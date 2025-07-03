Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Названы надежные и долговечные модели узбекских Daewoo, Ravon и Chevrolet

ЧТО ИЩЕМ?

Модель узбекской сборки

Возраст: от 2 до 20 лет

Пробег: чем меньше, тем лучше

Цена: от 30 тысяч рублей

Daewoo Matiz

Длина 3495 мм, клиренс 140 мм, багажник 155 л

Пятидверный хэтчбек. Рестайлинг первого поколения (индекс М150) выпускали до 2015 года. Долгое время был у нас самой дешевой машиной с автоматом (позже таковым стал Ravon R2).

Daewoo Matiz

Демонстрирует незаурядную живучесть: экземпляры с пробегом свыше 500 тысяч км – не редкость. Четверть машин на вторичке – с заявленным пробегом менее 100 тысяч км. Цена их сильно варьируется в зависимости от состояния: диапазон 100–500 тысяч рублей.

Базовый двигатель F8CV 0.8 (52 л. с.) – трехцилиндровый, с чугунным блоком. Хандрит часто и разнообразно, зато в ремонте прост и недорог – нет ни гидрокомпенсаторов, ни фазорегуляторов. Сочетается с механикой или четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco JF405E.

У двигателя F10CV 1.0 (64 л. с.) четыре цилиндра, он столь же незатейлив, но более надежен и служит свыше 220 тысяч км. Сочетается только с механической коробкой.

Матизы с автоматом у нас предлагали до 2008 года (во избежание конкуренции с Chevrolet Spark). Надежный агрегат, при столь маломощном моторе служит до 300 тысяч км. Каждые 100–150 тысяч нужна чистка гидроблока с заменой прокладок и сальников.

Второе поколение Матиза (М200) скорее рестайлинг, чем новая модель – те же размеры, моторы и трансмиссии. У нас его продавали как Chevrolet Spark (2005–2009).

Подвеска, рулевое управление и тормоза достаточно стойкие. Кузов ржавеет быстро. По общей надежности Matiz, как и все «корейцы» раннего периода, немногим превосходил современные ему Лады.

Многие сервисы предлагают ­восстановление убитых и ржавых Матизов «под ключ».

ВЕРДИКТ. Лады более практичны.

Daewoo Nexia

Длина 4482 мм, клиренс 158 мм, багажник 530 л

Daewoo Nexia

Седан. Официально продавали у нас с конца прошлого века до 2013 года, общий тираж свыше полумиллиона. На вторичке есть и более свежие машины – выпускали до 2016‑го.

Простая и скудно оснащенная машина. Цены соответствующие: от 30 тысяч рублей. Если рассматривать только рестайлинг (с 2008), то это диапазон 100–600 тысяч рублей. За ухоженные просят до миллиона.

Гамма моторов дважды менялась, подстраиваясь под экологию. На ранних машинах встречается еще 8‑клапанный 1.5. После рестайлинга остались только 16‑клапанные A15MF 1.5 (80 л. с.) и F16D3 1.6 (109 л. с.) – он же служит на Lacetti. У обоих – гидрокомпенсаторы. Общие проблемы: расход масла (до 0,3 л на 1000 км – норма), недолговечные ремни ГРМ, течи. Большинство поломок связано с небрежным обслуживанием, а ресурс уходит за 350 тысяч км.

Трансмиссия только механическая: ранняя D16 в родстве с опелевской F16, затем ее несколько раз модернизировали, меняя индексы. Ресурс до капремонта около 200 тысяч км.

Слабая ходовая и электрика, кузов ржавеет быстро, мелких поломок много. «Установка кондиционера на Нексию» – тема популярная, ибо на большинстве машин его не было.

ВЕРДИКТ. Сложно найти не убитый экземпляр.

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