#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Как «косметический» ремонт превратился в золотое дно для автоаферистов

В «Т-Страховании» фиксируют взрывной рост мошеннических схем с каско

В 2025 году главной аферой в автостраховании стала хитроумная схема с полисами каско на подержанные иномарки.

Рекомендуем
Названы самые угоняемые машины в 2025 году

Как сообщили в компании «Т-Страхование», мошенники массово закупают за рубежом автомобили с пробегом, проводят лишь поверхностный косметический ремонт и оформляют страховку, намеренно завышая стоимость машины в полтора-два раза. Финальный акт – инсценировка тотального ДТП с требованием полной страховой выплаты.

Помимо этой схемы, в прошлом году также учащались постановочные аварии, включая провокации на круговых перекрестках, повторные требования по старым повреждениям и инсценировки угонов.

Всего за год страховщик выявил и предотвратил 2230 мошеннических действий по каско и ОСАГО, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Благодаря этой работе правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела – в три раза больше, чем в 2024-м.

При этом в «Т-Страховании» отмечают, что некоторые клиенты могут нарушать закон неосознанно или под чужим влиянием. Разъяснительная работа часто приносит плоды: более половины страхователей добровольно отказываются от неправомерных требований после беседы о доказательствах фальсификации и возможных юридических последствиях.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 118
02.02.2026 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0