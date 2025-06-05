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Эта Гранта даст фору кроссоверам — представлена внедорожная версия

Раскрыты особенности приподнятой версии лифтбека Лада Гранта Active Cross

В семействе Лады Гранта пополнение: лифтбек обзавелся приподнятой версией Active Cross.

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У нее увеличенный до 198 мм клиренс, защитный обвес из некрашеного пластика, слегка измененные в угоду геометрической проходимости бамперы.

В сочетании с днищем с минимумом выступающих элементов они обеспечивают машине внедорожные способности лучше, чем у многих переднеприводных кроссоверов.

Исполнение Active Cross стало аналогом Cross-модификации универсала Лада Гранта.

Лада Гранта Active Cross
Лада Гранта Active Cross

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Как и другие Гранты, новинка будет доступна с моторами мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5ступенчатой механикой. В базовое оснащение включены две подушки безопасности, кондиционер, обогрев сидений, аудиосистема.

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Цены еще не объявлены. Но аналогично оснащенный простой лифтбек стоит 1,11 млн рублей, Cross-универсал – 1,18–1,21 млн. «Внедорожный» лифтбек окажется по стоимости ближе к последнему.

  • Выносливые радиаторы для Лады Гранты с наибольшей теплоотдачей перечислены тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 102520
05.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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