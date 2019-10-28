Материалы по теме
Во всех предыдущих экспертизах, начиная с 2004 года, мы сравнивали батареи, изготовленные по одной технологии. Чаще всего это были обычные свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом. Однако на рынке появились изделия с различной «генетикой», которая должна придавать им особые черты. Так, помимо обслуживаемых и полностью необслуживаемых батарей (читай: с доступными пробками и вообще без таковых) можно приобрести AGM-аккумуляторы (с абсорбирующим стекловолокном); EFB-аккумуляторы (дешевая альтернатива AGM, отличаются от обычных разве что конструкцией сепаратора); а также пока редкие аккумуляторы AGM TPPL (еще одна модификация AGM-батарей — с решетками из чистого свинца без примеси кальция). Итого — пять типов.
Преимущества более продвинутых батарей хорошо известны. Например, удельная энергоемкость простых аккумуляторов составляет 30–40 Вт·ч/кг, сделанных по технологии AGM — 40–45 Вт·ч/кг, а по технологии AGM TPPL — до 50 Вт·ч/кг. Ожидаемый срок службы этих батарей составляет соответственно четыре-пять, пять-шесть и от восьми до двенадцати лет. Продвинутые батареи могут работать в режиме «старт-стоп», который простым изделиям противопоказан. А их саморазряд должен быть ниже в несколько раз.
Материалы по теме
Но есть ли смысл устанавливать навороченную батарею на автомобили без «старт-стопов» и мощных аудиосистем? Мы проверили то, что редко проверяют: как долго новенькие батареи разных типов и ценовых категорий смогут выдавать одинаковые токи нагрузки. Заодно определим реальную емкость, которая сильно зависит от величины выдаваемого батареями тока. И выясним, всегда ли дорогая батарея способна заменить простушку, или же вообще не стóит гнаться за ценой.
Для необычного эксперимента мы приобрели пять батарей с максимально близкими габаритами и заявленными ампер-часами. Простейший тип представляет тюменская Tyumen 6СТ‑70L, полностью необслуживаемые — Medalist SMF 57412; EFB- и AGM-аккумуляторы представляют соответственно Moll EFB 82070 и Monbat AGM 570 901 076, а самый редкий вариант, то есть AGM TPPL, - это Odyssey 34/78 PC1500. Краткие характеристики всех участников приведены в таблице.
НАШ СЛОВАРЬ:
AGM (Absorbent Glass Mat) — абсорбирующее стекловолокно.
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) — клапанно-регулируемые свинцово‑кислотные конструкции с AGM-сепараторами.
TPPL (Thin Plate Pure Lead) — еще одна модификация AGM-батарей: решетки изготовлены из чистого свинца без примеси кальция.
EFB (Enhanced Flooded Battery) — улучшенная батарея с жидким электролитом.
Исходные характеристики батарей пяти типов
|
|
Medalist SMF 57412
Medalist SMF 57412
|
Moll EFB 82070
Moll EFB 82070
|
Monbat AGM 570 901 076
Monbat AGM 570 901 076
|
Особенности
технологии
|
полностью
необслуживаемая
|
полностью
необслуживаемая, EFB
|
необcлуживаемая,
AGM
|
Заявленный ток
|
640 (EN)
|
760 (EN)
|
760 (EN)
|
Заявленная
емкость (заряд)
|
74 А·ч
|
70 А·ч
|
70 А·ч
|
Заявленная
резервная емкость
|
не указана
|
120 мин
|
не указана
|
Габариты
|
278 × 175 × 190 мм
|
278 × 175 × 190 мм
|
278 × 175 × 190 мм
|
Примерная
розничная цена
|
5500–7500 ₽
|
11 000–15 000 ₽
|
11 000–16 000 ₽
|
|
Odyssey 34/78 PC1500
Odyssey 34/78 PC1500
|
Tyumen 6СТ-70L
Tyumen 6СТ-70L
|
Особенности
технологии
|
полностью
необслуживаемая, AGM TPPL
|
обслуживаемая
|
Заявленный ток
|
850 (ССА)
|
590 (EN)
|
Заявленная
емкость (заряд)
|
не указана
|
70 А·ч
|
Заявленная
резервная емкость
|
135 мин
|
не указана
|
Габариты
|
275,6 × 179,8 × 200,2* мм
|
278 × 175 × 190 мм
|
Примерная
розничная цена
|
23 000–29 000 ₽
|
3000–5000 ₽
* Включая высоту выводов.
