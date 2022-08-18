Лада Гранта с мотором ВАЗ‑11182: делаем ТО и экономим!

Провести техобслуживание Гранты с 8‑клапанным двигателем вам поможет подробная иллюстрированная инструкция от экспертов «За рулем»..

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Лада Гранта дебютировала десять лет назад. В ее основе — глубоко переработанная платформа «восьмерки» образца 1984 года.

Гранту мы любим за простоту и доступность — в том числе при ремонте и обслуживании. Однако прошлогодняя модернизация 8‑клапанного двигателя внесла коррективы. Мотор с индексом ВАЗ‑11182 прибавил три «лошадки», крутящий момент вырос до 143 Н·м. Ездить стало удобнее! Но появились импортные комплектующие и новые детали, которые пока не купишь «на каждом углу». Скажем, иная прокладка клапанной крышки за 500 рублей или прокладка ГБЦ за 2000 рублей.

Регулировка клапанов предписана только после 90 тысяч км — при этом придется снимать распредвал и подбирать цельные толкатели (каждый по 500–1000 рублей).

А что с более частыми работами по обслуживанию и мелкому ремонту? По традиции, оценим каждую операцию по пятибалльной шкале.

Замена моторного масла: 4,5 балла

У штатной защиты двигателя есть окно для доступа к сливной пробке. Для пробки понадобится ключ на 17 мм. Масляный фильтр расположен на задней стенке блока около выпускного коллектора, и на моторе 11182 он такой же, как раньше.

Перед тем как открутить фильтр, лучше отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала. Жгут упирается в корпус фильтра, и повредить его проще простого — особенно если откручивать фильтр не руками, а съемником.

Добраться до фильтра можно как снизу, так и сверху.

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Оригинальный масляный фильтр с маркировкой Лада стоит 380 рублей. Заменителей на рынке много, цена варьируется от 250 рублей до 1400 за дефицитные изделия фирм Mann, Mahle или Bosch.

Для замены масла понадобится 4,1 литра «моторки». Оригинальное синтетическое масло Lada Ultra вязкостью 5W‑40 стоит в среднем 2500 рублей за четырехлитровую канистру. Самая дешевая «синтетика» с такой вязкостью, вроде Unix или Sintec, на 500 рублей дешевле. Цена за топовые Mobil, Shell или Motul достигает 10 тысяч.

Один из плюсов — форма маслозаливной горловины, у которой нет никакого подобия воронки. Благодаря этому грязь там не скапливается.

Замена воздушного фильтра: 5,0 балла

Поменять воздушный фильтр на Гранте очень просто. Крышка держится на четырех винтах под крестовую отвертку. После этого фильтр спокойно извлекается.

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Оригинальный фильтрующий элемент (производство — Ливны) не менялся со времен первых «впрысковых» моторов и стоит 460 рублей. Есть возможность сэкономить почти вдвое, купив, например, невский фильтр. Или раскошелиться на 1000–1500 рублей за изделия Mann или Fram. Но в среднем стоимость аналогов близка к оригиналу.

Замена салонного фильтра: 3,5 балла

Салонный фильтр расположился под капотом вблизи лобового стекла, но это вовсе не значит, что поменять его можно за минуту.

Добираться придется долго. Сначала нужно выставить щетки стеклоочистителей в вертикальное положение. После этого уже можно открутить пластиковую накладку. Держится она на шести болтах с головкой «торкс».

Затем необходимо частично снять уплотнитель и открутить еще один болт с головкой «торкс», который крепит кожух самого фильтра. Только после этого взору откроется салонный фильтр. За большое количество дополнительных манипуляций мы снизили оценку.

Оригинальный бумажный фильтр в заводской упаковке стоит 430 рублей. Удивительно, что даже с такой ценой можно сэкономить вдвое — самые дешевые аналоги стоят 185 рублей. Но учитывая не самый простой процесс замены, лучше сразу купить фильтр с угольным напылением. Подобный есть и оригинальный — за 650 рублей.

Замена свечей: 4,0 балла

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Свечи зажигания — одна из почти полусотни позиций, которые на двигателе ВАЗ‑11182 изменились относительно предшественника модели 11186.

