МКП, к сожалению, редка на вторичке. Но и адаптивный 5-ступенчатый автомат практически лишен слабых мест и чрезвычайно живуч. Главный недостаток — задумчивость.

Первые признаки естественного износа обычно вылезают после 150 000 км в виде толчков при переходе с третьей на четвертую передачу, но и в таком состоянии коробка может работать еще долго. Предписанный заводом интервал замены масла (90 000 км) лучше сократить вдвое.

У всех КП надо отслеживать состояние прокладок и уплотнителей — возможны течи.

Полноприводная трансмиссия Super Select II считается одной из лучших в мире по способностям, неприхотливости и надежности. Правда, при пробегах 120–150 тысяч км появляются люфты и стуки в карданных шарнирах и шлицевых ­соединениях валов.

Эксплуатационные болячки

Все элементы подвески и рулевого управления служат разумные сроки.

Родные тормозные диски часто «ведет» при пробегах 20–40 тысяч км, что проявляется в биениях на руле; рекомендуют заменять неоригиналом известных брендов. Также невелик ресурс колодок. Каждые 100–120 тысяч км полезна ревизия суппортов.

Регулировочные болты сход-развала закисают через три-четыре года, если ими не пользоваться.

Ветровое стекло очень расположено ловить летящие камни. И оно не очень прочное.

Euro NCAP: не проводился; тест по австралийской методике ANCAP — на 4 звезды из пяти, низкая оценка по защите пешехода при наезде.

Самое массовое предложение на вторичке: Pajero 3.0 АКП

Оптимальный выбор: Pajero 3.0, АКП или МКП

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Фото: фирма-производитель