Ресурс, разрядка и методика испытаний
Материалы по теме
Нас часто просят определять в экспертизах ресурс батарей. А нужно ли? Ведь средние цифры известны (см. выше). Ждать результатов реальных испытаний бессмысленно — к их окончанию рыночный ассортимент аккумуляторов полностью обновится. И ускоренные тесты носят лишь оценочный характер. Например, АКБ из прошлогодних испытаний эксперты гоняют до сих пор, проверяя разные методики их ускоренного старения. И уже год все батареи ведут себя приблизительно одинаково.
Для определения реальных возможностей батарей пойдем другим путем. Многие ошибочно связывают ресурс батарей с величиной их саморазряда — внутри одного семейства эти величины сравнимы. У обычных батарей саморазряд составляет примерно 5 % в месяц, а у AGM-аккумуляторов — около 2 %. Но у любой из батарей токи утечки всё равно гораздо меньше, чем реальное потребление у припаркованной машины, доходящее порой до 0,1 А. Вот и проверим, как долго различные АКБ смогут снабжать потребителей запасенной энергией.
При этом расставлять по местам не станем — просто проведем сравнительные испытания батарей разных ценовых и технологических категорий.
Разряд аккумуляторов мы фиксировали в трех режимах, перечисленных ниже.
- НА ПАРКОВКЕ. Нагрузка 150 Ом, ток потребления около 80 мА — примерно так разряжает батарею современный припаркованный автомобиль с включенной сигнализацией. Аккумуляторы зарядили под завязку, причем у всех «завязка» оказалась разной. Затем каждую батарею нагрузили эталонным балластным резистором и ежедневно фиксировали снижение уровня напряжения. Критическая отметка, соответствующая полному разряду, составила 10,5 В.
- РЕЗЕРВ. Это испытание мы проводим во всех экспертизах, когда определяем резервную емкость тестируемых аккумуляторов. Оно имитирует режим работы батареи на автомобиле с неисправным генератором в холодную слякотную погоду — работают фары, дворники, обогрев, вентилятор. Ток потребления при этом обычно принимается равным 25 А. Полностью заряженные батареи мы нагрузили сопротивлением 0,5 Ом. Напряжение на клеммах фиксировали каждые пять минут.
- «САМЫЙ ПОЛНЫЙ». Самое тяжелое и самое короткое испытание в нашем тесте. Зарядив батареи, мы сымитировали максимальную нагрузку, когда пользователь подключил всё: обогревы стекол, зеркал, сидений, мощную «музыку», светотехнику. Нагрузка — 0,2 Ом: ток при этом составляет 60 А. Каждые пять минут проверяли напряжение на клеммах.
Фрагмент испытаний АКБ при токе потребления 80 мА. Величина нагрузочного резистора — 150 Ом.
Фрагмент испытаний АКБ при токе потребления 80 мА. Величина нагрузочного резистора — 150 Ом.
И что получилось?
Перед началом любых испытаний всегда прикидываешь возможности участников. Недорогая тюменская батарея с дедовскими пробками и жидким электролитом вряд ли сможет соперничать на равных с дорогущим Одиссеем, внутри которого должен присутствовать очень чистый свинец. С другой стороны — а почему бы и нет? Мы же не заставляем ее работать в режиме «старт-стоп» или вообще вверх ногами! А выдавать требуемые токи обязаны все, независимо от цены и технологий.
Материалы по теме
Чудеса начались довольно быстро. При нагрузке 80 мА Odyssey, у которого исходное напряжение разомкнутой цепи было выше, чем у других, начал скисать на десятые сутки, фактически оказавшись в общей группе. Через три с небольшим недели он уже плелся в хвосте, а на 36‑е сутки испытаний гигант электрической мысли рухнул как подкошенный — аж до 5,6 В!
