Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации

Lada Aura получила ключ-карту с бесключевым доступом и дистанционным запуском

АВТОВАЗ объявил о старте отгрузок обновленного флагманского седана Lada Aura 2026 модельного года.

Вслед за Вестой модель перешла на новую электронную архитектуру, которая привнесла в салон технологии, ранее недоступные в этом сегменте. Главным новшеством стал компактный ключ-карта, оснащенный системой бесключевого доступа и функцией дистанционного запуска двигателя. Теперь, чтобы открыть машину, достаточно просто подойти к ней на расстояние полутора метров – ключ может оставаться в кармане. А прогреть салон зимой или охладить летом можно заранее, активировав двигатель на расстоянии.

В версии Premier появилась обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным дисплеем PlayAuto, предлагающая водителю целую экосистему цифровых сервисов. Интеграция обеспечивает стабильную работу навигации даже без интернета, доступ к голосовому помощнику, возможность бесконтактной оплаты топлива и обширный музыкальный контент. Авторизация в сервисах проходит через единый Сбер ID.

Lada Aura

В комплектацию Premier входят полный светодиодный свет, четыре подушки безопасности, система контроля слепых зон, круиз-контроль, обогрев руля, передних сидений и задней подушки, а также парктроники спереди и сзади.

В топовой Status салон отделан натуральной кожей, а задние пассажиры наслаждаются подогревом не только сиденья, но и спинки, а также удобными накладными подушками на подголовниках. Мультимедиа в этой версии представлена системой Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, восемью динамиками и сервисами Яндекс Авто.

Lada Aura

Напомним, автомобиль оснащается 1,8-литровым двигателем в паре с автоматической коробкой, а настройки шасси специально адаптированы для плавного движения длинной базы по любым дорогам.

Рекомендованная цена на флагманский седан АВТОВАЗа начинается от 2 269 000 рублей.

