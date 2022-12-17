Лада Гранта с новым мотором: что изменилось после обкатки?

Лада Гранта, 1,6 (90 л. с.), М5
- Изготовитель — АВТОВАЗ, г. Тольятти
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2022 года
- Пробег на момент отчета — 18 000 км
Гранта внезапно села на диету: средний расход топлива (по чекам) упал с 8,5 до 6,5–7,0 л/100 км.
Вижу три причины.
Первая — кончилось лето и выключили кондиционер.
Вторая — мотор за 15 тысяч км полностью обкатался.
Наконец, была череда поездок по Центральной России. А 90‑сильный двигатель 11182 настраивает на неспешную езду — не быстрее 100–110 км/ч, с минимумом обгонов, на которые просто нет потенциала.
Как бы то ни было, с учетом возможности применения бензина АИ‑92 Гранта, похоже, сейчас требует наименьших трат на топливо из машин Парка ЗР.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.