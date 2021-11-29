Как я понял, что штатную АКБ пора менять (личный опыт)

Самые распространенные сегодня аккумуляторы - свинцово-кислотные с жидким электролитом. Такие служат, в среднем, 3-5 лет. У нашего читателя вопрос о замене отслужившей батареи: что, если заменить ее на аккумулятор с более продвинутой технологией AGM?

AGM-батареи (не путать с гелевыми!) в автопроме известны довольно давно, но на российском рынке этот продукт фактически только получает распространение. Сейчас их с завода устанавливают на BMW, Mercedes, Infiniti, Lexus, Toyota и многие другие автомобили «небюджетного» сегмента. По протекающим химическим процессам AGM-батареи идентичны традиционным, но электролит в них не просто залит в отсеки корпуса, как в обычных АКБ: в отсеках AGM-батарей находится пористый заполнитель, пропитанный электролитом. AGM-батареи не нужно обслуживать, они устойчивы к вибрациям и безопасны при ударах, могут устанавливаться практически в любом положении.

Также среди плюсов AGM-батарей — сравнительно меньший саморазряд, способность хорошо принимать заряд и быстрее заряжаться, а также меньше страдать от кратковременной глубокой «высадки»... Так в чем подвох?

Ниже мы приводим рассказ нашего читателя, которому самостоятельно пришлось разбираться с проблемой, когда на его Land Cruiser Prado штатный аккумулятор начал подводить через три года после покупки машины.

От первого лица

Дмитрий (43 года, г. Тольятти):

— После глубокого изучения темы стало очевидно: любой свинцово-кислотный аккумулятор нужно заряжать при напряжении не более 14,4В. Встречаются рекомендации заряжать т.н. усиленные батареи (EFB-аккумуляторы) при напряжении до 16,1 В, но это, на мой взгляд, способ убить аккумулятор. В бесперебойниках аккумуляторы вообще заряжаются при 13,5–13,7 В для продления срока службы, но там скорость зарядки существенно ниже. AGM-аккумулятор рекомендуется заряжать при напряжении не более 14,1 В. Там немного другой график зарядки, основной заряд АКБ берет в начале при более низком напряжении (поэтому рекомендуется для городского цикла и систем start/stop).

В моем Land Cruiser Prado 150 напряжение АКБ зависит, в том числе, от температуры батареи; датчик крепится прямо под АКБ. В мороз и при низком разряде напряжение может кратковременно подниматься до 14,2 В, чаще не более 14 В, а после 5 минут работы двигателя оно снижается до 13,6 В. Из этого видно, что фактически электрика LC Prado 150 заточена на AGM-аккумулятор. Однако штатный АКБ — классический, с заливаемым электролитом. Такой АКБ на этой машине всегда будет недозаряжен, особенно в городском цикле и с кучей дополнительных потребителей, вроде видеорегистраторов и охранных систем, которые работают при заглушенном двигателе. Холодные старты к третьей зиме стали тревожить: чувствуется, что аккумулятор с трудом справляется с запуском.

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Заряжать АКБ зарядником два раза в год — ничего не меняет: он вернется в состояние 70% заряда (или ниже) через пару дней или раньше. Жаль, что Toyota на мой официальный запрос о напряжении зарядки так и не ответила. Ситуация неприятная: летом она особо ничем не грозит, но вот зимой установленная на автомобиль АКБ умирает очень быстро. А в сильные морозы электролит может вообще замерзнуть из-за низкой плотности. Итого, штатная АКБ с завода на LC Prado 150 — это как демонстрационный картридж в новом принтере, заправленный наполовину: можно немного попользоваться, но довольно скоро придется задуматься о полноценной замене».

В итоге я выбрал, приобрел и установил AGM-батарею известного бренда, которая более-менее подходила для использования в указанном автомобиле. Заряженная АКБ должна выдавать 12.7 В (после простоя или небольшой нагрузки). Штатный трехлетний аккумулятор выдавал 12.6 В и быстро проседал под нагрузкой, что говорит о высоком внутреннем сопротивлении и потере емкости. Новый выдает 12.78 В даже после нескольких суток простоя с охранными системами. Холодный запуск теперь куда бодрее прежнего.

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При обычной эксплуатации возможностей обычного аккумулятора вполне достаточно, но если машина оснащена системой «старт-стоп» или напичкана нештатной электроникой, а зимние пробеги редкие и короткие, то лучше предпочесть AGM-батарею.

Кстати, мы подробно тестировали АКБ, изготовленные по разным технологиям, включая новомодные и сравнительно дорогие AGM, AGM TPPL и EFB.

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