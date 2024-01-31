Почему масло зимой стареет быстрее – 5 основных причин

Эксперт «За рулем» объяснил, почему после зимы стоит поменять масло в моторе

1. Дольше прогреваем мотор

В холодное время на прогрев двигателя до рабочей температуры уходит больше времени, чем летом. Тем более, что прогревать приходится еще и коробку передач и узлы трансмиссии. Мотор работает дольше, а автомобиль передвигается меньше. Поэтому при том же пробеге, что и летом, зимой моторному маслу придется работает больше.

2. Тяжелее погодные условия

Это не только низкие температуры, но еще и снегопады. Снег под колесами создает дополнительное сопротивление при движении, а значит возникают повышенные нагрузки на двигатель. Температура масла растет, оно быстрее окисляется и теряет рабочие свойства.

3. Длиннее пробки

Во время простоя мотор работает на минимальных оборотах холостого хода, циркуляция масла при этом невысокая. Это вызывает преждевременную потерю его эксплуатационных характеристик и сокращает срок службы.

4. Двигатель полностью не прогревается

В сильные морозы при коротких пробегах двигатель автомобиля не успевает прогреваться до рабочей температуры, создаются условия для образования конденсата. Это снижает несущую способность масляной пленки, она хуже удерживается на поверхности металла и, соответственно, хуже защищает двигатель от износа.

5. Больше грязи

Зимой в масло из-за большого скопления реагентов на дороге в воздухозаборник двигателя попадают посторонние частицы, не все их которых задерживаются масляным фильтром и попадают в мотор. В результате масло изнашивается интенсивнее, чем летом.

Комментарии специалистов

Юрий Желунов, генеральный директор компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk

– Моторное масло в процессе эксплуатации теряет свойства независимо от времени года. Зимой это происходит, в первую очередь, из-за конденсата. Он образуется в двигателе от перепада температур: на недостаточно прогретых или уже остывающих поверхностях накапливается влага, которая сокращает ресурс моторного масла.

В холода двигателю приходится больше работать в режиме холостого хода (длительный прогрев двигателя, работа в пробках). При этом пробег сокращается, а моточасы существенно возрастают. Это также обязательно скажется на потере свойств моторного масла.





Олег Куцобин, главный инженер компании E1 CARD

– Зимой машину перед поездкой необходимо прогреть. В зависимости от температуры воздуха на это уходит 10-15 минут. Поэтому при сравнимых пробегах двигатель работает дольше, и масло стареет быстрее. Я бы оценил эту разницу примерно в 10% по сравнению с летом.

Многие автопроизводители зимой рекомендуют использовать моторное масло SAE 5W-30 и SAE 5W-40 в зависимости от возможных холодов. А для эксплуатации в северо-восточных регионах России и Казахстане лучше заливать масло SAE 0W-30 или 0W-40.

Дмитрий Каминский, специалист компании ООО «Автомаркет»

– Зимний период – это меньший скоростной режим плюс увеличенное время прогрева мотора. Поэтому при равных пробегах зимой и летом, масло на морозе изнашивается быстрее. Кроме того, в холода повышается расход топлива, часть которого попадает в масло, снижая его ресурс.

Михаил Тертычный, мастер автосервиса «Кореана»

– То, что масло зимой стареет быстрее, чем летом, — это миф. Для замены масла есть регламенты, которые предоставляют автопроизводители. Если за год пробег превысит этот показатель, то масло нужно заменить раньше.

При городской эксплуатации, когда двигатель вырабатывает нужное количество моточасов при меньших пробегах, рекомендуют делать промежуточное ТО на 7,5 тысячах км, чтобы сберечь мотор.

Поскольку зимой масло становится более густым, после пуска нужно дать двигателю поработать, чтобы разогреть масло. Это главное правило для зимней эксплуатации автомобиля. В остальном придерживайтесь рекомендаций автопроизводителей.

Зимние коррективы

Современные моторные масла обладают высокой жизнестойкостью, но объективные зимние факторы вносят свой негатив. Поэтому если интенсивно используете машину в холодное время, лучше весной поменять масло.

Затраты на расходники и замену (кстати, эту операцию необязательно поручать официальному дилеру, даже если машина на гарантии, и можно даже провести самостоятельно) обойдутся несравнимо дешевле, чем последующие ремонты двигателя.

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