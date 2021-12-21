Аккумуляторные батареи бывают «простые», «улучшенные» (AGM) и «промежуточные» (EFB). Как не запутаться и купить подходящую — и желательно не переплатить при этом! — объясняют эксперт «За рулем» и компании-производители автомобилей.

Откуда взялись?

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Изначально придумали батареи с технологией AGM (Absorbent Glass Mat), в которых электролит находится не в жидком виде, а как пропитка в абсорбенте. Эти АКБ отличали высокая устойчивость к циклическим глубоким разрядам, улучшенный прием заряда и повышенные энергетические показатели — то, что нужно для дорогих машин с системой Start-stop. Однако когда Start-stop стал массово внедряться на более скромных автомобилях, у производителей появилось желание сэкономить на батареях.

Компания Exide в 2007 году предложила компромисс: улучшить конструкцию «обычных» батарей таким образом, чтобы повысить надежность их работы в старт-стопных режимах. EFB (Enhanced Flooded Battery) в переводе означает «улучшенная залитая батарея» — технология «жидких» свинцовых аккумуляторов с более совершенными техническими параметрами пришлась ко двору тем фирмам, для которых батареи AGM слишком дороги или избыточны.

Чем отличаются?

Обычная АКБ в «старт-стопном» режиме выдерживает от силы несколько месяцев, после чего требует замены. Иные производители размещают на крышке обычных батарей предупреждение: для системы Start-stop не предназначены! А вот на линейках AGM и EFB, напротив, обычно помещена пиктограмма, разрешающая такое использование.

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Конструктивно батареи EFB имеют отличия от стандартных.

На примере той же Exide можно выделить следующее:

усиленные токоотводящая решетка электродов и сепаратор, позволяющие повысить глубину разрядов;

добавки в активную массу отрицательного электрода высокомолекулярного углеродосодержащего соединения для увеличения скорости заряда;

специальное армирующее покрытие на поверхности положительного электрода, улучшающее работу в циклическом режиме.

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Обновленная редакция европейского стандарта EN 50342–6 особо оговаривает требования к подобным батареям по вибростойкости, водопотреблению, приему заряда и числу разрядно-зарядных циклов. Однако в России действующего профильного стандарта по EFB нет, а потому отечественные батареи, вообще говоря, могут сильно отличаться от импортных.

Неудивительно, что и мнения о реальных достоинствах EFB сильно расходятся. Оптимисты полагают, что батареи EFB в чем-то даже превосходят AGM, поскольку у последних рекомбинация газов в подкапотном пространстве при больших перепадах температур не всегда устойчива, а потому их желательно размещать в багажнике. Однако основная масса потребителей считает, что EFB — это просто «обычная» батарея с жидким электролитом, которую «чуть-чуть улучшили», накрутив при этом цену.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

На рынке запчастей батареи с обозначением EFB прописались уверенно — их предлагают Akom, Exide, Titan, Topla, Zubr, Зверь, Медведь и многие другие. А вот с какими батареями продаются новые машины в России?

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Audi. Батареи типа EFB широко используются, особенно на моделях с поперечной компоновкой двигателя.

Батареи типа EFB широко используются, особенно на моделях с поперечной компоновкой двигателя. BMW. Аккумуляторы EFB используются — с маркировкой EF. Примерно c 2018 года они ставятся на машины с поперечно расположенными двигателями^ BMW X1 (F48), X2 (F39), 2 Gran Coupe (F44) и другие F4x, которые не представлены на нашем рынке, а также Mini (F5x и F60). На подавляющем большинстве других BMW остаются AGM — они, хотя дороже и тяжелее, по совокупности характеристик выигрывают.

Аккумуляторы EFB используются — с маркировкой EF. Примерно c 2018 года они ставятся на машины с поперечно расположенными двигателями^ BMW X1 (F48), X2 (F39), 2 Gran Coupe (F44) и другие F4x, которые не представлены на нашем рынке, а также Mini (F5x и F60). На подавляющем большинстве других BMW остаются AGM — они, хотя дороже и тяжелее, по совокупности характеристик выигрывают. Citroen. Автомобили, официально производимые в России либо импортируемые, не имеют системы Start-stop, а технология EFB наиболее актуальна именно для таких версий, ответили на вопрос «За рулем» в представительстве марки.

Автомобили, официально производимые в России либо импортируемые, не имеют системы Start-stop, а технология EFB наиболее актуальна именно для таких версий, ответили на вопрос «За рулем» в представительстве марки. Mazda. Используются только батареи традиционного типа — не EFB.

Используются только батареи традиционного типа — не EFB. Mitsubishi. Автомобили с системой Start-stop в Россию не поставляются, поэтому необходимости в батареях с данными технологиями нет.

Автомобили с системой Start-stop в Россию не поставляются, поэтому необходимости в батареях с данными технологиями нет. Porsche. На новых моделях в большинстве случае используются литиевые батареи. Если же применяется свинцово‑кислотная батарея, то это AGM.

На новых моделях в большинстве случае используются литиевые батареи. Если же применяется свинцово‑кислотная батарея, то это AGM. Renault. Батареи EFB не используются.

Батареи EFB не используются. Volkswagen. В настоящее время автомобили с такими батареями на российских заводах не производятся и не импортируются.

В настоящее время автомобили с такими батареями на российских заводах не производятся и не импортируются. ВАЗ. На конвейере аккумуляторные батареи типа EFB не используются.

Наше мнение

Батареи EFB могут заменять ­стандартные АКБ. По стоимости они превосходят обычные батареи, но уступают AGM. Применять такие батареи вместо штатных AGM нежелательно.

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Благодарим компанию Exide и лично Р. А. Герасимова за помощь в подготовке материала.