Место положения осталось прежним — на передней стенке блока цилиндров, доступ к ним открыт. Но сами свечи новые — «тоненькие» Brisk MR14LC с 12‑миллиметровой резьбой, что ставятся на многие двигатели альянса Renault-Nissan.

Такая унификация добавила головной боли. Дело не только в цене (минимум 400 рублей за штуку, и еще надо поискать). Для демонтажа понадобится свечной ключ на 14 мм. А при откручивании надо быть предельно осторожным. Малейший перекос — и ломается наружный изолятор, а внутренний может остаться в блоке. По той же причине нужно внимательно следить за моментом при затягивании новых свечей.

Свечные колодцы быстро забиваются грязью — перед выкручиванием свечей колодцы надо пропылесосить или продуть.

Замена тормозных колодок: 5,0 балла

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Заменить передние тормозные колодки несложно. Вся конструкция не претерпела изменений со времен десятого семейства, а если говорить о самих колодках, то и вовсе с «восьмерки».

Для замены открутите одну из направляющих и откиньте суппорт. После этого колодки можно спокойно менять.

Комплект оригинальных колодок обойдется примерно в тысячу рублей. Сэкономить можно, купив откровенную дешевку непонятного качества за 500–600 рублей. Но лучше этого не делать. Есть и продукция от именитых компаний вроде Ate, TRW и Brembo. Самые дорогие комплекты стоят 4000–5000 рублей.

Блок реле и предохранителей: 4,5 балла

Если не знать, можно долго искать блок предохранителей и реле. На самом деле всё просто — они спрятаны за панелью с водительской стороны. Нужно аккуратно отсоединить пластиковую панель под рулем, которая держится на нескольких клипсах.

И тогда открывается прекрасный вид на реле и предохранители. Установить панель на место также легко, аккуратно надавив на места креплений.

Замена ламп: 4,0 балла

Для замены ламп не нужно снимать фары. Лампа ближнего и дальнего света у Гранты единая, стандарта Н19. Небольшая сложность в том, что при извлечении лампы можно поцарапать руку о корпус фары. Самые доступные лампочки стоят чуть меньше 500 рублей, а наиболее дорогие — почти две тысячи.

Для доступа к лампочкам габаритного света и дневных ходовых огней фару также не нужно снимать. Но с левой стороны лучше отсоединить корпус воздушного фильтра. Лампы ДХО формата W21/5W стоят от 200 до трех тысяч рублей за штуку.

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Менять лампы задних фонарей — одно удовольствие. На внутренней обивке багажника есть лючки на липучках. За ними открывается свободный доступ ко всем лампам.

Легка и доступна

Больших сложностей в обслуживании Гранты не возникнет. Всё относительно доступно и легко. Это касается как самого процесса, так и стоимости запчастей и расходников. Исключением стали недешевые и хрупкие свечи зажигания. В нынешней ситуации АВТОВАЗу стоит задуматься об «откате» к недорогим старым свечам.

Однако даже несмотря на этот нюанс, за доступность и простоту ремонта Гранта получает уверенную ­четверку с плюсом.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие, ₽ Мин. цена неоригинальных комплектующих, ₽ Макс. цена неоригинальных комплектующих, ₽ Моторное масло 5W‑40 2550 2040 9800 Масляный фильтр 380 250 1350 Воздушный фильтр 460 300 1400 Салонный фильтр 430 185 700 Лампа Н19 — 480 1800 Лампа ДХО W21/5W — 180 3200 Свеча зажигания 400 350 960 Передние тормозные колодки 980 500 4950

* Цены приведены по состоянию на июнь 2022 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый

инструмент Примечание Замена моторного масла 4,5 головка на 17 мм необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 5,0 крестовая отвертка — Замена салонного фильтра 3,5 ключ «торкс» Т20 необходимо выставить щетки стеклоочистителя в вертикальное положение Замена свечей зажигания 4,0 свечной ключ на 14 мм с резиновой втулкой необходимо тщательно следить за моментом затяжки Замена тормозных колодок 5,0 ключи на 13 и 17 мм необходим домкрат или подъемник Замена ламп в фарах 4,5 — — Замена ламп задних фонарей 4,0 — —

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