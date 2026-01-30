Названы самые угоняемые машины в 2025 году

«Согласие»: Lada Niva стала самой угоняемой моделью в 2025 году

Согласно свежему анализу страховой компании «Согласие», основанному на данных за три квартала 2025 года, самой желанной добычей для угонщиков по-прежнему остается легендарный российский внедорожник Lada Niva.

На эту модель приходится более половины всех зафиксированных страховых случаев, связанных с угонами, а именно 55%.

Вслед за неприхотливым внедорожником в рейтинге расположились автомобили марок JAC и Nissan. Эксперты связывают такую популярность у преступников с двумя ключевыми факторами: высоким спросом на запчасти и относительной уязвимостью штатных противоугонных систем.

Злоумышленники активно используют современные технологии, такие как сканеры для копирования сигналов ключей или специальные «удочки», усиливающие радиосигнал. Эти устройства позволяют открыть автомобиль и завести двигатель, не имея на руках физического ключа.

Внимание преступников к китайским автомобилям стремительно усиливается. Мотивацией здесь служат дорогостоящие оригинальные запчасти, дефицит которых делает угон выгодным бизнесом. К примеру, новая передняя фара для Haval M6 оценивается примерно в 127 тысяч рублей, а задняя дверь для Chery Tiggo 7 Pro – в 133 тысячи. Даже потеряв на вторичном рынке до 70% стоимости, эти детали остаются лакомым куском для злоумышленников.

В сфере коммерческого транспорта печальное первенство удерживает грузовик Sinotruk Sitrak. Интерес к нему объясняется той же логикой: высокой ценой и сложностью легального приобретения оригинальных узлов и агрегатов.

География преступлений остается традиционной – чаще всего машины исчезают с улиц крупных городов с высокой концентрацией автомобильного парка: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ставрополя.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» можно читать и в MAX