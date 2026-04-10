Российский автопарк стремительно стареет — что с этим делать?

В России 72,2% машин старше 10 лет, а в 2025 году авто снимали с учета чаще, чем ставили

Впервые с 2000 года в России зафиксировано снижение общей численности легковых автомобилей. Снижение незначительное – на 0,18%.

В 2025 году с учета сняли примерно на 100 тысяч машин больше, чем поставили на учет.

О тенденции пока говорить рано, но факт имеет место.

Причины старения автопарка

Падение продаж новых легковушек (на 15,6%, до 1,326 млн) на численность автопарка, безусловно, влияет, но решающего значения не имеет. Например, ни в ковидном 2020 году, ни даже в санкционном 2022‑м, когда официально продали всего-то 687 тысяч новых машин, снижения поголовья не произошло.

Автопарк пополнялся еще из иных каналов – частными закупками за рубежом, не входящими в нашу статистику официальных продаж. Но куда важнее, что автомобили просто стали дольше жить. А средний возраст зависит еще от ввоза машин с пробегом.

Снижение спроса на новые машины в прошлом году логично привело к подъему вторичного рынка. Продажи подержанных машин выросли на 3,3%, в итоге 6,2 млн штук перешли к новым владельцам. Самое интересное то, что установлен абсолютный рекорд по импорту автомобилей с пробегом.

За прошлый год в Россию ввезли 493,8 тысячи легковых автомобилей б/у – годовой прирост 25%. «Правый руль» из Японии в этом объеме занял 44% и пошел на спад, а положительную динамику показали поставки из Китая, Южной Кореи и Грузии.

Как ни крути, совокупность проданных новых и ввезенных подержанных никак не дает 2 млн, необходимых для поддержания численности всего автопарка. Эта цифра получена исходя из среднего срока службы автомобиля в России, оцениваемого сейчас в 26–27 лет. А пять лет назад было 24 года.

Какие машины самые старые

У легковых автомобилей средний возраст за десять лет вырос с 12,5 до 15,8 лет. Почти 70% машин – старше 10 лет, около 18% – старше 20 лет.

Типичные среднестатистические автомобили российской глубинки: бюджетная иномарка, возраст 15–20 лет, пробег не меньше 250 тысяч км.

Долгожителей, произведенных до 2000 года, не так уж и много – 7%, но их вклад в высокий средний возраст трудно переоценить. Тысячи Волг всё еще на ходу, хотя основную массу ветеранов составляют Лады, Тойоты и Мерседесы. Большинство – в прискорбном техническом состоянии. Многие не прошли бы по-честному техосмотр, если бы он был обязателен.

Различные рыдваны встречаются даже в столицах, а уж в глубинке – само собой. Но рухлядь чаще всего эксплуатируют отнюдь не из любви к винтажу, а для экономии средств и сообразно семейному бюджету.

Такие машины всегда были и будут в продаже (ныне это ценовая категория 50–150 тысяч рублей), пока не развалятся окончательно. Сетовать на это нет смысла, тем паче доказанное влияние автохлама на аварийность мизерное. Чаще всего ДТП устраивают те, кто слишком быстро ездит и много нарушает, а возраст и состояние машины второстепенны.

Так что старение легкового автопарка – не великая катастрофа. Хуже, что и грузовой сектор тоже стареет: средний возраст ушел за 20 лет. Как говорят эксперты, это основная проблема отрасли грузоперевозок, ставящая нас в один ряд с «развивающимися странами».

А от снижения численности легковушек вообще почти только одна польза. Меньше вредных выбросов – раз. Меньше машин на дорогах – два. Больше людей ходят пешком и пользуются общественным транспортом, как завещали урбанисты.

Из недостатков – меньше собранных налогов, но это можно компенсировать их повышением. И полупростаивающие заводы – что уже ничем не компенсируешь.

ДИНАМИКА СТАРЕНИЯ Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщает, что по итогам прошлого года 72,2% автопарка – машины старше 10 лет. В 2015 году доля была намного ниже – 48,9%. В сегменте легких коммерческих автомобилей: 58,8% машин старше 10 лет в 2015 году, а сейчас – уже 76%. Грузовики стареют значительно медленнее: в 2015‑м средний возраст был 18,9 лет, сейчас около 20 лет. А автобусы быстрее: за десять лет их средний возраст вырос с 15,3 до 17,2 лет, и 70% автобусов уже отработали нормативные сроки.

Информация к размышлению

Статистический уровень автомобилизации «число машин на 1000 населения» ошибочно считать одним из показателей благосостояния. Он вообще ни о чем не говорит, поскольку и потребности граждан, и сами машины могут быть слишком разными.

Средневзвешенные цены на первичном и вторичном рынках тоже неинформативны. Из года в год они исправно растут, но ведь не потому, что народ стал богаче – просто всё дорожает.

Определенным мерилом достатка мог бы служить средний пробег автопарка. Таких сведений, к сожалению, не собирают. Но нетрудно посчитать средний пробег автомобилей на вторичном рынке: около 160 тысяч км (без учета возможного скручивания).

По большинству прогнозов продажи новых машин в 2026 году останутся на прошлогоднем уровне. И если все упомянутые факторы сохранят темпы развития, через десять лет мы получим не очень лицеприятную картину. Численность автопарка уменьшится несущественно – где-то на миллион. А вот средний возраст вырастет до 18–19 лет, средний пробег – до 200 тысяч км.

И еще. В России в прошлом году новым автомобилем обзавелись 0,9% населения. В США и Европе – 4,7% и 3,8%. В Китае – 0,24%.

Кроссовер – каждому!

Некоторое беспокойство вызывают изменения в наполнении российского автопарка. По данным агентства «Автостат», постепенно вымирает некогда самый массовый сегмент иномарок – компактные бюджетные седаны и хэтчбеки класса B.

Десять лет назад он занимал ровно треть рынка новых машин. В лидерах продаж были Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. Доля этого сегмента в 2025 году: всего 2% среди новых машин, тогда как доля продаж новых кроссоверов всех типоразмеров за этот период выросла с 46% до 88%.

Да-да, девять из десяти проданных сегодня новых автомобилей – кроссоверы. При этом «на прилавках» давно нет ничего похожего на Hyundai Getz и Daewoo Nexia – простых, неприхотливых и живучих небольших машин. Есть Лада Гранта со средней стоимостью около миллиона рублей, но она не иномарка.

Китайские компании наполнять этот сегмент не рвутся. Да и не выйдет: при начислении утилизационного сбора недорогие машины становятся вдвое дороже.

Однако если искать способ оживления продаж новых автомобилей и снижения среднего возраста автопарка, то он очевиден: нужно больше дешевых машин .

Как автопарк обновляют в Японии Примером подхода к обновлению автопарка могла бы служить Япония. Стимуляция там проста: чем старше автомобиль, тем выше так называемый экологический налог (есть еще лицензионный и акцизный, они неизменны). И уже за семилетние машины приходится многовато платить. Кроме того, в Японии дорогостоящий и очень суровый техосмотр для машин старше трех лет. А потому многие японцы меняют «старую» на новую сразу по окончании гарантии. Численность же легкового автопарка власти склонны ограничивать – в крупных городах очень тесно. Например, прежде чем купить автомобиль, необходимо обзавестись персональным местом для его стоянки. Но не все японские методы оправданы и применимы у нас. Да и средний возраст легкового автопарка в Японии тоже растет: с 6 лет в 2006 году до примерно 9 лет сейчас.

