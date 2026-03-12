Эта простая процедура спасет двигатель автомобиля от серьезных поломок

Эксперт Ожогин: После зимы моторное масло «стареет» быстрее

С приходом тепла многие автовладельцы задумываются о техническом обслуживании машин после зимы.

Как рассказал автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин, весна – критически важное время для проверки состояния моторного масла, которое за холодные месяцы могло серьезно потерять свои свойства.

Почему масло «устает» зимой

Зимняя эксплуатация – настоящее испытание для двигателя. Холодные пуски, длительные прогревы, короткие поездки и стояние в пробках создают экстремальные нагрузки. В таких условиях смазка часто не успевает прогреться до рабочих температур, из-за чего влага и остатки топлива не испаряются, а накапливаются внутри мотора.

Комментарий эксперта

Константин Ожогин, автоэксперт Tamashi:

– Одной из ключевых проблем становится разжижение масла топливом. При холодном запуске часть несгоревшего топлива может попадать в картер, снижая вязкость масла. Это ослабляет масляную пленку, которая защищает трущиеся детали от износа.

Дополнительный урон наносит конденсат. Вода, скапливающаяся из-за перепадов температур, ускоряет окисление и способствует появлению вредных отложений.

С приходом весны режим езды меняется: пробеги становятся больше, скорости выше, нагрузки на двигатель возрастают. Если масло уже частично деградировало за зиму, оно начинает работать на пределе возможностей. Процессы окисления ускоряются, полезные присадки вырабатываются быстрее, а способность нейтрализовать кислоты падает. В итоге ресурс масла может иссякнуть задолго до плановой замены, пояснил специалист.

Эксперт советует быть особенно внимательными тем, кто зимой ездил преимущественно по городу на короткие расстояния (5–10 км). Официально такой режим считается тяжелым, и многие производители рекомендуют для него сокращенные интервалы обслуживания.

Ожогин рекомендует весной не полагаться только на показания одометра, но и учитывать срок службы масла. Даже при небольшом пробеге его стоит проверить.

Оцените уровень и консистенцию по щупу.

Жидкое масло с запахом бензина – признак разжижения.

Светлая эмульсия под крышкой маслозаливной горловины говорит о скоплении конденсата.

Проверка масла занимает несколько минут, но может спасти двигатель от серьезных поломок, отмечает Ожогин. Если зима выдалась напряженной, не стоит ждать предельного срока, а заменить масло и фильтр заранее. Весна – идеальное время, чтобы дать мотору новую жизнь без накопленных рисков, подытожил специалист.

