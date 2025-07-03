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Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Названы надежные и долговечные модели узбекских Daewoo, Ravon и Chevrolet

ЧТО ИЩЕМ?

  • Модель узбекской сборки
  • Возраст: от 2 до 20 лет
  • Пробег: чем меньше, тем лучше
  • Цена: от 30 тысяч рублей

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Daewoo Matiz

Длина 3495 мм, клиренс 140 мм, багажник 155 л

Пятидверный хэтчбек. Рестайлинг первого поколения (индекс М150) выпускали до 2015 года. Долгое время был у нас самой дешевой машиной с автоматом (позже таковым стал Ravon R2).

Daewoo Matiz
Daewoo Matiz

Демонстрирует незаурядную живучесть: экземпляры с пробегом свыше 500 тысяч км – не редкость. Четверть машин на вторичке – с заявленным пробегом менее 100 тысяч км. Цена их сильно варьируется в зависимости от состояния: диапазон 100–500 тысяч рублей.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Базовый двигатель F8CV 0.8 (52 л. с.) – трехцилиндровый, с чугунным блоком. Хандрит часто и разнообразно, зато в ремонте прост и недорог – нет ни гидрокомпенсаторов, ни фазорегуляторов. Сочетается с механикой или четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco JF405E.

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У двигателя F10CV 1.0 (64 л. с.) четыре цилиндра, он столь же незатейлив, но более надежен и служит свыше 220 тысяч км. Сочетается только с механической коробкой.

Матизы с автоматом у нас предлагали до 2008 года (во избежание конкуренции с Chevrolet Spark). Надежный агрегат, при столь маломощном моторе служит до 300 тысяч км. Каждые 100–150 тысяч нужна чистка гидроблока с заменой прокладок и сальников.

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Второе поколение Матиза (М200) скорее рестайлинг, чем новая модель – те же размеры, моторы и трансмиссии. У нас его продавали как Chevrolet Spark (2005–2009).

Подвеска, рулевое управление и тормоза достаточно стойкие. Кузов ржавеет быстро. По общей надежности Matiz, как и все «корейцы» раннего периода, немногим превосходил современные ему Лады.

Многие сервисы предлагают ­восстановление убитых и ржавых Матизов «под ключ».

ВЕРДИКТ. Лады более практичны.

Daewoo Nexia

Длина 4482 мм, клиренс 158 мм, багажник 530 л

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

Седан. Официально продавали у нас с конца прошлого века до 2013 года, общий тираж свыше полумиллиона. На вторичке есть и более свежие машины – выпускали до 2016‑го.

Простая и скудно оснащенная машина. Цены соответствующие: от 30 тысяч рублей. Если рассматривать только рестайлинг (с 2008), то это диапазон 100–600 тысяч рублей. За ухоженные просят до миллиона.

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Гамма моторов дважды менялась, подстраиваясь под экологию. На ранних машинах встречается еще 8‑клапанный 1.5. После рестайлинга остались только 16‑клапанные A15MF 1.5 (80 л. с.) и F16D3 1.6 (109 л. с.) – он же служит на Lacetti. У обоих – гидрокомпенсаторы. Общие проблемы: расход масла (до 0,3 л на 1000 км – норма), недолговечные ремни ГРМ, течи. Большинство поломок связано с небрежным обслуживанием, а ресурс уходит за 350 тысяч км.

Трансмиссия только механическая: ранняя D16 в родстве с опелевской F16, затем ее несколько раз модернизировали, меняя индексы. Ресурс до капремонта около 200 тысяч км.

Слабая ходовая и электрика, кузов ржавеет быстро, мелких поломок много. «Установка кондиционера на Нексию» – тема популярная, ибо на большинстве машин его не было.

ВЕРДИКТ. Сложно найти не убитый экземпляр.

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Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 209083
03.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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