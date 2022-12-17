Лада Гранта с новым мотором: что изменилось после обкатки? — журнал За рулем

Лада Гранта с новым мотором: что изменилось после обкатки?

На пробеге 15 000 км средний расход топлива снизился на 1,5-2 литра АИ-92 на каждую сотню километров.

Лада Гранта, 1,6 (90 л. с.), М5

  • Изготовитель — АВТОВАЗ, г. Тольятти
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2022 года
  • Пробег на момент отчета — 18 000 км

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Гранта внезапно села на диету: средний расход топлива (по чекам) упал с 8,5 до 6,5–7,0 л/100 км.

Вижу три причины.

Первая — кончилось лето и выключили кондиционер.

Вторая — мотор за 15 тысяч км полностью обкатался.

Наконец, была череда поездок по Центральной России. А 90‑сильный двигатель 11182 настраивает на неспешную езду — не быстрее 100–110 км/ч, с минимумом обгонов, на которые просто нет потенциала.

Лада Гранта с новым мотором: что изменилось после обкатки?

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Как бы то ни было, с учетом возможности применения бензина АИ‑92 Гранта, похоже, сейчас требует наименьших трат на топливо из машин Парка ЗР.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

  • Техобслуживание Гранты с 8‑клапанным двигателем — подробная иллюстрированная инструкция тут..
  • «За рулем» можно читать и в Viber
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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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