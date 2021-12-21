Откуда взялись?
Изначально придумали батареи с технологией AGM (Absorbent Glass Mat), в которых электролит находится не в жидком виде, а как пропитка в абсорбенте. Эти АКБ отличали высокая устойчивость к циклическим глубоким разрядам, улучшенный прием заряда и повышенные энергетические показатели — то, что нужно для дорогих машин с системой Start-stop. Однако когда Start-stop стал массово внедряться на более скромных автомобилях, у производителей появилось желание сэкономить на батареях.
Компания Exide в 2007 году предложила компромисс: улучшить конструкцию «обычных» батарей таким образом, чтобы повысить надежность их работы в старт-стопных режимах. EFB (Enhanced Flooded Battery) в переводе означает «улучшенная залитая батарея» — технология «жидких» свинцовых аккумуляторов с более совершенными техническими параметрами пришлась ко двору тем фирмам, для которых батареи AGM слишком дороги или избыточны.
Чем отличаются?
Обычная АКБ в «старт-стопном» режиме выдерживает от силы несколько месяцев, после чего требует замены. Иные производители размещают на крышке обычных батарей предупреждение: для системы Start-stop не предназначены! А вот на линейках AGM и EFB, напротив, обычно помещена пиктограмма, разрешающая такое использование.
Конструктивно батареи EFB имеют отличия от стандартных.
На примере той же Exide можно выделить следующее:
- усиленные токоотводящая решетка электродов и сепаратор, позволяющие повысить глубину разрядов;
- добавки в активную массу отрицательного электрода высокомолекулярного углеродосодержащего соединения для увеличения скорости заряда;
- специальное армирующее покрытие на поверхности положительного электрода, улучшающее работу в циклическом режиме.
Обновленная редакция европейского стандарта EN 50342–6 особо оговаривает требования к подобным батареям по вибростойкости, водопотреблению, приему заряда и числу разрядно-зарядных циклов. Однако в России действующего профильного стандарта по EFB нет, а потому отечественные батареи, вообще говоря, могут сильно отличаться от импортных.
Неудивительно, что и мнения о реальных достоинствах EFB сильно расходятся. Оптимисты полагают, что батареи EFB в чем-то даже превосходят AGM, поскольку у последних рекомбинация газов в подкапотном пространстве при больших перепадах температур не всегда устойчива, а потому их желательно размещать в багажнике. Однако основная масса потребителей считает, что EFB — это просто «обычная» батарея с жидким электролитом, которую «чуть-чуть улучшили», накрутив при этом цену.
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
На рынке запчастей батареи с обозначением EFB прописались уверенно — их предлагают Akom, Exide, Titan, Topla, Zubr, Зверь, Медведь и многие другие. А вот с какими батареями продаются новые машины в России?
- Audi. Батареи типа EFB широко используются, особенно на моделях с поперечной компоновкой двигателя.
- BMW. Аккумуляторы EFB используются — с маркировкой EF. Примерно c 2018 года они ставятся на машины с поперечно расположенными двигателями^ BMW X1 (F48), X2 (F39), 2 Gran Coupe (F44) и другие F4x, которые не представлены на нашем рынке, а также Mini (F5x и F60). На подавляющем большинстве других BMW остаются AGM — они, хотя дороже и тяжелее, по совокупности характеристик выигрывают.
- Citroen. Автомобили, официально производимые в России либо импортируемые, не имеют системы Start-stop, а технология EFB наиболее актуальна именно для таких версий, ответили на вопрос «За рулем» в представительстве марки.
- Mazda. Используются только батареи традиционного типа — не EFB.
- Mitsubishi. Автомобили с системой Start-stop в Россию не поставляются, поэтому необходимости в батареях с данными технологиями нет.
- Porsche. На новых моделях в большинстве случае используются литиевые батареи. Если же применяется свинцово‑кислотная батарея, то это AGM.
- Renault. Батареи EFB не используются.
- Volkswagen. В настоящее время автомобили с такими батареями на российских заводах не производятся и не импортируются.
- ВАЗ. На конвейере аккумуляторные батареи типа EFB не используются.
Наше мнение
Батареи EFB могут заменять стандартные АКБ. По стоимости они превосходят обычные батареи, но уступают AGM. Применять такие батареи вместо штатных AGM нежелательно.
Благодарим компанию Exide и лично Р. А. Герасимова за помощь в подготовке материала.
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