На следующие сутки сдался Moll. К этому моменту было очевидно, что победит Medalist: он сохранял самое высокое напряжение на выводах. Однако произошло неожиданное — с 11,46 В он лихо скатился до 5,65 В и также прекратил сопротивление. На 42‑е сутки иссяк Monbat, а вечером того же дня критической отметки «10,5 В» достигла и полностью разрядившаяся тюменская батарея. Ситуация с ног на голову: «плебейка» оказалась лучшей, а «гранд» — последним.
Следующий ток нагрузки — 25 А. На 96‑й минуте сдался Monbat AGM, еще через минуту закончились кулоны у Moll EFB. А победила… опять тюменская «бесприданница», продержавшаяся аж 125 минут! Odyssey на сей раз выглядел хорошо, но всё равно проиграл победительнице 9 минут.
При нагрузке 60 А — а это уже серьезные токи! — первым выбыл из игры опять-таки Monbat. Вот тебе и AGM. На 33‑й минуте цифры на контрольном вольтметре быстро замелькали, покатившись вниз: заряда больше нет. Через минуту за ним последовал Moll с технологией EFB. Третьим спасовал Medalist, а серебро получил-таки Odyssey, который уступил пару минут всё той же «сибирячке» Tyumen.
Таким образом, самая дешевая и самая «непородистая» сибирская батарея фактически выиграла «в одну калитку», победив во всех состязаниях. Но мы изначально договорились, что победителей определять не станем. Важен факт: ценники и титулы могут быть бесполезны при решении простых задач.
Зависимость емкости батарей от токов нагрузки*
|
Токи нагрузки
|
Medalist SMF 57412 (74 А·ч)
|
Moll EFB 82070 (70 А·ч)
|
Monbat AGM 570 901 076 (70 А·ч, 120 мин)
|
Odyssey 34/78 PC1500 (135 мин)
|
Tyumen 6СТ-70L (70 А·ч)
|
0,08 А
|
77,8 А·ч / 40,5 суток
|
75,3 А·ч / 39,2 суток
|
79,7 А·ч / 41,5 суток
|
68,2 А·ч / 35,5 суток
|
80,6 А·ч / 42,1 суток
|
25 А
|
44,2 А·ч / 106 мин
|
40,4 А·ч / 97 мин
|
39,8 А·ч / 95,6 мин
|
48,3 А·ч / 116 мин
|
52,1 А·ч / 125 мин
|
60 А
|
36,5 А·ч / 36,5 мин
|
33,5 А·ч / 33,5 мин
|
32,5 А·ч / 32,5 мин
|
41,5 А·ч / 41,5 мин
|
43,5 А·ч / 43,5 мин
* В скобках после названия АКБ приведена заявленная емкость — в ампер-часах при 20-часовом разряде или резервная в минутах.
Это как же понимать?
Бабушкин телефон выиграл у айфона? Похожая ситуация имела место пару лет назад, когда мы проводили экспертизу стеклоочистителей. Испытав кучу дворников с многократной разницей в ценах, эксперты пришли к единому выводу: все изделия ведут себя примерно одинаково. Так и здесь: в обычной эксплуатации отлаженные десятилетиями конструкции уверенно демонстрируют свои возможности. Да, для машины с системой «старт-стоп» придется покупать именно AGM-батарею, но для обычного автомобиля тратиться на дорогие технологии нет резона.
- Аккумулятор «помер» за ночь — ситуация, знакомая многим. Кто виноват и что делать? Об этом — тут.
Экспертиза АКБ — дорогие против дешевых. Результат нас удивил!
Впервые эксперты «За рулем» сравнили аккумуляторные батареи, изготовленные по разным технологиям. Цель — выяснить, стоит ли переплатить за более продвинутую АКБ, чтобы навсегда забыть о проблемах с аккумулятором. Экспертиза АКБ — дорогие против дешевых. Результат нас удивил!