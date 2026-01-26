Почему растут цены на машины и что будет дальше — прогноз на 2026 год

Шапринский: В 2026 году цены на импортные китайские автомобили вырастут на 15-20%

В начале 2026 года три десятка брендов подняли цены на весь модельный ряд или отдельные модели. А что будет дальше?

Текущее повышение на 2-4% еще не в полной мере отражает выросший утильсбор, считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Сейчас бренды пытаются смягчить влияние подорожания на спрос и частично компенсировать рост цен, вводя субсидированные кредитные программы и скидки по пакетным предложениям. Но в целом в 2026 году стоимость новых автомобилей продолжит расти.

Для дальнейшего подорожания есть несколько потенциальных факторов: «классическая» индексация цен, увеличение НДС до 22%, новый утильсбор, курс валют и геополитическая ситуация, считает коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский. По его прогнозам, в 2026 году машины отечественных марок могут подорожать на 5-10%, официально ввозимые в РФ «китайцы» – на 15-20%, а «параллельные» авто – на 50%...

