Как экономия на автомойке может обернуться солидным штрафом
26 марта
Страховщики предупредили о хитрых автоподставах на дорогах

ВСК: автомошенники теперь все больше наживаются на стрессе пострадавших

В страховой компании ВСК отмечают, что традиционные автоподставы уходят в прошлое, уступая место более изощренным манипуляциям.

Теперь главная цель мошенников – не спровоцировать удар, а обмануть юридически неграмотного водителя, пользуясь его шоком после ДТП. Хотя автоподставы также не ушли в прошлое.

Цессия

На место аварии раньше полиции приезжают псевдоаварийные комиссары, которые отслеживают происшествия по онлайн-картам. Жертве, находящейся в стрессовом состоянии, предлагают живые деньги – 20–30 тысяч рублей – и подсовывают под видом обычного акта договор уступки права требования. В итоге водитель теряет право на полноценную страховую выплату: «помощники» сами взыскивают со страховой компании сумму, завышенную в десятки раз, а спустя год ничего не подозревавший автовладелец получает налоговое уведомление на сотни тысяч рублей с суммы, взысканной судом, которую в реальности он не видел.

Кольцевики

Отдельную касту профессионалов представляют так называемые «кольцевики», охотящиеся на дорогих автомобилях вроде BMW или Mercedes-Benz. Их излюбленное место – перекрестки с круговым движением, где правила зачастую трактуются неоднозначно. Мошенник выбирает момент, когда водитель на внешнем ряду включает поворотник, чтобы съехать, и неожиданно врезается справа, создавая полную иллюзию, что именно у него было преимущество. Благодаря заранее установленным скрытым камерам и подконтрольным экспертам они всегда выходят сухими из воды, получая огромные страховые выплаты за «ремонт» своих премиальных авто.

Махинация с ОСАГО

Не гнушаются аферисты и махинациями с электронными полисами ОСАГО. Попав в аварию без страховки или будучи не вписанным в документ, виновник пытается оформить договор онлайн уже постфактум. И есть фирмы, которые до сих пор предлагают сделать это задним числом. Однако, как поясняют эксперты, страховые компании и Российский союз автостраховщиков (РСА) научились мгновенно вычислять такие случаи: если полис заключен спустя несколько часов после столкновения, его аннулируют, а виновнику придется возмещать ущерб из собственного кармана.

По статистике ВСК, каждая пятая сложная авария с участием юридических лиц несет в себе следы мошеннических схем или искусственной накрутки ущерба, а на вторичном рынке доля автомобилей, побывавших в руках «кольцевиков», достигает 15% в отдельных регионах. Страховщики призывают водителей не поддаваться панике, не подписывать документы на месте ДТП и обязательно дожидаться приезда сотрудников ГИБДД.

Источник:  ВСК
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
26.03.2026 
Фото:Depositphotos
