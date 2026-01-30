Продают редкую Волгу ГАЗ 3111 — одну из 415 существовавших машин

В Саратове на продажу выставлена легендарная Волга ГАЗ 3111 за 1,6 млн рублей

В Саратове появилось редкое предложение для истинных ценителей отечественного автопрома – на продажу выставлена легендарная Волга ГАЗ 3111 2001 года выпуска, одна из всего 415 выпущенных машин.

Под капотом автомобиля скрывается его главная интрига – 2.5-литровый бензиновый двигатель, реальная мощность которого оценивается владельцем в 150 л.с.

При этом в документах ПТС скромно указана 131 «сила». Как поясняет продавец, это не распространенный мотор ЗМЗ 406, а более мощная и редкая версия, что добавляет машине ценности. Силовой агрегат работает в паре с механической коробкой передач и классическим задним приводом.

Автомобиль окрашен в серый цвет и имеет скромный для своего возраста пробег – всего 63 000 километров, что намекает на «капсульную» историю использования. За эти годы у машины сменилось три владельца, однако в истории регистрации числятся пять записей.

ГАЗ 3111 Волга

Истинную ценность этого лота составляет большая проделанная работа по его облагораживанию и обслуживанию. Владелец провел тотальное обновление ходовой части, установив стойки Bilstein и Kayaba, полиуретановые сайлентблоки и новые шаровые опоры.

Все технические жидкости заменены, а тормозная система полностью обновлена, включая колодки и диски. В списке доработок также значатся новый генератор, вентилятор охлаждения, выхлопная система с элементами от Mercedes-Benz, а также полная ревизия рулевой рейки. Для комфорта установлена сигнализация Starline с автозапуском и подогрев всех сидений.

Отдельное внимание уделено защите: все скрытые полости кузова, включая пороги и лонжероны, обработаны антикоррозийным составом.

Внешне автомобиль также выглядит ухоженным: частично перекрашены бампера и передние крылья, установлены новые поворотники, качественное светодиодное освещение и стильные коврики Evo.

