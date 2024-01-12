Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Эксперт «За рулем» поделился секретами, как оживить батарею в холода

Почему именно зимой батареи начинают сбоить? Загустевшее на морозе масло действительно затрудняет пуск мотора, и затраты энергии увеличиваются. Но ведь генератор для того и нужен, чтобы восполнить потери. Но летом это происходит быстро, а вот зимой нет. Внутреннее сопротивление АКБ на морозе сильно возрастает, а потому генератор не способен быстро зарядить батарею.

Комментарий пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»

При низкой температуре окружающей среды АКБ не принимает заряд. Подзарядить разряженную батарею можно только после предварительного прогрева в теплом помещении. Допустимый температурный диапазон для заряда батареи – от –15 до 40 °С. Если подзарядка происходит в мороз, напряжение должно быть выше, чтобы АКБ быстрее прогрелась. Величина компенсации должна составлять 0,03 В/градус. Однако нельзя устанавливать напряжение заряда выше максимальных значений – АКБ может выйти из строя.

Эксперты «За рулем» проводили эксперимент. Батареи трех типов – AGM, EFB и «обычную» – проверяли на прием заряда при разных температурах. Во всех случаях зарядные токи снижались более чем на порядок (см. таблицу).

Зависимость величины зарядного тока АКБ от температуры

Topla AGM Stop-n-Go

70R 760 А Медведь EFB

75 Ач 750 А Tyumen Battery Standard

75 Ач 660 А Ток заряда при 20 °С 29,0 А 28,0 А 28,0 А Ток заряда при 0 °С 7,1 А 7,0 А 7,0 А Ток заряда при – 10 °С 3,9 А 3,8 А 4,0 А Ток заряда при – 30 °С 0,7 А 1,5 А 1,6 А

Как подзаряжать батарею?

Способ 1. Из таблицы следует, что даже на 30-градусном морозе батарея хоть немного, но принимает заряд. И если время не особо лимитировано, можно подключить батарею к зарядному устройству и терпеливо ждать. При 10-, а то и 20-кратном снижении тока заряда аналогично увеличится и время заряда. Но если иных вариантов нет, придется смириться.

Способ 2. Если есть возможность, то батарею следует принести в помещение и разместить в кювете с теплой водой. И подождать, пока АКБ прогреется не только снаружи, но и изнутри. Тогда аккумулятор будет заряжаться гораздо быстрее, чем в первом случае.

Способ 3. Подойдет для тех, кому предстоит долгая поездка. Тогда батарею можно не снимать с автомобиля. Мотор пускаем любым способом – прикуриванием, от пускозарядных устройств или от компактного бустера. И трогаемся в путь. В дороге батарея согреется от мотора, а потому ее способность принимать зарядный ток улучшится.

Провода для прикуривания должны иметь максимально большое сечение. Тонкие помогут лишь выровнить заряд между батареями донора и пострадавшей машины. А потом можно попытаться пустить мотор от подзарядившейся штатной АКБ.

При использовании для пуска мотора бустера имейте в виду, что перед использованием его хорошо бы согреть. Так он сможет отдать больше энергии.

Пара советов

Зимой моторный отсек желательно утеплять. Температура под капотом повышается, а потому батарея будет охотнее принимать заряд. Если АКБ расположена в багажнике, иногда опускайте спинку заднего сиденья, чтобы температура хотя бы частично выравнивалась.

Если батарея разряжена в «ноль», электролит может замерзнуть, а корпус – раздуться и даже треснуть.

Термочехлы хорошо защищают от перегрева АКБ летом. А в холодное время года они только навредят, так как мешают прогреву батареи от двигателя.

Пустить мотор с помощью такого «бустера» через гнездо прикуривателя не получится – даже не пытайтесь!

Комментарий специалиста

Олег Куцобин, главный инженер компании E1 CARD:

– Сильные морозы способствуют застыванию электролита. А заряжать АКБ даже с частично замерзшим электролитом неэффективно, ведь в этом случае емкость аккумулятора будет меньше номинальной. Если не получилось обслужить АКБ до наступления сильных морозов, то будет лучше сделать это в теплом месте. Например, в отапливаемом гараже. Если такой возможности нет, то батарею следует хотя бы подержать пару часов в тепле. А потом начать заряжать от бортовой сети.

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