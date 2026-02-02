Как «косметический» ремонт превратился в золотое дно для автоаферистов

В «Т-Страховании» фиксируют взрывной рост мошеннических схем с каско

В 2025 году главной аферой в автостраховании стала хитроумная схема с полисами каско на подержанные иномарки.

Как сообщили в компании «Т-Страхование», мошенники массово закупают за рубежом автомобили с пробегом, проводят лишь поверхностный косметический ремонт и оформляют страховку, намеренно завышая стоимость машины в полтора-два раза. Финальный акт – инсценировка тотального ДТП с требованием полной страховой выплаты.

Помимо этой схемы, в прошлом году также учащались постановочные аварии, включая провокации на круговых перекрестках, повторные требования по старым повреждениям и инсценировки угонов.

Всего за год страховщик выявил и предотвратил 2230 мошеннических действий по каско и ОСАГО, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Благодаря этой работе правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела – в три раза больше, чем в 2024-м.

При этом в «Т-Страховании» отмечают, что некоторые клиенты могут нарушать закон неосознанно или под чужим влиянием. Разъяснительная работа часто приносит плоды: более половины страхователей добровольно отказываются от неправомерных требований после беседы о доказательствах фальсификации и возможных юридических последствиях.

