#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Личный опыт столичного автомобилиста: как не остаться без парковочного места возле дома
26 марта
Личный опыт столичного автомобилиста: как не остаться без парковочного места возле дома
Эксперт «За рулем» провел расследование и...
Бестселлеры HONGQI: сравнение двух кроссоверов премиальной марки
26 марта
Бестселлеры HONGQI: сравнение двух кроссоверов премиальной марки
В 2025 году в топе продаж премиального...
Страховщики предупредили о хитрых автоподставах на дорогах
26 марта
Страховщики предупредили о хитрых автоподставах на дорогах
ВСК: автомошенники теперь все больше наживаются...

Эти ошибки губят даже самые надежные двигатели

Эксперт Стрельбицкий назвал ошибки водителей, которые грозят ремонтом мотора

Рекомендуем
Выбираем рамный внедорожник: Tank 400 против KGM Rexton

Даже самый ресурсный двигатель можно быстро вывести из строя, если регулярно допускать одни и те же ошибки. Эксперт «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил наиболее распространенные просчеты водителей.

«Одна из самых распространенных проблем – несвоевременная замена моторного масла . Оно со временем теряет свои свойства, хуже смазывает детали и перестает эффективно отводить тепло. В результате увеличивается износ двигателя, а в тяжелых случаях это может привести к задиру цилиндров и капитальному ремонту», – заключилВадим Стрельбицкий.

Не менее опасна езда с перегревом. Если игнорировать высокую температуру охлаждающей жидкости, можно получить деформацию головки блока цилиндров, повреждение прокладки и другие серьезные последствия.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Серьезный урон наносят резкие нагрузки на непрогретый двигатель, особенно зимой. Масло еще не успело распределиться по системе смазки, и детали работают практически на сухую.

Использование некачественного топлива приводит к образованию нагара, детонации и повышенной нагрузке на мотор.

Рекомендуем
6 важных датчиков в двигателе: что, где, зачем

Кроме того, нельзя игнорировать посторонние шумы, вибрации, повышенный расход масла или масляные подтеки. Чем раньше водитель обратит внимание на первые признаки неисправности, тем дешевле и проще обойдется ремонт. Ждать, пока двигатель застучит или заглохнет, – самый дорогой вариант, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
26.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0