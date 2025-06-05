Эта Гранта даст фору кроссоверам — представлена внедорожная версия

Раскрыты особенности приподнятой версии лифтбека Лада Гранта Active Cross

В семействе Лады Гранта пополнение: лифтбек обзавелся приподнятой версией Active Cross.

У нее увеличенный до 198 мм клиренс, защитный обвес из некрашеного пластика, слегка измененные в угоду геометрической проходимости бамперы.

В сочетании с днищем с минимумом выступающих элементов они обеспечивают машине внедорожные способности лучше, чем у многих переднеприводных кроссоверов.

Исполнение Active Cross стало аналогом Cross-модификации универсала Лада Гранта.

Лада Гранта Active Cross

Как и другие Гранты, новинка будет доступна с моторами мощностью 90 и 106 л. с. в сочетании с 5‑ступенчатой механикой. В базовое оснащение включены две подушки безопасности, кондиционер, обогрев сидений, аудиосистема.

Цены еще не объявлены. Но аналогично оснащенный простой лифтбек стоит 1,11 млн рублей, Cross-универсал – 1,18–1,21 млн. «Внедорожный» лифтбек окажется по стоимости ближе к последнему.

Выносливые радиаторы для Лады Гранты с наибольшей теплоотдачей перечислены тут.