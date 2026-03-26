Эти ошибки губят даже самые надежные двигатели

Эксперт Стрельбицкий назвал ошибки водителей, которые грозят ремонтом мотора

Даже самый ресурсный двигатель можно быстро вывести из строя, если регулярно допускать одни и те же ошибки. Эксперт «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил наиболее распространенные просчеты водителей.

«Одна из самых распространенных проблем – несвоевременная замена моторного масла . Оно со временем теряет свои свойства, хуже смазывает детали и перестает эффективно отводить тепло. В результате увеличивается износ двигателя, а в тяжелых случаях это может привести к задиру цилиндров и капитальному ремонту», – заключилВадим Стрельбицкий.

Не менее опасна езда с перегревом. Если игнорировать высокую температуру охлаждающей жидкости, можно получить деформацию головки блока цилиндров, повреждение прокладки и другие серьезные последствия.

Серьезный урон наносят резкие нагрузки на непрогретый двигатель, особенно зимой. Масло еще не успело распределиться по системе смазки, и детали работают практически на сухую.

Использование некачественного топлива приводит к образованию нагара, детонации и повышенной нагрузке на мотор.

Кроме того, нельзя игнорировать посторонние шумы, вибрации, повышенный расход масла или масляные подтеки. Чем раньше водитель обратит внимание на первые признаки неисправности, тем дешевле и проще обойдется ремонт. Ждать, пока двигатель застучит или заглохнет, – самый дорогой вариант, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.