#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть-СМ» запустила интерактивный гид по уходу за автомобилем
29 января
«Газпромнефть-СМ» запустила интерактивный гид по уходу за автомобилем
К Всемирному дню автомобиля, который отмечается...
Lada Aura
29 января
Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации
Lada Aura получила ключ-карту с бесключевым...
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval
29 января
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval
Эксперт Милешкин объяснил, чем отличаются...

Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации

Lada Aura получила ключ-карту с бесключевым доступом и дистанционным запуском

АВТОВАЗ объявил о старте отгрузок обновленного флагманского седана Lada Aura 2026 модельного года.

Рекомендуем
АВТОВАЗ объявил специальные цены на Lada для тех, кому положена господдержка

Вслед за Вестой модель перешла на новую электронную архитектуру, которая привнесла в салон технологии, ранее недоступные в этом сегменте. Главным новшеством стал компактный ключ-карта, оснащенный системой бесключевого доступа и функцией дистанционного запуска двигателя. Теперь, чтобы открыть машину, достаточно просто подойти к ней на расстояние полутора метров – ключ может оставаться в кармане. А прогреть салон зимой или охладить летом можно заранее, активировав двигатель на расстоянии.

В версии Premier появилась обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным дисплеем PlayAuto, предлагающая водителю целую экосистему цифровых сервисов. Интеграция обеспечивает стабильную работу навигации даже без интернета, доступ к голосовому помощнику, возможность бесконтактной оплаты топлива и обширный музыкальный контент. Авторизация в сервисах проходит через единый Сбер ID.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Lada Aura
Lada Aura

В комплектацию Premier входят полный светодиодный свет, четыре подушки безопасности, система контроля слепых зон, круиз-контроль, обогрев руля, передних сидений и задней подушки, а также парктроники спереди и сзади.

В топовой Status салон отделан натуральной кожей, а задние пассажиры наслаждаются подогревом не только сиденья, но и спинки, а также удобными накладными подушками на подголовниках. Мультимедиа в этой версии представлена системой Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, восемью динамиками и сервисами Яндекс Авто.

Lada Aura
Lada Aura

Рекомендуем
Культовую вазовскую «трешку» продают по цене новой иномарки

Напомним, автомобиль оснащается 1,8-литровым двигателем в паре с автоматической коробкой, а настройки шасси специально адаптированы для плавного движения длинной базы по любым дорогам.

Рекомендованная цена на флагманский седан АВТОВАЗа начинается от 2 269 000 рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  АВТОВАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 15
29.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Aura

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв